HAOS SE ŠIRI KUBOM: Napadnuto sedište Komunističke partije, zgrada u plamenu, nasilje na ulicama (VIDEO)

U KUBANSKOM gradu Moron izbile su nasilne demonstracije kada su građani zapalili kancelariju Komunističke partije Kube, nezadovoljni uslovima života i nestancima struje.

U retkom i nasilnom izrazu nezadovoljstva, demonstranti su u ranim jutarnjim satima napali kancelariju Komunističke partije Kube u gradu Moron u centralnom delu Kube.

Demonstracije su prvobitno počele kao mirni skup protiv čestih nestanaka struje i nestašica hrane, ali su se pretvorile u nasilje kad su učesnici počeli da bacaju kamenje i pale nameštaj ispred zgrade.

#Cuba is burning; even the #Communist Party headquarters in Morón, Ciego de Ávila was set on fire amid unrest.... there's no electricity for the last eight days or more, no petrol/ diesel.

Hope the PB of @cpimspeak will explain the reasons for this outrage by comrades of Cuba....… pic.twitter.com/5WdNS7TUtY — KVS Haridas 🇮🇳 (@keveeyes) March 15, 2026

Crni dim i pozivi za slobodu

Video snimci koji se dele na društvenim mrežama pokazuju veliki požar i ljude koji kroz razbijene prozore bacaju predmete dok se u pozadini čuje povik "sloboda".

Nekoliko državnih objekata, uključujući apoteku i prodavnicu, oštećeno je tokom nereda. Pet osoba je uhapšeno, a jedna osoba je hospitalizovana zbog povreda zadobijenih nakon što je, kako se navodi, bila pijana i pala tokom protesta.

Razlog protesta - nestašica struje i loši uslovi života

Demonstracije su se dogodile zbog dugotrajnih nestanaka električne energije i sve teže ekonomske situacije na ostrvu.

Kubu je poslednjih meseci pogodio veliki energetski deficit, delom zbog američkih restrikcija i blokade uvoza venecuelanske nafte, što je dovelo do čestih prekida struje, nestašica hrane, goriva i lekova.

Reakcija predsednika

Predsednik Kube, Migel Dijaz Kanel je reagovao na proteste, nazivajući ljutnju javnosti "razumljivom" zbog produženih nestanaka struje, ali je upozorio da nasilje nije rešenje.

Zvanični državni mediji su istovremeno demantovali navode da su ljudi ranjeni policijskom vatrom, tvrdeći da niko nije pogođen metkom, i pozvali javnost da ne podleže "medijskoj manipulaciji".

Raste nezadovoljstvo među građanima

Prethodnih dana širom Havanei drugih gradova građani su protestovali lupanjem u lonce i šerpe u znak protesta protiv produženih nestanaka struje.

Studenti su takođe organizovali štrajk sedeći na stepenicama Univerziteta u Havani zbog obustave nastave izazvane energetskom krizom, koja onemogućava redovan transport energenata i pristup obrazovanju.

Ovo je jedan od najupečatljivijih slučajeva javnog nezadovoljstva na Kubi u poslednje vreme, u zemlji gde su protesti, posebno nasilni, izuzetno retki.

