POMOĆ, ALI ZA PARE: Zelenski - Kijev želi novac i tehnologiju u zamenu za pomoć zemljama Bliskog istoka

В.Н.

15. 03. 2026. u 10:50

UKRAJINA želi novac i tehnologiju u zamenu za pomoć zemljama Bliskog istoka kako bi se odbranile od iranskih dronova kamikaza, izjavio je danas predsednik Vladimir Zelenski, nakon što je Kijev poslao svoje specijaliste u četiri zemlje regiona zahvaćenog sukobima.

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, svaki od timova poslatih na Bliski istok sastavljen je od više desetina ljudi, koji će moći da izvrše stručne procene i demonstriraju kako bi odbrana od dronova trebalo da deluje, preneo je Rojters.

Zelenski je u razgovoru sa novinarima takođe izjavio da je prioritetni zadatak ministra odbrane Mihaila Fedorova zatvaranje neba, što podrazumeva stvaranje sopstvenog sistema protivvazdušne odbrane.

- Problem je protivvazdušna odbrana. Ili će nam Sjedinjene Američke Države dati licencu za "patriot", ili ćemo dobiti licencu od jednog od naših evropskih partnera, dok je treća opcija da Ukrajina ima svoj sistem protivvazdušne odbrane. Ne bi trebalo da odustanemo od bilo kojeg od ovih pristupa, ali videćemo šta će se najpre ostvariti - kazao je on, preneo je Ukrinform.

Zelenski je dodao da Fjodorov, zajedno sa komandantom protivvazdušne odbrane i celim privatnim sektorom treba da se fokusira na ovo pitanje.

- Preduzćemo korake u vezi sa protivvazdušnom odbranom i razvojem raketa koje ćete videti. Reformatiranje je put napred, jer jednostavno nemamo drugi način - rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, Ukrajina bi trebalo da ima nekoliko stotina sistema protivvazdušne odbrane.

- Rat je završen, svi su nam dali bezbednosne garancije. Avion će poleteti sa aerodroma, a ljudi i dalje treba da budu sigurni da će da budu zaštićeni ako neka slučajna raketa doleti. Pitanje broj jedan je globalna zaštita - naveo je predsednik Ukrajine.

Zelenski je 30. januara postavio tri glavna zadatka novom ministru odbrane, Mihailu Fedorovu, a to su zatvaranje neba, rešavanje pitanja prisilne mobilizacije i kontinuirana nabavka dronova i artiljerije.

(Tanjug)

