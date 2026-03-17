ZGRADA SE SRUŠILA, HITNA SPASILAČKA AKCIJA JE U TOKU: Službe pokušavaju da izvuku zatrpane (FOTO)

U BEČKOM okrugu Alsergrund danas je došlo do teške nesreće, kada je tokom betoniranja u dvorištu jedne stare zgrade došlo do urušavanja, najverovatnije usled problema sa građevinskom skelom.

Foto: Printskrin Iks/@EmmaPeel_Knight

Prema prvim informacijama, više osoba ostalo je zatrpano pod ruševinama. Na terenu je u toku velika spasilačka akcija u kojoj učestvuju brojne ekipe vatrogasaca, koji ručno i uz pomoć specijalizovane opreme pokušavaju da dođu do zatrpanih radnika.

Kako navode očevici, u operaciji se koriste i dronovi za pretragu terena.

Schwerer Unfall bei Baustelle in Wien-Alsergrund, Gerüst in der Porzellangasse gegenüber des Lycée Français eingestürzt😳🙄🤦‍♀️🤦🤦‍♂️https://t.co/1hGEoosg1P pic.twitter.com/ZStNBqhUCh — Judith Grohmann🇦🇹🇪🇺🇮🇱 (@EmmaPeel_Knight) March 17, 2026

Prema rečima portparola Hitne pomoći, jedan 45-godišnji građevinski radnik zadobio je teške povrede u nesreći nakon što je nekoliko minuta bio zatrpan ispod ruševina.

On je, sa povredama glave, kičme i ruku, hitno prevezen u bolnicu i smešten u šok sobu.

Policija Beča saopštila je putem društvenih mreža da su u okolini mesta nesreće uvedene saobraćajne blokade, uz apel vozačima da izbegavaju ovaj deo grada.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku.

