BIZARNO: Na neverovatan način otkrivena lokacija francuskog nosača aviona usred rata sa Iranom
LOKACIJA francuskog nosača aviona Šarl de Gol otkrivena je gotovo u realnom vremenu nakon što je mornar snimio svoje trčanje na palubi koristeći popularnu aplikaciju za praćenje kondicije Strava.
Do kršenja bezbednosti došlo je dok je nosač bio raspoređen u istočnom Mediteranu usred rata sa Iranom, objavio je francuski list Mond.
Prema pisanju lista, mladi mornarički oficir je koristio pametni sat da snimi trčanje duže od sedam kilometara na palubi broda, a njegov javni Strava profil je potom prikazivao lokaciju plovila gotovo u realnom vremenu.
Satelitska potvrda Mond je potvrdio kršenje bezbednosti koristeći satelitske snimke snimljene ubrzo nakon što je aktivnost snimljena.
Slike jasno pokazuju prepoznatljiv oblik nosača aviona dugog 262 metra, koji se nalazio severozapadno od Kipra, oko stotinu kilometara od turske obale.
Francuska je objavila raspoređivanje nosača aviona u misiju 3. marta, nekoliko dana nakon početka američko-izraelskih napada na Iran.
Generalštab francuskih oružanih snaga potvrdio je Mondu da položaj nije u skladu sa važećim pravilima digitalne bezbednosti, dodajući da će „komanda preduzeti odgovarajuće mere“.
Novine su takođe otkrile da je najmanje još jedan član posade francuskog vojnog broda na aktivnoj dužnosti javno objavio geolociranu sportsku aktivnost, što sugeriše da ovo nije bio izolovan incident.
(Indeks.hr)
