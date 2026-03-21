22. dan rata na Bliskom istoku.

UAE: protivvazdušne odbrane reaguju na pretnju raketama

Nacionalna agencija za vanredne situacije i upravljanje krizama i katastrofama UAE (NCEMA) saopštila je da protivvazdušni sistemi reaguju na pretnju raketama.

U objavi na X platformi, građanima je savetovano da ostanu na bezbednim lokacijama.

IRIB: Napadnute baze u UAE i Kuvajtu

Iranska državna televizija IRIB saopštila je da su njene pomorske snage uništile objekte u bazi Al-Minhad u UAE i vazduhoplovnoj bazi Ali Al Salem u Kuvajtu koristeći balističke rakete i dronove.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, IRIB navodi da su udari pogodili hangare i rezervoare goriva za ono što je opisano kao „američko-cionistički avionski resursi“, tvrdeći da su baze korišćene u napadima na iransku teritoriju.

Kuvajt i UAE se nisu oglasile ovim povodom.

Pezeškijan poziva BRIKS da pomogne

Nastavljajući razgovor sa premijerom Indije Modijem, iranski predsednik je rekao da BRIKS savez, čije predsedavanje trenutno ima Indija, treba „igrati nezavisnu ulogu u zaustavljanju agresije protiv Irana“.

Pezeškijan je takođe predložio uspostavljanje regionalnog bezbednosnog okvira sastavljenog od zemalja Zapadne Azije „koji bi imao za cilj obezbeđivanje mira i stabilnosti u regionu kroz regionalnu saradnju bez strane intervencije“.

Napad na Kfar Hamam

Izraelske vazdušne udare pogodile su periferiju grada Kfar Hamam i okolinu farme Katrani u južnom Libanu, prema izveštajima naših kolega na terenu.

Udare je pratilo prekogranično pucanje, pri čemu izraelski mediji javljaju da je raketa lansirana iz Libana pala u oblasti Naharija u severnom Izraelu.

Hezbolah je saopštio da je po drugi put gađao izraelsku vojnu grupu raketama na lokaciji severno od naselja Kfar Juval.

Snimak udara na skladište raketa u Iranu

Izraelske odbrambene snage objavile novi snimak udara na skladište balističkih raketa u zapadnom Iranu

Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da su udarom ubijene velike broj iranskih vojnika koji su bili raspoređeni na lokaciji.

„Kao deo udara, veliki broj vojnika iz balističkog raketnog arsenala eliminisan je dok je radio na lokaciji“, navodi vojska.

IDF nije precizirao kada je udar izvršen.

תיעוד מיוחד משמי איראן: חמש תקיפות שונות תוך שניות לעבר אתר אחסון טילים בו חוסלו מספר רב של חיילי מערך הטילים



לאורך מבצע "שאגת הארי", חיל האוויר תוקף ללא הפסקה את מערכי האש של משטר הטרור האיראני, בדגש על מערך הטילים הבליסטיים בכל רחבי איראן.



בתיעוד שמתפרסם כעת, חיל האוויר… pic.twitter.com/QlIrXywsuJ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 21, 2026

Iranac i Rumunka optuženi zbog pokušaja ulaska u britansku nuklearnu bazu

Iranac i Rumunka su optuženi nakon što su, kako se tvrdi, pokušali da uđu u nuklearnu bazu podmornica u Škotskoj, saopštila je lokalna policija.

Par, starosti 34 i 31 godine, uhapšen je u četvrtak u HM Naval Base Clyde, koji je domaćin nuklearno naoružanog flotnog sastava podmornica Ujedinjenog Kraljevstva.

Britanski mediji opisali su ih kao osumnjičene iranske špijune.

Policija je saopštila da će se pojaviti pred Šerifskim sudom u Dambartonju 23. marta.

Ove optužbe dolaze u trenutku kada je Velika Britanija presretala iranske rakete i dronove u regionu Zaliva.

Iran: Više od 20.000 povređenih od početka rata

Ministarstvo zdravlja Irana saopštilo je da je 20.984 osobe povređeno od početka rata.

U saopštenju je dodato da je sedam bolnica evakuisano, a 36 ambulantnih vozila oštećeno.

Sirene upozorenja oglasile se i na severu i na jugu

Sirene su oglasile u Nahariji i okolnim gradovima u Zapadnoj Galileji zbog raketnog napada sa strane Hezbolaha iz Libana.

Istovremeno, sirene su oglasile u Dimoni i okolnim mestima na jugu Izraela usled iranskog napada balističkom raketom, navodi se u izveštaju.

Džonson: "Misija je sada praktično završena"

Predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson je rekao da će vojna operacija biti završena brzo.

„Mislim da je originalna misija sada praktično završena,“ kaže Džonson za AP i druge medije u Kapitolu ove nedelje. „Trudili smo se da uništimo balističke rakete, njihova postrojenja za proizvodnju, i da onesposobimo mornaricu, i ti ciljevi su postignuti.“

Džonson priznaje da sposobnost Irana da ugrozi brodove u Hormuškom moreuzu „odužuje situaciju malo“, naročito jer su saveznici SAD uglavnom odbili predsednikov zahtev za pomoć, ali kaže: „Čim uspostavimo mir u situaciji, mislim da je sve praktično gotovo.“

Nema povređenih nakon što su Iran i Hezbolah ispalili projektile na Izrael

Prema izveštaju Emanuela Fabijana, nema prijavljenih povreda nakon iranskog napada balističkom raketom na južni Izrael i istovremenog raketnog napada Hezbolaha na severni Izrael.

Iranska raketa, koja je aktivirala sirene u Dimoni i obližnjim gradovima, verovatno je presretanja prema preliminarnim vojnim procenama. Ovo je peti iranski napad na Izrael od ponoći.

Raketni napad Hezbolaha iz Libana ciljao je Zapadnu Galileju, aktivirajući sirene u Nahariji i obližnjim gradovima.

Bahrein kaže da je oboreno 143 rakete i 242 drona tokom rata

Vojska Bahreina saopštila je da su njene protivvazdušne odbrane oborile i uništile 143 rakete i 242 drona koje je Iran lansirao tokom rata.

U saopštenju je javnosti upućeno da primenjuju maksimalnu opreznost, da izbegavaju mesta udara i sumnjive objekte i da se uzdrže od snimanja vojnih operacija ili mesta pada projektila.

Generalni sekretar GCC osudio izraelski napad u Siriji

Jasem Mohamed Albudaivi, generalni sekretar Gulf Cooperation Council, oštro je osudio izraelski napad koji je ciljao vojnu infrastrukturu u južnoj Siriji.

„Ova izraelska agresija nije samo pogodila sirijsku teritoriju, već i podriva temelje bezbednosti i stabilnosti u čitavom regionu“, navodi se u saopštenju.

Njegovi komentari usledili su dan nakon što je izraelska vojska saopštila da je pogodila infrastrukturu sirijske vlade kao odgovor na napade na druzke civile u Suvejdi.

Iran je uhapsio 25 osoba zbog slanja osetljivih informacija "neprijateljskim medijima"

Iranske vlasti su uhapsile 25 osoba u provinciji Zapadni Azerbejdžan pod optužbom da su slale "vesti i fotografije sa osetljivih lokacija neprijateljskim medijskim kućama“, javlja iranska novinska agencija Tasnim pozivajući se na šefa policije provincije.

Iranske vlasti su više puta upozoravale građane da ne sarađuju sa snagama koje oni opisuju kao neprijateljske tokom rata, posebno sa onima za koje tvrde da su povezani sa SAD i Izraelom.

Izraelska vojska saopštila je da je tokom noći pogodila više ciljeva u Iranu, uključujući kompleks Revolucionarne garde (IRGC) i nekoliko postrojenja za proizvodnju i skladištenje raketa.

Zajednički američko-izraelski vazdušni napad ciljao je iranski nuklearni centar u Natanzu, pri čemu je Teheran obavestio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da je lokacija napadnuta u subotu, ali da nije zabeležen nikakav izliv radijacije.

IRGC tvrdi da je njena protivvazdušna odbrana oborila izraelski borbeni avion u iranskom vazdušnom prostoru, što je treći takav incident prijavljen tokom rata.

Dve zgrade u severnom Izraelu oštećene su odlomcima raketa nakon napada lansiranog iz Libana.

Zemlje kao što su UAE, Bahrein, Velika Britanija, Francuska i Nemačka izdale su zajedničku izjavu osuđujući iranske napade na komercijalne brodove i infrastrukturu u Zalivu.

Predsednik Pezeškijan je izjavio da Iran ne traži sukob sa susednim državama Zaliva i drugim muslimanskim zemljama, nazivajući ih „braćom“.

IDF negira ulogu u napadu na Natanz, neće komentarisati američke aktivnosti

Napadi na iranski objekat za obogaćivanje uranijuma u Natanzu rano ujutru izvedeni su od strane Sjedinjenih Država, a ne Izraela.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da nisu izvodile nikakve napade u tom području i da ne mogu da komentarišu američke aktivnosti u toku rata.

Ranije je Kan njuz preneo izvor koji navodi da su SAD koristile bombe "bunker buster“ za gađanje nuklearnog objekta.

Evropske i zemlje Zaliva pozivaju na okončanje prekida u Prolazu Hormuz

Grupa zemalja, među kojima su Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Velika Britanija, Francuska i Nemačka, izdala je zajedničku izjavu u kojoj osuđuju, kako kažu, iranske napade na trgovačke brodove i civilnu infrastrukturu u regionu Zaliva.

U izjavi se Iran optužuje za „de fakto zatvaranje“ Prolaza Hormuz, uz poziv na odmah prestanak pretnji, polaganja morskih mina i napada dronovima i raketama.

Navodi se da takve akcije krše međunarodno pravo, a takođe se potvrđuje da je sloboda kretanja u skladu sa UN Konvencijom o morskom pravu „neprikosnovena“.

Zemlje su najavile spremnost da podrže mere za obezbeđivanje bezbednog prolaza kroz prolaz i pozdravile korake Međunarodne energetske agencije za puštanje strateških rezervi nafte radi stabilizacije energetskih tržišta.

Američka vojska: Iranski uticaj u Prolazu Hormuz oslabljen

Admiral Bred Kuper, komandant Centralnog komandovanja SAD (CENTCOM), izjavio je da je američka vojska ispalila više bombi težine 5.000 funti (2.270 kg) na podzemni objekat duž iranske obale, koji je Iran koristio za skladištenje protivbrodskih krstarećih raketa, mobilnih lansirnih sistema i druge opreme, čime je smanjena njegova sposobnost da preti Prolazu Hormuz.

„Ne samo da smo uništili sam objekat, već i sajtove za obaveštajnu podršku i radarske releje za rakete koji su pratili kretanje brodova“, rekao je Kuper u video poruci objavljenoj na CENTCOM-ovoj stranici na X.

„Iranska sposobnost da preti slobodi plovidbe u i oko Prolaza Hormuz je time oslabljena, i mi nećemo prestati da pratimo ove ciljeve“, dodao je on.

Rusija poziva na međunarodnu procenu nakon napada na iranski nuklearni objekat u Natanzu

Rusija je osudila prijavljene napade na iranski nuklearni objekat u Natanzu, upozoravajući da oni mogu dovesti do „katastrofe“ u regionu.

„Međunarodna zajednica… mora odmah da pruži objektivnu i rigoroznu procenu ovih neodgovornih postupaka, koji predstavljaju realnu opasnost od katastrofe širom Bliskog istoka“, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova.

Ranije je, kako smo izvestili, Iran saopštio da je obavestio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju o napadu na objekat u Natanzu u subotu, dodajući da napad nije izazvao izlivanje radijacije.

IRGC pogodila izraelski borbeni avion: Izraelska vojska navodi da nije bilo oštećenja

U saopštenju koje prenosi iranska novinska agencija IRNA, Revolucionarna garda Irana (IRGC) tvrdi da su njene odbrambene snage pogodile izraelski borbeni avion koji je ranije danas leteo u iranskom vazdušnom prostoru, što je treći takav incident tokom rata.

Ranije je izraelska vojska priznala da je jedan od njenih aviona bio pod protivvazdušnom paljbom u iranskom vazdušnom prostoru, ali je navela da je avion otkrio pretnju, nije pretrpeo oštećenja i da je misiju završio „prema planu“.

Prema IRGC-u, njihove odbrambene snage pogodile su više od 200 vazdušnih ciljeva iznad Irana tokom rata – uključujući bespilotne letelice, krstareće rakete, avione za dopunu goriva i borbene avione.

United Airlines se priprema za cenu nafte od 175 dolara po barelu

Izvršni direktor američke avio-kompanije United Airlines, Skot Kirbi, izjavio je da se kompanija priprema i za scenario u kojem cena nafte neće pasti na 100 dolara po barelu pre kraja sledeće godine.

Kirbi je u poruci zaposlenima naveo da bi cena avio-goriva, koja je u poslednje tri nedelje više nego udvostručena, kompaniju koštala 11 milijardi dolara godišnje ako ostane na sadašnjem nivou.

Cena Brent sirove nafte kretala se od oko 70 dolara po barelu pre nego što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana, do maksimalnih 119,50 dolara ove nedelje.

Komentarišući najgore scenarije, Kirbi je rekao: „Mislim da je verovatno neće biti tako loše, ali… nema mnogo rizika ako se pripremimo za takav ishod.“

Bahrein poziva građane da potraže utočište

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina apelovalo je na građane i stanovnike da ostanu mirni i da se upute do najbliže bezbedne lokacije nakon što je uključena sirena.

Zgrade oštećene u severnom Izraelu nakon raketnog napada iz Libana

Dve zgrade su oštećene odlomcima raketa u severnom Izraelu nakon napada koji je pokrenut iz Libana.

Prema izveštaju izraelskog kanala 12, oko 10 raketa je ispaljeno prema gradu Metuli, pri čemu su neke presreli, a druge pale na otvorenim prostorima. Tokom napada aktivirane su sirene za vazdušnu opasnost širom Galileje.

Novinjska agencija Yedioth Ahronoth je javila da je jedna zgrada u Metuli oštećena usled padajućih delova raketa i presretanja.

Izraelska služba za vanredne situacije, Mogen David Adom, saopštila je da su štete ograničene na imovinu i da nema izveštaja o žrtvama.

Takođe je potvrđeno da je još jedna zgrada u gradu Safadu pretrpela oštećenja nakon raketnog napada iz Libana.

UAE naredio zatvaranje iranske državno povezane bolnice u Dubaiju

Ujedinjeni Arapski Emirati naredili su zatvaranje iranske državno povezane bolnice u Dubaiju, saopštili su tri zaposlena u toj ustanovi za AFP, dok odnosi između dve susedne zemlje propadaju usled iranske vazdušne kampanje protiv zemalja Zaliva.

Od kada su Sjedinjene Države i Izrael počeli napade na Iran 28. februara, Teheran je pokrenuo talase raketnih i dronskih napada na zemlje Zaliva, sa više od 2.000 napada samo na UAE.

Ovi napadi su dodatno opteretili odnose, što je navelo Abu Dabi da povuče ambasadora iz Irana i zatvori svoju diplomatsku misiju.

Iranski povezani objekti, uključujući škole, zatvoreni su uprkos dugogodišnjim ekonomskim i zajedničkim vezama.

„Vlada je zatražila od svih nas da odemo“, rekao je jedan zaposleni u bolnici AFP-u, tražeći da ostane anoniman zbog osetljivosti teme.

„Upravni odbor bolnice nam je rekao da je razlog iranski napadi na UAE“, dodao je on.

Iranska bolnica, koja zapošljava više od 700 ljudi, u vlasništvu je Iranskog Crvenog polumeseca i jedna je od najstarijih zdravstvenih ustanova u UAE.

Jedan zvaničnik UAE rekao je AFP-u da će „pojedine institucije direktno povezane sa iranskim režimom i IRGC biti zatvorene u okviru ciljanih mera“ nakon što je utvrđeno da krše zakone UAE.

„Ove mere su administrativne prirode i sprovešće se na uređen način kako bi se obezbedila kontinuitet esencijalnih usluga“, dodao je zvaničnik

Iran potvrdio: Nema curenja radioaktivnih supstanci

Iranska nuklearna organizacija potvrdila je napad na nuklearno postrojenje u Natanzu.

Nije precizirano na koji način je napad izveden, niti koje oružje je korišćeno prilikom napada.

Naglasili su da nije došlo do cure nuklearne radijacije, te nema opasnosti za civilno stanovništvo u okolini postrojenja.

Natanz je jedna od kljunih nuklearnih postrojenja u centralnom delu zemlje zajedno sa postrojenjima u Isfahanu.

Jedna od glavnih ciljeva rata za SAD i Izrael jeste uništenje nuklearnih pogona i sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje.

Prošle godine tokom 12-dnevnog rata, ova lokacija je već bila meta, a u prethodnih nekoliko dana zabeleženi su napadi u blizini Natanza, posebno oko postrojenja u Isfahanu.

Izraelski mediji navode da SAD stoje iza ovog napada i da su prvi put od početka rata u Iranu upotrebili tzv. "bunker buster" bombe, navode njihovi američki izvori.

Modi razgovarao sa Pezeškijanom

Indijski premijer Narendra Modi saopštio je na mreži X da je razgovarao sa predsednikom Irana Masud Pezeškijan.

Modi je osudio napade na ključnu infrastrukturu na Bliskom istoku, istovremeno naglasivši važnost da pomorski putevi ostanu otvoreni i bezbedni.

- Cenim kontinuiranu podršku Irana u obezbeđivanju bezbednosti indijskih državljana u Iranu - dodao je Modi.

PVO Patriot korišćen u Bahreinu

Sistem protivvazdušne odbrane "Patriot" korišćen je za presretanje iranskog drona iznad stambenog područja u Bahrein 9. marta, saopštila je vlada Bahreina agenciji Rojters, opisujući incident u kojem je bilo povređenih civila.

Prema rečima portparola, presretanje je sprečilo napad dronom i spaslo živote. Američka vojska je ranije saopštila da je iranski dron 9. marta pogodio stambeni kvart, pri čemu su civili povređeni.

IAEA obaveštena o napadu na Natanz

Agencija Ujedinjenih nacija za nadzor nuklearnih aktivnosti saopštila je da proverava izveštaj Irana da je nuklearno postrojenje u Natanzu bilo meta napada u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Direktor Međunarodna agencija za atomsku energiju Rafael Grosi ponovio je "poziv na vojnu uzdržanost kako bi se izbegla svaka opasnost od nuklearne nesreće", navodi agencija na mreži X.

- IAEA je obaveštena od strane Irana da je nuklearni objekat u Natanzu danas napadnut. Nije zabeleženo povećanje nivoa radijacije van postrojenja - rekao je.

Sirene se ponovo oglašavaju u Galileji

Raketa Hezbolaha pogodila je severni grad Safed pre kratkog vremena, pričinivši manju štetu na putu i obližnjim zgradama.

Prema navodima spasilačkih službi, nema povređenih.

U međuvremenu, sirene se oglašavaju u Galileja i na Golanska visoravan usled novog raketnog napada iz Libana.

Britanija osudila iranski napad na bazu Dijego Garsija

Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva kritikovalo je iranske napade kao „pretnju britanskim interesima“ nakon izveštaja da su dve balističke rakete ispaljene na američko-britansku vojnu bazu.

Izrael nastavlja talas napada na Hezbolah

Izraelska vojska saopštila je da je pokrenula seriju napada usmerenih na borce Hezbolaha u južnim predgrađima Bejruta.

Dim se mogao videti kako se diže, izbili su požari, a snažne eksplozije čule su se u delovima centralnog Bejruta nekoliko sati nakon što je izraelska vojska ponovo izdala upozorenja za evakuaciju u sedam kvartova tog područja.

Prema podacima libanske vlade, izraelski napadi na Hezbolah u Libanu odneli su više od 1.000 života i raselili više od milion ljudi.

Tokom rata, u Iranu je poginulo više od 1.300 ljudi. U Izraelu je 15 osoba stradalo u iranskim raketnim napadima, dok su još četiri osobe poginule na okupiranoj Zapadnoj obali.

Najmanje 13 pripadnika američke vojske je poginulo, a više od 200 je ranjeno.

Kac: Napadi na Iran ove nedelje će biti sve jači

Ministar odbrane Izraela Izrael Kac rekao je da će napadi Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) i američke vojske na Iran ove nedelje značajno eskalirati.

- Ove nedelje intenzitet napada koje će IDF i američka vojska izvoditi protiv iranskog terorističkog režima i infrastrukture na kojoj se on oslanja će se značajno povećati - rekao je Kac tokom procene sa vojnim zvaničnicima.

On je dodao da je Izrael "odlučan da nastavi ofanzivu protiv iranskog terorističkog režima, da ukloni njegove komandante i spreči njegove strateške kapacitete, sve dok se svaka bezbednosna pretnja za Državu Izrael i interese SAD u regionu ne ukloni".

- IDF je jaka, izraelsko zadnje bojište je jako, i nećemo stati dok se ne postignu svi vojni ciljevi - dodao je on.

Trampov Odbor za mir predao Hamasu predlog za razoružanje

Odbor za mir koji je oformio američki predsednik Donald Tramp predao je grupi Hamas predlog o tome kako bi položili oružje, navode dva izvora.

Palestinski militanti do sada nisu prihvatili slične predloge, dok Tramp nastavlja sa planom koji se tiče budućnosti Gaze.

Prema izveštaju NPR-a, predlog je predat tokom sastanka u Kairu prošle nedelje kojem su prisustvovali specijalni izaslanik Odbora za mir Nikolaj Mladenov i savetnik specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa Arij Lajtstoun, navode izvori.

Trampov plan za Gazu, na koji su se Izrael i Hamas dogovorili u oktobru, predviđa povlačenje izraelskih trupa iz Gaze i početak obnove u trenutku kada Hamas položi oružje.

Mladenov je u četvrtak izjavio da se vode ozbiljni napori da se donese pomoć razorenom regionu Gaze, uz okvir koji su posrednici dogovorili i koji bi mogao da omogući obnovu većine oblasti koja je u ruševinama.

- Predlog je sada na stolu. Zahteva jedan jasan izbor: potpuno razoružanje Hamasa i svih naoružanih grupa, bez izuzetaka i posebnih odredbi. U ovom periodu nade, neka oni koji su odgovorni donesu pravu odluku za palestinski narod - napisao je Mladenov na X tokom praznika Ramazan Bajrama (Eid al-Fitr), prenosi Tajms of Izrael

Majka, otac i dete ubijeni u napadu na Ramsar

Stambena kuća pogođena je u američko-izraelskom napadu na iranski primorski grad Ramsar na Kaspijskom moru, u provinciji Mazandaren, saopštio je guverner Mehdi Junesi Rostami.

Zvaničnik je na konferenciji za novinare rekao da je napad tokom noći odneo život jednog para i njihovog deteta.

- Ciljanje nevinih građana odražava vrhunac nemoći počinilaca ovog napada. Takvi nasilni čini neće samo oslabiti volju iranskog naroda, već će i povećati nacionalnu solidarnost i jedinstvo - rekao je on.

Putin: Moskva ostaje verni prijatelj i pouzdan partner Teherana

Ruski predsednik Vladimir Putin čestitao je iranskim liderima praznik Novruz i istakao da Moskva ostaje verni prijatelj i pouzdan partner Teherana, saopštio je Kremlj.

- Vladimir Putin je poželeo iranskom narodu da dostojanstveno prevaziđe teška iskušenja i naglasio da u ovom teškom periodu Moskva ostaje verni prijatelj i pouzdan partner Teherana - navodi Kremlj.

Rusija tvrdi da su napadi SAD i Izraela na Iran gurnuli čitav Bliski istok u provaliju i pokrenuli globalnu energetsku krizu, istovremeno opisujući ubistvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Ali Hamenej kao "cinično" ubistvo.

Udar na iranski nuklearni kompleks

Kompleks za obogaćivanje uranijuma Šahid Ahmadi Rošan u Natanzu ponovo je danas napadnut, saopštile su iranske vlasti, navodeći da nema opasnosti po stanovništvo niti curenja radioaktivnog materijala.

Napad dronovima u stambenom delu Bagdada

Napad dronovima pogodio je kvart Mansour u iračkoj prestonici Bagdadu, pri čemu je jedan od dronova, prema izveštaju iračkog bezbednosnog izvora za arapsku Al Džaziru, ciljao zgradu iračke obaveštajne službe.

Drugi izvor je za AFP naveo da ciljana zgrada pripada iračkoj bezbednosnoj agenciji koja sarađuje sa savetnicima SAD u Iraku.

Pored toga, drugi dron, koji je snimao operaciju, pao je na privatni sportski klub popularan među iračkom elitom i stranim diplomatama, prenosi AFP.

Aragči: "Po mom mišljenju, moreuz je otvoren"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči ponovio je ranije iznete tvrdnje da je Ormuski moreuz otvoren, pod uslovom da zemlje stupe u kontakt sa Teheranom.

- Nismo zatvorili ovaj moreuz. Po našem mišljenju, moreuz je otvoren. Zatvoren je samo za brodove koji pripadaju našim neprijateljima, zemljama koje nas napadaju. Za ostale zemlje, brodovi mogu prolaziti kroz moreuz - rekao je u intervjuu za japansku agenciju Kyodo News u petak.

- Spremni smo da im obezbedimo siguran prolaz ukoliko stupe u kontakt… Sve što treba da urade je da nas kontaktiraju kako bismo dogovorili uslove prolaska - dodao je Aragči, prema transkriptu intervjua objavljenog na njegovom Telegram nalogu.

Iran negira da ima naftu u međunarodnim vodama

Iransko Ministarstvo za naftu odbacilo je danas kao "psihološki trik" izjave američkog ministra finansija Skota Besanta, koji je rekao da Vašington privremeno ublažava sankcije kako bi omogućio Teheranu prodaju sirove nafte "koju je skladištio u moru".

Portparol iranskog ministarstva Saman Godusi nazvao je Besantove izjave "psihološkim trikom" i istakao da Iran trenutno nema sirovu naftu uskladištenu u međunarodnim vodama niti višak količina namenjenih drugim tržištima, preneo je Press TV.

- Cilj tih komentara je da ohrabre kupce i utiču na raspoloženje na tržištu - rekao je Godusi.

Izrael ubio četiri pripadnika Hezbolaha

Izraelska vojska saopštila je da je tokom koordinisanih vazdušnih i kopnenih operacija u južnom Libanu noćas likvidirala četiri naoružana pripadnika Hezbolaha.

Prema vojnom saopštenju, izraelske snage su gađane, ali niko nije povređen.

Vojska navodi i da je izraelsko vazduhoplovstvo udarilo na "nekoliko sedišta Hezbolaha" u Bejrutu.

Pezeškijan: Ne želimo sukobe sa susedima, korist ima Izrael

Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je danas da Iran ne želi sukobe sa islamskim zemljama i susedima, ističući da od podela među njima koristi ima samo "cionistički entitet", odnosno Izrael.

Pezeškijan je na društvenoj mreži Iks istakao da Islamska Republika na teži konfliktima.

- Našim islamskim državama i dragim susedima poručujemo - vi ste naša braća i nemamo nameru da ulazimo u bilo kakav spor sa vama. Jedini koji ima koristi od naših nesuglasica jeste cionistički entitet - naveo je Pezeškijan.

On je u poruci povodom Ramazanskog bajrama izrazio želju da muslimanski svet bude snažniji i jedinstveniji.

- Molimo Boga na dan Ramazanskog bajrama da nam podari snagu i jedinstvo - zaključio je iranski predsednik.

SAD ukinule sankcije na kupovinu iranske nafte na 30 dana

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa ukinula je sankcije na kupovinu iranske nafte na moru na 30 dana, tvrdeći da će time na globalna tržišta biti pušteno oko 140 miliona barela i smanjen pritisak na snabdevanje energijom, što je izazvano američko-izraelskim ratom protiv Irana.

Analitičari, međutim, navode da takvi potezi neće značajno uticati na cene dok god je zatvoren Ormuski moreuz, koji je ključni kanal za oko 20 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Besent je rekao da privremeno ukidanje sankcija treba da pomogne u ublažavanju rasta cena nafte, koje su skočile za oko 50 odsto i premašile 100 dolara po barelu, što je najviše od 2022. godine, dok se SAD pripremaju za novembarske izbore na polovini mandata. Ovo je treći put da administracija privremeno izuzima sankcije - prethodno je to učinila za rusku naftu.

Dronovi napali američku bazu Viktori u Iraku

Najmanje četiri drona napala su američku bazu Viktori u Iraku, uz niz eksplozija sinoć i u ranim jutarnjim satima.

Dojučerašnji Trampov obaveštajac: Video sam kako se oko predsednika stvara balon

Džo Kent, bivši direktor američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, optužio je izraelske lidere i američke ratne huškače da mesecima vrše pritisak na Donalda Trampa da napadne Iran, iako nije bilo čvrstih dokaza da je Teheran predstavljao neposrednu pretnju.

Kent, koji je ove nedelje podneo ostavku zbog rata, rekao je u emisiji „Megin Keli Šou“ da su izraelski i američki zvaničnici stvorili „komoru“ oko Trampa, isključivši skeptične glasove iz debate i na kraju ubedivši predsednika da krene u rat.

- Video sam kako se oko predsednika Trampa stvara balon. Predsednik je bio izolovan i čuo je te glasove samo unutar komore - rekao je Kent.

Tramp sada ima novi plan: Razmatra rizičnu operaciju u Iranu, ovo je cilj

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa razmatra metode za obezbeđivanje ili izvlačenje iranskog nuklearnog materijala, izjavili su izvori za Si-bi-es.

Vremenski okvir za bilo kakvu operaciju ostaje nejasan, a Tramp još nije doneo konačnu odluku s tim u vezi.

Tramp: Iznenađen sam što Australija nije poslala brodove

Donald Tramp je rekao da je iznenađen što Australija nije poslala ratne brodove u Ormuski moreuz.

Australijski premijer Entoni Albanez je odgovorio da takav zahtev nikada nije primljen.

UAE presreću iranske rakete i dronove

Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili su da su njihove odbrambene snage ponovo presrele iranske rakete i dronove tokom noći.

Glasne eksplozije čule su se posle ponoći, a rečeno je da je protivvazdušna odbrana reagovala na pretnje iz Irana.

Stanovnici ostaju u stanju visoke pripravnosti, posebno nakon iranskog upozorenja da bi Ras el-Hajma uskoro mogla biti meta napada.

Prema Emiratima, ljudima je rečeno da se povuku na određene rute.

Hiljade ljudi prisustvovalo je sahrani portparola IRGC-a poginulog u američko-izraelskom napadu

Hiljade ljudi prisustvovalo je molitvama i pogrebnoj povorci za brigadnog generala Alija Mohameda Nainija, portparola Iranske revolucionarne garde (IRGC), koji je poginuo u američko-izraelskom napadu, izvestila je iranska studentska novinska agencija ISNA.

Sahrana za Nainija održana je u Teheranu dok je zemlja istovremeno slavila Ramazanski bajram i persijsku Novu godinu, Novruz.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je 68-godišnji vojni zvaničnik ubijen u zajedničkom američko-izraelskom vazdušnom napadu tokom noći, što je najnoviji u nizu ubijenih visokih zvaničnika od početka rata.

Putin poručuje Teheranu: Rusija stoji uz Iran

Ruski predsednik Vladimir Putin čestitao je iranskim liderima Novruz, persijsku Novu godinu, i rekao da Moskva ostaje lojalan prijatelj i pouzdan partner Teheranu, saopštio je Kremlj.

Novi talas iranskih raketa prema Izraelu

Izraelska vojska izdala je novo upozorenje o raketnom napadu, najmanje četvrtom od ranog subotnjeg jutra, i pozvala građane da se sklone i ostanu tamo dok opasnost ne prođe.

Vojska je saopštila da su sistemi protivvazdušne odbrane delovali kako bi presreli rakete lansirane iz Irana pre kratkog vremena.

Crveni polumesec pokreće operaciju spasavanja nakon vazdušnog napada na Teheran

Članovi Iranskog društva Crvenog polumeseca sprovode operacije potrage i spasavanja nakon najnovijeg vazdušnog napada na Teheran, javila je iranska državna televizija na engleskom jeziku, Pres TV.

Prema izveštaju, najnoviji napad je pogodio stambenu zgradu u iranskoj prestonici. Nije bilo neposrednih izveštaja o žrtvama ili obimu razaranja.

Ranije je nekoliko jakih eksplozija potreslo nekoliko okruga Teherana, uključujući Ekbatan, blizu kultne kule Azadi.

Gutereš: UN žele da pomognu u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš rekao je da je svetska organizacija spremna da pomogne u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, upoređujući mogući sporazum sa inicijativom za izvoz žitarica iz Crnog mora koju su posredovale UN i Turska 2022. godine između Rusije i Ukrajine.

U intervjuu za Politiko, rekao je da mu je glavni cilj da vidi da li se u Ormuskom moreuzu može ponovo uspostaviti režim sličan onom koji je postojao ranije.

Dodao je da UN razgovaraju o tome sa zemljama Zaliva i Savetom Evrope. Gutereš je podsetio da je sporazum o izvozu žitarica iz Crnog mora omogućio izvoz desetina miliona tona hrane iz ratom razorene Ukrajine pre nego što je Rusija kasnije povukla podršku tom aranžmanu.

Govoreći o Trampovom „Odboru mira“, Gutereš je rekao da UN „aktivno sarađuju“ sa strukturama uspostavljenim u okviru tog projekta, ali je upozorio da inicijative koje vodi isključivo američki predsednik nisu efikasan način za rešavanje trenutnih kriza.

- To nije efikasan način za rešavanje dramatičnih problema koje danas imamo. Moramo biti jasni u vezi sa međunarodnim pravom i vrednostima Povelje Ujedinjenih nacija. Ovo je neophodno za svaku mirovnu inicijativu - rekao je.

Dodao je da je početni cilj tog tela, pomoć u obnovi Gaze, definisao i odobrio Savet bezbednosti UN. Na pitanje da li je bio u kontaktu sa Donaldom Trampom od početka američkih i izraelskih napada na Iran, Gutereš je odgovorio odrično.

Izrael je objavio da napada ciljeve Hezbolaha u Bejrutu

Izraelska vojska je objavila da napada ciljeve Hezbolaha u Bejrutu, nakon što je ranije izdala upozorenje na evakuaciju za sedam naselja u južnim predgrađima libanske prestonice.

Za sada nema neposrednih izveštaja o žrtvama.

Izrael je pojačao vazdušne napade na Liban tokom treće nedelje rata sa Hezbolahom koji podržava Iran.

U toj eskalaciji je ubijeno više od 1.000 ljudi u Libanu i raseljeno više od milion otkako je Hezbolah otvorio vatru na Izrael 2. marta u znak podrške Iranu.

Uzbuna u centralnom Izraelu

Izraelske odbrambene snage (IDF) su identifikovale novi balistički raketni napad iz Irana.

Očekuje se da će se sirene oglasiti u centralnom Izraelu u narednim minutima

Teheran spreman da dozvoli prolaz japanskim brodovima

Iran je spreman da dozvoli prolaz brodovima povezanim sa Japanom kroz Ormuski moreuz, ključnu arteriju za globalne isporuke nafte, prenosi Kjodo njuz, pozivajući se na iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija.

Teheran je započeo razgovore sa Tokijom o mogućem otvaranju moreuza, rekao je Aragči japanskoj novinskoj agenciji u telefonskom intervjuu.

Japan zavisi od Bliskog istoka za oko 95 odsto svojih zaliha nafte i dobija oko 90 odsto isporuka nafte preko moreuza, koji je Teheran u velikoj meri zatvorio tokom američko-izraelskog rata protiv Irana.

Dozvoljen prolaz grčkom brodu

Ranije je pomorski informativni portal Lloyd’s List objavio da je Iran dozvolio grčkom teretnom brodu (bulk carrier) da prođe kroz Ormuski moreuz sa uključenim sistemom automatske identifikacije (AIS) – što je prvi takav slučaj od 2. marta.

Sada Financial Times izveštava da Iran dozvoljava prolaz ograničenom broju teretnih brodova iako su napadi SAD i Izraela i dalje u toku.

Prema podacima o pomorskom saobraćaju, najmanje šest brodova je istovarilo teret u luci Homeini u iranskoj provinciji Huzestan, severno od Zaliva, i prošlo kroz Ormuski moreuz između 15. i 16. marta.

Napadnut Kuvajt

Kuvajtska vojska saopštila je da njeni sistemi protivvazdušne odbrane reaguju na napad raketama i dronovima jutros, dok Iran nastavlja napade na zemlje Zaliva.

- Kuvajtska protivvazdušna odbrana trenutno odgovara na neprijateljske raketne i dronske pretnje - navodi se u saopštenju vojske.

Pokrenuta spasilačka misija u Teheranu

Iranski Crveni polumesec pokrenuo je spasilačku misiju nakon vazdušnog napada u Teheranu.

Prema navodima iranske državne televizije Press TV, pripadnici Iranskog društva Crvenog polumeseca sprovode operaciju potrage i spasavanja nakon najnovijeg vazdušnog napada u Teheranu.

Prema izveštaju, najnoviji napad pogodio je stambenu zgradu u iranskoj prestonici.

Za sada nema neposrednih izveštaja o žrtvama niti o obimu razaranja.

Ranije su se snažne eksplozije čule u više delova Teherana, uključujući Ekbatan, u blizini poznate kule Azadi.