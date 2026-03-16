AMERIČKI PROJEKAT PRO „ZLATNA KUPOLA“ JE VELIKA PRENJA Lavrov upozorio na ogromnu opasnost po stratešku stabilnost
AMERIČKI plan za stvaranje globalnog sistema protivraketne odbrane „Zlatna kupola“ predstavlja značajnu pretnju strateškoj stabilnosti, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
„Sprovođenje američkog plana za stvaranje globalnog sistema protivraketne odbrane ‘Zlatna kupola’, koji predviđa raspoređivanje udarnih presretačkih sredstava kosmičkog baziranja već do 2028. godine, predstavlja značajnu pretnju strateškoj stabilnosti“, rekao je Lavrov u video obraćanju učesnicima Moskovske konferencije o neširenju oružja.
Zbog destruktivnih dejstava Sjedinjenih Država i njihovih saveznika, rizici militarizacije svemira i njegovog pretvaranja u zonu sukoba značajno se povećavaju.
Prema njegovim rečima, situacija sa kontrolom naoružanja nije dobra, Sjedinjene Države nisu odgovorile na ruski predlog Novog START-a, Petog februara 2026. godine prestao je da postoji rusko-američki Sporazum o strateškom ofanzivnom naoružanju, podsetio je Lavrov.
(Sputnjik)
Preporučujemo
Komentari (0)