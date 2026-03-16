"NEĆEMO SLATI NAŠE SINOVE U TUĐI RAT": Orban izneo jasan stav države (FOTO)

DRŽAVLjANKA Ukrajine S. T. (24) i njen prijatelj S. H. (41), osumnjičeni da su 26. januara iz galerije ULUS u Ulici kneza Mihaila, ukrali sliku "Uspenje", čiji je autor slikar i likovni kritičar Zdravko Vučinić, saslušani su u beogradskom Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, koje vodi istragu u ovom slučaju. Krivična prijava protiv njih bila je podneta u redovnom postupku, a svoje odbrane dali su u razmaku od nekoliko dana.