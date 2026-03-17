Svet

ZGRADA SE SRUŠILA, HITNA SPASILAČKA AKCIJA JE U TOKU: Službe pokušavaju da izvuku zatrpane (FOTO)

В.Н.

17. 03. 2026. u 16:47

U BEČKOM okrugu Alsergrund danas je došlo do teške nesreće, kada je tokom betoniranja u dvorištu jedne stare zgrade došlo do urušavanja, najverovatnije usled problema sa građevinskom skelom.

ЗГРАДА СЕ СРУШИЛА, ХИТНА СПАСИЛАЧКА АКЦИЈА ЈЕ У ТОКУ: Службе покушавају да извуку затрпане (ФОТО)

Foto: Printskrin Iks/@EmmaPeel_Knight

Prema prvim informacijama, više osoba ostalo je zatrpano pod ruševinama. Na terenu je u toku velika spasilačka akcija u kojoj učestvuju brojne ekipe vatrogasaca, koji ručno i uz pomoć specijalizovane opreme pokušavaju da dođu do zatrpanih radnika.

Kako navode očevici, u operaciji se koriste i dronovi za pretragu terena.

Prema rečima portparola Hitne pomoći, jedan 45-godišnji građevinski radnik zadobio je teške povrede u nesreći nakon što je nekoliko minuta bio zatrpan ispod ruševina.

On je, sa povredama glave, kičme i ruku, hitno prevezen u bolnicu i smešten u šok sobu.

Policija Beča saopštila je putem društvenih mreža da su u okolini mesta nesreće uvedene saobraćajne blokade, uz apel vozačima da izbegavaju ovaj deo grada.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku.

ŽIVE U PROŠLOSTI: Ova TRI horoskopska znaka ne mogu bez bivših

