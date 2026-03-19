20. dan rata na Bliskom istoku.

Izrael oštetio glavnu trafostanicu na jugu Libana

Libanska državna elektroenergetska kompanija saopštila je da je u izraelskim napadima na jugu Libana ranije danas oštećena glavna električna trafostanica, koja je sada van upotrebe.

U saopštenju se navodi da su u napadu oštećeni različiti delovi glavne trafo stanice u Bint Džbejlu, što je uticalo na snabdevanje električnom energijom u tom gradu i okolnim mestima, prenosi Rojters.



Iran uništio - amerikanci im prodaju nove

Američki Stejt department saopštio je danas da je odobrio potencijalnu prodaju oružja za tri zemlje Bliskog istoka, Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan i Kuvajt, u ukupnoj vrednosti većoj od 16,5 milijardi dolara.

Stejt department navodi da je odobrio potencijalnu prodaju raketa, dronova, radarskih sistema, municije F-16 i nadogradnji Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u vrednosti većoj od 8,4 milijarde dolara, prenosi Rojters.

Odobrena je i moguća prodaja radara za vazdušnu i raketnu odbranu nižeg nivoa Kuvajtu, za procenjenu cenu od osam milijardi dolara, kao i podrške za avione i municiju Jordanu za procenjenu cenu od 70,5 miliona dolara.

Sjedinjene Američke Države su najavile prodaju oružja saveznicima na Bliskom istoku, nakon iranskih napada na energetsku infrastrukturu nekoliko susednih zemalja, kao odgovor na izraelske napade na njegova gasna postrojenja.

IAF bacio 12.000 bombi na Iran

Izraelske vazdušne snage (IAF) saopštile su danas da su od početka rata bacile preko 12.000 bombi na Iran, u više od 8.500 odvojenih udara na ciljeve iranskog režima.

Kako je naveo neimenovani visoki zvaničnik vazduhoplovstva, avioni IAF-a su za 18 dana izveli letova koliko inače izvedu za godinu dana, preneo je Tajms of Izrael.

Takaiči: Iran ne sme da ima nuklearno oružje

Japanska premijerka Sanae Takaiči izjavila je danas da Iran ne sme da ima nuklearno oružje, i da Japan osuđuje napade Irana na zemlje Bliskog istoka, kao i zatvaranje Ormuskog moreuza.

Takaiči je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Ovalnom kabinetu Bele kuće, kazala da zemlje u svetu bezbednosno okruženje doživljavaju "veoma ozbiljno'' i ocenila je da će globalna ekonomija uskoro doživeti "ogroman udarac" zbog situacije na Bliskom istoku, prenosi CNN.

Tramp: Japan će preuzeti odgovornost u ratu sa Iranom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ne namerava da šalje još američkih trupa u region Bliskog istoka, kao i da očekuje da će Japan preuzeti odgovornost u američkom ratu sa Iranom, kako je rekao, za razliku od NATO.

-Не, не шаљем трупе нигде. А и да шаљем, сигурно вам не бих рекао, рекао је Трамп, одговарајући на питања новинара на заједничкој конференцији за новинаре са јапанском премијерком Санае Такаичи у Овалном кабинету, преноси Си-Ен-Ен. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Iran pogodio F-35?

CENTKOM je potvrdio da je jedan F-35 morao prinudno da se vrati u bazu na Bliskom istoku. Američka komanda nije dala detaljnije informacije šta je uzrok prinudnog sletanja. Poznato je samo da je avion učestvovao u misiji iznad Irana. IRCG je objavio snimak udara rakete.

Kina traži prekid rata

Sukob na Bliskom istoku se zaoštrava i utiče na svetsku energetiku, finansije, trgovinu i pomorski saobraćaj, nanoseći štetu interesima svih zemalja, izjavio je ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji i poručio da Kina insistira da sve strane odmah prekinu borbena dejstva, reše razlike ravnopravnim dijalogom i da održavaju stabilnost u regionu.

Nije samo nafta: Iran ima još nešto u rukavu

U Kontekstu rata na Bliskom istoku, postoji pogrešno shvatanje da Iranci mogu da udare samo na globalno tržište nafte. Međutim, to nije tačno: zbog svog geografskog položaja i važnosti Persijskog zaliva, Iranci imaju još jednog važnog keca u rukavu.

Kipar će razgovarati o britanskim bazama na ostruvu

Predsednik Kipra Nikos Hristodulidis izjavio je danas da je potrebno otvoriti pitanje budućnosti britanskih vojnih baza na Kipru koje je opisao kao "kolonijalnu posledicu" i najavio razgovore sa Londonom o njihovom statusu, nakon nedavnih napada dronovima i pojačanih tenzija na Bliskom istoku.

Haifa na meti napada

Iranske snage napale su Haifu. Pogođena je industrijska zona u tom izraelskom gradu.

Iranska balistička raketa pogodila je danas naftnu rafineriju u Haifi na severu Izraela, preneo je CNN pozivajući se na neuimenovane izvore.

Kako se navodi, u napadu nije bilo žrtava, a hitne službe su na licu mesta.

Galbard: Američki i Izraelski ciljevi akcije u Iranu se razlikuju

Direktorka američke Nacionalne obaveštajna službe Tulsi Gabard izjavila je danas da se ciljevi američkog predsednika Donalda Trampa u Iranu razlikuju od ciljeva izraelske vlade, navodeći da je Izrael usredsređen na onesposobljavanje iranskog rukovodstva, uključujući vrhovnog lidera.

Gabard je, tokom saslušanja u Odboru za obaveštajne poslove Predstavničkog doma SAD, istakla da su američki ciljevi uništavanje iranskih kapaciteta za lansiranje i proizvodnju balističkih raketa, kao i mornarice, uključujući mornaricu iranske Islamske revolucionarne garde i minske kapaciteta, prenosi NBC Njuz.

Generalni sekretar UN: Krajnje je vreme da se okonča ovaj rat koji preti da potpuno izmakne kontroli

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozvao je Sjedinjene Države i Izrael da okončaju rat protiv Irana, a istovremeno je pozvao Teheran da prestane sa napadima na susedne zemlje.

- Krajnje je vreme da se okonča ovaj rat koji preti da potpuno izmakne kontroli - rekao je Gutereš novinarima u Briselu nakon sastanka sa liderima EU.

Takođe je pozvao na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za pomorski saobraćaj.

Rat na Bliskom istoku podiže cenu avionskih karata

Evropske avio-kompanije upozoravaju na povećanje cena zbog skoka cena goriva izazvanog ratom na Bliskom istoku. Putnicima se savetuje da rezervišu letove što je ranije moguće.

Starmer je oštro osudio napade na katarsko gasno postrojenje

Britanski premijer Kir Starmer je poslednji svetski lider koji je osudio iranski napad preko noći na industrijski grad Ras Lafan, glavno katarsko gasno postrojenje.

- Najoštrije osuđujem iranski napad preko noći na katarsko gasno postrojenje - rekao je Starmer.

- Radimo na brzom rešenju situacije na Bliskom istoku, u najboljem interesu britanskog naroda - jer nema sumnje da je okončanje rata najbrži način za smanjenje troškova života - dodao je u objavi na platformi X.

I condemn in the strongest terms the overnight Iranian strike on a Qatari gas facility.



We are working towards a swift resolution to the situation in the Middle East, in the best interests of the British people – because there is no question that ending the war is the quickest… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 19, 2026

Amerikanci pokušavaju da unište iranske podzemne bunkere za oružje

Uprkos tome što su američke snage pogodile oko 8.000 meta, iranske rakete i dronovi nastavljaju da napadaju susedne zemlje, analizira BBC.

Pošto Iran nema značajne vazdušne ili pomorske snage, oslanja se na rakete i dronove kao ključni deo svoje vojne strategije, zbog čega nastoji da ih zaštiti na svaki mogući način.

Zahvaljujući geografiji zemlje i decenijama planiranja, veliki deo ovog oružja nalazi se duboko pod zemljom ili zakopano u planinskim vencima.

Zbog ovakvog rasporeda meta, njihovo uništavanje je izuzetno zahtevno, pa se za prodor u utvrđene objekte koriste posebne bombe, takozvani „razbijači bunkera“.

Među njima je i bomba GBU-72 Advanced Penetrator težine oko 2.270 kilograma, koja je korišćena u napadima ove nedelje. Ova vrsta oružja probija zemlju i eksplodira tek nakon što stigne do podzemnog cilja.

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je prošlog petka da su iranski kapaciteti za proizvodnju balističkih raketa „funkcionalno poraženi i uništeni“, uključujući fabrike, komplekse i proizvodne linije širom zemlje.

Međutim, iako je proizvodnja ozbiljno pogođena, postojeće zalihe raketa se očigledno i dalje koriste u napadima. Zbog toga se SAD i Izrael sada fokusiraju i na uništavanje mobilnih lansera, koristeći obaveštajne podatke i precizno vazdušno navođenje da bi ih locirali i uništili.

Slične taktike su korišćene tokom Zalivskog rata protiv Iraka 1991. godine, kada su američki borbeni avioni tražili i uništavali Sadamove rakete Skad koje su pretile Izraelu.

Ove operacije, poznate kao „lov na Skadove“, ponovo se koriste u sadašnjem sukobu.

Iranska vojska preti „totalnim uništenjem“ energetske infrastrukture ako iranski ciljevi ponovo budu pogođeni

Izraelski napad na iransko gasno polje Južni Pars bio je, prema rečima portparola zajedničkog načelnika štabova iranske vojske, „teška greška“.

Upozorio je da „dalji napadi na vašu energetsku infrastrukturu i infrastrukturu vaših saveznika neće prestati dok ne budu potpuno uništeni“ ako iranski energetski objekti ponovo budu meta.

- I naš odgovor će biti mnogo oštriji od sinoćnjih napada - dodao je portparol.

Iran je ranije preko noći napao ključnu energetsku infrastrukturu u susednom Kataru, a jutros su meta bili i Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Saudijska Arabija, kao odgovor na izraelski napad na iranska gasna polja.

Još jedna kuvajtska rafinerija nafte je takođe napadnuta

Još jedna rafinerija nafte u Kuvajtu je takođe bila meta napada drona, izveštava državna novinska agencija.

Prema izveštaju, dron je pogodio deo rafinerije Mina Abdulah, južno od grada, izazvavši požar na lokaciji.

Ovaj napad je usledio nakon izveštaja o napadu na rafineriju Mina Al-Ahmadi, udaljenu samo nekoliko kilometara, gde je izbio požar koji je brzo stavljen pod kontrolu.

Zalivske države u panici. Dešava se scenario koga su se plašili

Nije prvi put da je Iran ciljao države Zaliva gde se nalaze američke vojne baze, ali regionalni lideri su iznenađeni obimom najnovijih napada i razvojem događaja koji idu upravo u pravcu koga su se plašili.

U napadima su pogođena stambena područja i civilna infrastruktura, dok su velika energetska postrojenja bila direktne mete.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, zvaničnici kažu da imaju mogućnost da se nose sa više od 2.000 raketa i dronova lansiranih od početka rata.

Međutim, kao i druge zemlje Zaliva, upozoravaju na pretnju po globalnu energetsku bezbednost i dugoročne posledice rata.

Ekonomije u regionu, koje se zasnivaju na turizmu, energetici i tehnologiji, izložene su riziku od ozbiljne štete po njihove investicije, planove i nade u razvoj.

Zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata izrazio je iznenađenje nivoom spremnosti Irana da cilja zemlje koje su do sada igrale posredničku ulogu.

Iako je Iran godinama pod sankcijama i smatran velikom pretnjom od strane Zapada i Izraela, te je stoga izolovan, sada, ako režim opstane, ozbiljno je narušio odnose sa posrednicima na koje se ranije oslanjao.

Na ivici razdora između Trampa i Netanjahua? „Izrael ne mrzi haos, mi mrzimo“

Američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarali su skoro svakodnevno od početka rata sa Iranom.

Tramp je rekao za Aksios da „vrlo dobro sarađuju“.

Ali kako rat ulazi u treću nedelju, američki zvaničnici sve više primećuju da ciljevi i sklonost ka riziku dve zemlje možda počinju da se razilaze.

Arakči opleo po Makronu: Nije se oglasio kad su napali Iran, ali brine zbog odmazde - žalosno

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči kritikovao je stavove francuskog predsednika Emanuela Makrona koji se nije oglasio kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael započele napad na Iran, ali je iskazao, kako navodi, "zabrinutost" kada je Teheran odgovorio.

- Emanuel Makron nije izgovorio nijednu reč kojom bi osudio zajednički izraelsko-američki rat protiv Irana - napisao je Arakčina svom nalogu na mreži X, prenosi agencija Tasnim.

Iran udario na Rijad projektilima: Saudijska Arabija oštro poručila da zadržavaju pravo na vojni odgovor

Saudijski ministar spoljnih poslova izjavio je rano jutros, nakon što je Rijad ciljan iranskim balističkim raketama, da Saudijska Arabija zadržava pravo da vojno deluje protiv Irana i da je svako poverenje u odnosima sa Teheranom narušeno.

Iran je sinoć optužio Izrael za napad na njegova postrojenja u ogromnom gasnom polju Južni Pars u velikoj eskalaciji američko-izraelskog rata koji je doveo do skoka cena nafte, i uzvratio je obećanjem da će napasti naftne i gasne ciljeve širom Zaliva, ispaljujući rakete na Katar i Saudijsku Arabiju.

Neidentifikovani dronovi leteli iznad Rubia i Hegseta: Primećeni iznad baze Fort Lesli Dž. Makner u kojoj oni žive

Neidentifikovani dronovi primećeni su iznad američke vojne baze Fort Lesli Dž. Makner, u kojoj žive američki državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset, što je izazvalo pojačane bezbednosne mere, saopštili su američki zvaničnici upoznati sa situacijom, objavio je list "Vašington post".

Dva broda kod obale Katara i Ormuza pogođena raketama tokom noći

Brod kod obale Katara pogođen je „nepoznatom raketom“ tokom noći, javlja Skaj njuz.

Svi članovi posade su bezbedni i nepovređeni nakon incidenta, koji se dogodio u blizini Ras Lafana, industrijske zone koja je bila meta iranskih napada.

Drugi incident je prijavljen ranije, kada je brod kod severoistočne obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, blizu Ormuskog moreuza, takođe pogođen raketom.

Napad je izazvao požar na brodu, ali nije bilo prijavljenih žrtava.

U znak odmazde, Iran je ciljao Katar, Severnu Arabiju i UAE. Katar: Prešli su sve granice

Iran je pokrenuo vojne napade na nekoliko država Persijskog zaliva, uključujući Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, nakon što je pogođeno gasno polje Južni Pars.

Ova eskalacija je dodatno povećala tenzije u regionu i izazvala zabrinutost zbog globalne energetske bezbednosti. Katarsko ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo iranske napade na energetska postrojenja u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

U zvaničnom saopštenju se navodi da su ovi napadi „grubo kršenje principa međunarodnog prava“ i predstavljaju „ozbiljnu pretnju“ globalnoj energetskoj bezbednosti.

U saopštenju za štampu se takođe ističe da je „brutalna iranska agresija“ prema susednim zemljama „prešla sve crvene linije“.

Katarske vlasti su naglasile hitnu potrebu za smirivanjem situacije kako bi se obnovila regionalna i međunarodna bezbednost i stabilnost.

Ranije je, prema dostupnim informacijama, iranski raketni napad pogodio industrijsku zonu Ras Lafan u Kataru.

QatarEnergy’s Ras Laffan Industrial City to the north of Doha, Qatar's main site for the production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, as well as the largest export terminal for LNG in the world, has been heavily targeted tonight by ballistic missiles fired by Iran.… pic.twitter.com/Ax9WaOjDAK — OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026

"Ako Iran opet napadne, dićićemo im sve u vazduh" Tramp: Ne želim da odobrim ovaj nivo nasilja i razaranja

Američki predsednik Donald Tramp noćas je objavio dugačak post na svojoj društvenoj mreži Istina (Truth Social) o izraelskom napadu na gasno polje Južni Pars, najveće u Iranu izvedenom u sredu i posledicama po Teheran zbog pokretanja odmazde.

Tramp: Izrael je napao iransko gasno polje, SAD i Katar nisu bili umešani.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je sinoć da je napad na iransko gasno polje Južni Pars izvršio Izrael i da SAD i Katar nisu bili umešani, i zapretio je odmazdom protiv Irana ako napadne Katar.

Izrael nije javno preuzeo odgovornost za napad u Južnom Parsu.

Prema pisanju Volstrit žurnala i Aksiosa, Tramp je unapred znao i podržao izraelski plan da napadne iranski deo najvećeg svetskog nalazišta prirodnog gasa.

Iran deli nalazište Južni Pars sa Katarom, bliskim saveznikom SAD.

Iran je ranije saopštio da je Izrael napao njegova postrojenja u Južnom Parsu u sredu, što je dovelo do velike eskalacije u američko-izraelskom ratu protiv Irana i naglog rasta cena nafte.

New footage shows large fires raging at the South Pars gas field in southern Iran following US/Israeli airstrikes. pic.twitter.com/4RlvATP7Li — Visegrád 24 (@visegrad24) March 18, 2026

Makron: Prestanite sa napadima na gasna i naftna postrojenja na Bliskom istoku

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je na obustavu napada na naftna i gasna postrojenja na Bliskom istoku, nakon razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Al Tanijem o ratu u Iranu.

U Ormuzu toliko opasno da skoro niko ne želi da tamo pošalje ratne brodove

Britanski vojni stručnjaci sarađuju sa Sjedinjenim Državama kako bi pronašli načine za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Britanski stručnjaci su poslati u Centralnu komandu SAD, koja je odgovorna za američke vojne operacije na Bliskom istoku.

Iranski raketni napad na Izrael pogodio Zapadnu obalu

Tri Palestinke ubijene su na okupiranoj Zapadnoj obali u iranskom raketnom napadu kasno sinoć, saopštio je palestinski Crveni polumesec.

Raketa je pogodila frizerski salon u gradu Beit Ava, jugozapadno od Hebrona, izvestila je službena novinska agencija Palestinske uprave WAFA. Šest žena je ranjeno, od kojih jedna teško.