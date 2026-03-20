Kijev šalje 228 stručnjaka za odbranu od dronova u zemlje Bliskog istoka

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski saopštio je da je Ukrajina poslala 228 stručnjaka kako bi pomogli zemljama Bliskog istoka u odbrani od dronova. On je dodao da Ukrajina sarađuje sa liderima regiona na potpisivanju "ozbiljnih sporazuma".

Zelenski je takođe rekao novinarima da će radne grupe Ukrajine i SAD nastaviti rad na bilateralnim dokumentima između Kijeva i Vašingtona i razmatrati sveobuhvatan ugovor o dronovima na sastanku u SAD tokom vikenda.

Napad u iranskom gradu Osku: Troje poginulo, troje povređeno

Prema izveštaju iranske državne novinske agencije Tasnim, troje ljudi je ubijeno, a troje povređeno u napadu u severozapadnom iranskom gradu Osku, u provinciji Istočni Azerbejdžan.

Kako navodi agencija koja citira kancelariju guvernera provincije, napad je izveden od strane SAD i Izraela.

Napad se dogodio u kontekstu šire eskalacije vojnih dejstava u regionu, uključujući brojne vazdušne udare i sukobe koji su pojačani nakon početka rata između Izraela i Irana.

Iran upozorava Izrael i SAD: "Nijedno mesto u svetu neće biti bezbedno"

Vrhovni vojni portparol Irana upozorio je da "parkovi, rekreativne zone i turističke destinacije“ širom sveta više neće biti bezbedne za neprijatelje Teherana.

- Od sada, na osnovu informacija koje imamo o vama, čak ni parkovi, rekreativne zone i turističke destinacije bilo gde u svetu neće biti bezbedni za vas - rekao je General Abolfazl Šekarči je u saopštenju objavljenom na iranskoj državnoj televiziji.

IDF potvrdio: U udaru u Teheranu ubijen i šef obaveštajne službe Basidža

Izraelska vojska saopštila je da je u vazdušnom udaru u Teheranu ranije ove nedelje, u kojem su poginuli komandant Basidža i njegov zamenik, likvidiran i šef obaveštajne službe te paravojne formacije, Ismail Ahmadi.

IDF navodi da može da potvrdi da je napad izveden u ponedeljak kasno uveče usmrtio Ahmadija, koji je bio zadužen za obaveštajne poslove unutar Basidža.

יחד עם מפקד יחידת הבסיג': צה"ל חיסל את ראש אגף המודיעין של יחידת הבסיג' בטהרן



חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, תקף מוקדם יותר השבוע את צמרת ההנהגה הבכירה של יחידת הבסיג' בלב טהרן, במסגרתה חוסל מפקד היחידה, ע'לאם רצ'א סליאמני ומספר מפקדים בכירים נוספים.



Prema saopštenju, visoki zvaničnici ove paravojne organizacije bili su meta dok su se nalazili u kampu sa šatorima koji je Basidž nedavno uspostavio, nakon što su prethodni udari pogodili više njihovih štabova.

Izraelska vojska je još u utorak saopštila da su u istom napadu poginuli komandant Basidža Golamreza Solejmani, njegov zamenik i još nekoliko visokih oficira.

NATO povlači vojsku iz Iraka

Misija NATO u Iraku privremeno se povukla iz zemlje, izjavila su dva iračka bezbednosna zvaničnika za agenciju AFP.

U Velikoj Britaniji uhapšen par zbog pokušaja ulaska u bazu nuklearnih podmornica

Policija u Škotskoj uhapsila je dve osobe osumnjičene da su pokušale da uđu u britansku bazu nuklearnih podmornica u četvrtak.

Policija je saopštila da su uhapšeni muškarac i žena, starosti 34 i 31 godinu, ali nije navela njihovo državljanstvo, dodajući da je istraga u toku.

Baza na zapadnoj obali Škotske takođe služi kao dom britanske flote nuklearno naoružanih podmornica.

Španija uvodi mere zbog energetske krize

Premijer Španije Pedro Sančez izjavio je da će energetski intenzivne industrije uštedeti oko 200 miliona evra zahvaljujući novim merama, u uslovima rasta cena energije izazvanih ratom na Bliskom istoku.

On je dodao da će vlada uvesti velike poreske olakšice za investicije u projekte obnovljivih izvora energije, kao i da je dogovoreno usvajanje drugog dekreta kojim će se privremeno zamrznuti cene zakupa, kako bi se pomoglo domaćinstvima suočenim sa rastućim troškovima života tokom energetske krize.

Indijske avio-kompanije upozoravaju na ukidanje linija zbog rasta cena goriva

Grupa indijskih avio-kompanija, koja okuplja prevoznike kao što su IndiGo, Air India i SpiceJet, upozorila je vladu da bi moglo doći do ukidanja pojedinih avio-linija i kašnjenja u isporuci flote usled rasta cena goriva.

U pismu vladi, Federacija indijskih avio-kompanija zatražila je ukidanje ograničenja cena karata koja su uvedena u decembru.

Prema izveštaju agencije Rojters, avio-prevoznici trpe „ogromne“ gubitke prihoda i suočavaju se sa sve većim operativnim troškovima.

- Ako se ova situacija nastavi, aviokompanije će se suočiti sa ozbiljnim finansijskim gubicima, što bi moglo dovesti više operatera do neodrživog poslovanja i ugroziti njihov opstanak - navodi se u pismu.

Analitičari banke HSBC procenjuju da promena cene goriva od samo jedan dolar po barelu može povećati godišnji trošak goriva kompanije IndiGo za oko 3 milijarde rupija (32 miliona dolara).

Švajcarska obustavlja izvoz oružja SAD

Švajcarska je obustavila odobravanje izvoza oružja u Sjedinjene Američke Države, pozivajući se na svoju neutralnost u tekućem ratu Izraela i SAD protiv Irana.

U saopštenju objavljenom u petak, vlada je navela da „izvoz ratnog materijala u zemlje uključene u međunarodni oružani sukob sa Iranom ne može biti odobren tokom trajanja konflikta“.

- Izvoz ratnog materijala u SAD trenutno ne može biti odobren - dodaje se u saopštenju.

SAD razmatraju ukidanje sankcija na iransku naftu

Uklanjanje sankcija na iransku naftu koja je trenutno zaglavljena na tankerima moglo bi da omogući da isporuke u Aziju počnu u roku od tri do četiri dana, izjavio je američki ministar energetike Kris Rajt.

Ministar finansija Skot Besent je u četvrtak rekao da bi SAD uskoro mogle da ukinu sankcije za iransku naftu koja se nalazi na moru, u pokušaju da obuzdaju rast cena izazvan zatvaranjem Prolaza Hormuz od strane Irana.

- U roku od nekoliko dana, u roku od tri ili četiri dana, ta nafta će početi da stiže u luke - rekao je Rajt u intervjuu za Fox Business Network.

Makron: Rat protiv Irana neće odvratiti Francusku od podrške Ukrajini

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da rat protiv Irana neće skrenuti pažnju Pariza sa podrške Ukrajini, naglasivši da Francuska ostaje posvećena uprkos eskalaciji izraelsko-američkog sukoba sa Iranom.

- Ostajemo na svom kursu. Rat u Iranu neće odvratiti Francusku od podrške Ukrajini, gde se nastavlja ruska agresija - napisao je na platformi X.

Njegova izjava usledila je nakon što je francuska mornarica presrela naftni tanker povezan sa takozvanom ruskom "senka flotom" u zapadnom Mediteranu.

Prema navodima zvaničnika, brod, koji je isplovio iz Murmanska, sumnjičen je da je plovio pod lažnom zastavom, nakon čega su ga francuske snage ukrcale i izvršile kontrolu.

Zapaljena fabrika oružja povezana sa Izraelom u Češkoj

Objekat povezan sa izraelskim odbrambenim gigantom Elbit Systems zapaljen je u Češkoj, dok je jedna podzemna grupa preuzela odgovornost, a vlasti pokrenule istragu.

Nekoliko zgrada u kompleksu, koji predstavlja zajednički projekat češke kompanije i Elbit Systems, uništeno je u ranim jutarnjim časovima tokom napada.

Kompanija navodi da je jedan od ključnih dobavljača kopnenog i vazdušnog naoružanja koje koristi izraelska vojska u svojim ratovima, uključujući one u Gazi i Iranu.

- Ova lokacija je ključna za evropske operacije najvećeg izraelskog proizvođača oružja. Sada je u plamenu - grupa koja sebe naziva "The Earthquake Faction“ saopštila je na Telegramu da stoji iza napada.

"Nalazimo se u srcu zveri, okruženi smradom zla", poručili su, dodajući da "nema vremena za molbe saučesničkim međunarodnim vladama… preduzećemo neophodne mere da sprečimo njihovu sposobnost da ubijaju.“

Češka policija je saopštila na platformi X da istražuje slučaj kao "moguću terorističku vezu“.

Sirene u Galileji zbog raketnog napada Hezbolaha

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u regionu Galileje na severu Izraela usled raketnog napada Hezbolaha iz Libana.

Istovremeno, u šestom talasu iranskih raketnih udara na Izrael, koji je aktivirao sirene širom severnog i centralnog dela zemlje, nisu prijavljene povrede.

Situacija ostaje izuzetno napeta, sa istovremenim napadima sa više frontova i učestalim uzbunama širom Izraela.

Ukrajina raspoređuje presretačke jedinice

Ukrajina je rasporedila presretačke jedinice kako bi zaštitila kritičnu i civilnu infrastrukturu u pet bliskoistočnih zemalja, saopštio je sekretar Saveta za bezbednost Ukrajine, Rustem Umerov.

- Takođe se radi na proširenju pokrivenosti zona - napisao je Umerov na platformi X.

Napeto kod prolaza Hormuz

SAD i Izrael izvršili su sinoć operacije u blizini iranske obale kako bi obezbedili prolaz kroz Hormuz.

Kako prenosi Al Džazira, tokom noći su meštani čuli avione do kasno u noć. Takođe navode da su SAD poslale nisko leteće borbene avione nad vodom blizu Iranske obale, a kasnije su granatirali iranske mornaričke brodove i rasporedili Apači helikoptere koji bi obarali iranske dronove.

Napadi na jugu Izraela

Izraelska vojska saopštila je da je Iran lansirao novu seriju raketa usmerenih ka jugu Izraela, navodi se u najnovijim izveštajima.

Vojska je dodala da njeni sistemi protivraketne odbrane pokušavaju da presretnu ove rakete i neutrališu pretnje, kao i da je javnost upozorena da prati uputstva civilnih službi o skloništima.

IEA poziva na rad od kuće i smanjenje brzine na auto-putevima

Međunarodna agencija za energiju (IEA) upozorava da je rat koji vode Izrael i SAD protiv Irana izazvao "najveći poremećaj u snabdevanju u istoriji globalnog tržišta nafte", dok transport kroz Prolaz Hormuz skoro stoji.

U nizu preporuka, IEA je pozvala vlade da smanje potražnju za naftom, predlažući gde je moguće rad od kuće i smanjenje ograničenja brzine na auto-putevima za do 10 km/č, kako bi se ublažio pritisak na globalne zalihe nafte.

Izraelske snage gađale ciljeve u severnom iranskom gradu Nur

IDF potvrdila je da je pokrenula talas vazdušnih napada na objekte režima u iranskom gradu Nur, koji se nalazi severoistočno od Teherana.

Nur je važna lokacija severno od iranske prestonice, a ciljevi u tom području često uključuju vojnu infrastrukturu i objekte povezane sa režimom.

Napadi su nastavak obimnih vazdušnih operacija koje Izrael i njegove snage sprovode širom Irana, uključujući i udare na Teheran i druge strateške ciljeve, prenosi Tajms of Izrael

Iranska Revolucionarna garda potvrdila je da je njen portparol, general Ali Mohamad Naini, ubijen u izraelsko-američkom raketnom udaru.

Kuwait Petroleum Corporation saopštila je da se bori sa požarom u jedinici rafinerije Mina Al-Ahmadi nakon napada dronovima u petak.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da su njihove civilne službe ugasile požar u skladištu kompanije, izazvan padom šrapnela od iranskog napada.

Izraelski vazdušni udari ubili su najmanje dve osobe i ranili još jednu u ranom jutarnjem napadu na kuću u Bafliji, u blizini Tira, prenela je libanska Nacionalna novinska agencija.

Izraelska vojska saopštila je da je pogodila sirijsku infrastrukturu, uključujući komandni centar i vojna postrojenja na jugu zemlje.

Izraelske snage sprečile su Palestince da pristupe džamiji Al-Aksa za Id al-Fitr, primoravši stotine vernika da se mole na vratima i obližnjim ulicama, dok je objekat zatvoren.

Cene nafte su opale nakon što su vodeće evropske zemlje i Japan ponudili da se pridruže naporima za bezbedan prolaz brodova kroz Prolaz Hormuz, a SAD su najavile mere za povećanje snabdevanja naftom. U petak ujutru, fjučersi za Brent naftu pali su za 1,3% na 108,26 dolara po barelu.

Rusija pozvala izraelskog ambasadora zbog napada blizu ekipe RT u Libanu

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je pozvalo izraelskog ambasadora, Odeda Josefa, u Moskvi nakon što je izraelski raketni napad ranio ekipu televizije Russia Today koja je izveštavala iz južnog Libana.

U četvrtak je portparolka ministarstva saopštila da "postoje okolnosti koje ukazuju da je napad na novinare bio nameran i usmeren" i opisala ga kao "grubo kršenje međunarodnog prava".

IDF potvrdio ubistvo portparola IRGC

Izraelska odbrana (IDF) potvrdila je da je u vazdušnom udaru u Iranu ubijen portparol Iranske islamske revolucionarne garde (IRGC), Ali Mohamad Naini.

Prema saopštenju vojske, napad je izveden tokom noći od strane Izraelskog ratnog vazduhoplovstva, nakon obaveštajnih podataka koje je dostavila Vojna obaveštajna direkcija.

IDF navodi da je Naini "služio u više propagandnih i odnosa s javnošću tokom godina“, uključujući i ulogu "glavnog propagandiste IRGC-a“ u poslednje dve godine.

- U svojoj ulozi, Naini je širom Bliskog istoka širio terorističku propagandu režima ka njegovim proksi snagama kako bi uticao na i podstakao terorističke napade protiv Države Izrael sa različitih frontova - navodi IDF.

Iranska raketa pogodila izraelsku naftnu rafineriju

Iranska raketa koja je u četvrtak pogodila izraelsku rafineriju u Haifi oštetila je ključnu električnu infrastrukturu, saopštila je kompanija u ažuriranju u petak.

Prema saopštenju, šteta je nastala na spoljnoj infrastrukturi u vlasništvu treće strane, koja je od suštinskog značaja za rad rafinerije, a nalazi se van samog objekta rafinerije.

Kompanija dodaje da većina proizvodnih jedinica i dalje radi, dok se ostatak postepeno vraća u rad.

Ministar energetike Eli Koen juče je rekao da napad nije izazvao "značajnu štetu na infrastrukturi", nakon što su delovi rakete presretnute tokom udara pogodili objekat.

Prvobitno se smatralo da je šteta ograničena na električne vodove i otvorenu površinu pored upravne zgrade. U napadu nije bilo povređenih.

Iran je poslednjih dana ciljao energetsku infrastrukturu u Izraelu i zalivu, nakon što je ranije ove nedelje bombardovan njegov gasni objekat South Pars.

Aviju Han, zamenik gradonačelnika Haife i predsednik Udruženja za zaštitu životne sredine u Haifa Beju, pozvao je vladu da što pre zatvori rafinerije, u skladu sa sopstvenom odlukom o uvozu i bezbednom skladištenju derivata nafte na različitim lokacijama.

- Ne možemo nastaviti da igramo ruski rulet sa životima i bezbednošću stanovnika metropole Haifa i energetskom bezbednošću građana Izraela. Jučerašnji incident i današnja najava o zatvaranju postrojenja dodatno dokazuju da rafinerije u srcu civilne metropole predstavljaju neuspeh energetske i bezbednosne politike - rekao je on.

Kina pozvala sve uključene u sukob u Zalivu da obezbede stabilno snabedevanje naftom

Kina je zatražila da snabdevanje naftom ostane neprekidno dok rat na Bliskom Istoku ugrožava globalna energetska tržišta.

Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Džijan pozvao je na uzdržanost u međunarodnim odnosima, mada nije direktno imenovao konkretne države u svojim izjavama.

Izjava je usledila nakon što je ministar finansija SAD Skot Besent izjavio da bi SAD mogle da ukinu sankcije na iransku naftu koja se nalazi na tankerima na moru, kako bi se obuzdao rast cena nafte.

Drugi napad na Izrael

Izraelska odbrana (IDF) je registrovala još jedno lansiranje balističke rakete iz Irana, koje je usmereno ka centralnom Izraelu i području Jerusalima. Ovo se dogodilo samo nekoliko minuta nakon prethodne detekcije.

Žestoki napadi Izraela na južni Liban

Izraelski vazdušni udari ubili su najmanje dve osobe i ranili još jednu tokom ranog jutarnjeg napada na jednu kuću u Bafliji, u blizini Tira, izvestila je libanska Nacionalna novinska agencija.

Vazduhoplovi su takođe izveli napade na Bint Džbeil, al-Tajri i Kfar Tebnit, pri čemu je Kfar Tebnit pogođen dva puta u poslednjem času.

IRGC potvrdio smrt generala Alija Mohamada Naeinija

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) potvrdila je da je njihov portparol, general Ali Mohamad Naeini, ubijen u raketnom udaru koji su izvele SAD i Izrael.

Državna agencija Tasnim je na svojim kanalima na Telegramu i X izvestila da je Naeinijevo ubistvo dogodilo u petak ujutru.

Neke od raketnih intervencija pogodile su istočni Teheran, dok su druge bile u gradovima kao što su Karadž, Kerman, luka Bandar Lenge i Kašan.

Naeini je poreklom iz Kašana i ima 68 godina. Radi se o generalu drugog reda u IRGC-u, a na poziciju portparola je postavljen 2024. godine.

Uzbuna u Jerusalimu

Izraelska odbrana (IDF) detektovala je lansiranje balističke rakete iz Irana koja je usmerena ka centralnim delovima Izraela, uključujući područje Jerusalima.

Očekuje se da će se vazdušne uzbunske sirene oglasiti u narednim minutima kako bi civili upozorile stanovništvo da potraže skloništa.

