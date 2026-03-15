RAT na Bliskom istoku ušao u 16. dan.Sukob SAD, Izraela i Irana dodatno je eskalirao nakon američkog napada na iransko ostrvo Harg. Teheran je zapretio udarima na američke interese u regionu, uključujući luke i naftna skladišta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i istakao da je Ukrajina postala legitimna meta zbog podrške Izraelu. Ministar spoljnih poslova Irana, Abas Arakči, demantovao je tvrdnje SAD da je novoizabrani vrhovni vođa Modžtaba Hamnei ranjen, naglašavajući da on normalno obavlja dužnosti.

IRCG: Trošimo zalihe od pre 10 godina

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da su mnogi njihovi skladišni prostori za rakete i dalje netaknuti, javlja danas agencija Fars.

Portparol Revolucionarne garde rekao je da je većina raketa koje su lansirane, proizvedene pre oko 10 godina, prenosi Skaj njuz.

Iranski ambasador u Rijadu

Odnosi Irana sa državama Persijskog zaliva zahtevaće ozbiljnu reviziju u svetlu rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, kako bi se smanjila moć spoljnih aktera i omogućilo prosperitetno funkcionisanje regiona, izjavio je danas iranski ambasador u Saudijskoj Arabiji Alireza Enajati.

Starmer i Tramp razgovarali o Bliskom istoku i Ormuskom moreuzu

Britanski premijer Kir Starmer i američki predsednik Donald Tramp razgovarali su danas o razvoju sitaucije na Bliskom istoku i ratu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana.

Admiral Tangsiri: Amerikanci moraju da odu ako hoćemo mir

Jedini način da se poboljša situacija na Bliskom istoku jeste da se Sjedinjene Američke Države proteraju iz vojnih baza u zemljama Persijskog zaliva, izjavio je komandant Iranske revolucionarne garde kontraadmiral Alireza Tangsiri.

IRCG: Uništili smo većinu ključnih objekata u američkim bazama

Islamska revolucionarna garda objavila je da je uništila većinu ključnih objekata u američkim bazama na Bliskom istoku.



Pezeškijan i Makron razgovarali o situaciji na Bliskom istoku

Iranski i francuski predsednici Masud Pezeškijan i Emanuel Makron razgovarali su danas o situaciji na Bliskom istoku, preneo je Rojters.

Dvojica lidera prethodno su razgovarala krajem prošle sedmice, kada je Makron pozvao Iran da prekine napade na druge zemlje u regionu i okonča blokadu Ormuskog moreuza.

Makron je tada istakao da je diplomatsko rešenje potrebnije nego ikad kako bi se rešili ovi ključni izazovi, okončala eskalacija i očuvao mir.



Fragment iranske rakete pogodio rezidenciju američkog konzula u Jerusalimu

Fragment iranske rakete pogodio je danas stambenu zgradu koju koristi američki konzul u Jerusalimu, prenose izraelski mediji, dok je Stejt Department saopštio da nije bilo povređenih među zaposlenima.

Portparol Stejt Departmenta naveo je da je krhotina pogodila stambeni deo nakon što je raketa presretnuta, prenosi Rojters.

-Sjedinjene Američke Države snažno osuđuju napade Irana i Iranom podržanih terorističkih milicija na diplomatsku, vojnu i civilnu infrastrukturu u (bliskoistočnom) regionu, rekao je portparol.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne napade u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.



Fon der Lajen izrazila zabrinutost zbog posledica izraelske operacije u Libanu

Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije izrazila je danas zabrinutost zbog eskalacije sukoba u Libanu i ozbiljnih posledica izraelske vojne operacije po civile, navodeći da Evropska unija prati situaciju i spremna je da pomogne pogođenim državama, navodi se u njenom pismu liderima EU uoči samita 19. i 20. marta.





Kiseljov: Strateška inicijativa u ratu na Bliskom istoku prelazi na Iran

Strateška inicijativa u ratu na Bliskom istoku prelazi na Iran, izjavio je generalni direktor međunarodne medijske grupe „Rusija sevodnja“ Dmitrij Kiseljov.

Према његовим речима, Израел никада не би започео рат без гаранција од Сједињених Америчких Држава. AP Photo/Omid Vahabzadeh, File



IAF tokom dana napalo više od 200 različitih objekata u Iranu

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo je tokom dana napalo više od 200 različitih objekata u zapadnom i centralnom Iranu, saopštila je pres-služba izraelske vojske.

Špijunirali za neprijatelje Irana

Iran je uhapsio 500 osoba osumnjičenih da su delile informacije sa neprijateljima, saopštio je danas šef iranske policije Ahmadreza Radan.

Polovinu tih slučajeva činili su ozbiljniji incidenti, "uključujući ljude koji su pružali informacije za gađanje ciljeva i pojedince koji su pravili snimke lokacija napada i slali ih", rekao je Radan, ne precizirajući kada su hapšenja izvršena, prenosi Rojters.

Izrael nezadovoljan tempom rata

Izraelski bezbednosni izvori ocenili su da je početni udar na Iran bio "iznad očekivanja", ali da se rat ne razvija tempom koji je ranije planiran, uz teškoće da se iransko stanovništvo masovno pokrene na proteste, saznaje danas izraelski javni servis Kan.

Na meti i Italijani u američkoj bazi

Vojna baza Ali Al Salem u Kuvajtu, koju koriste Sjedinjene Američke Države i Italija, bila je meta napada dronom, u kojem je uništen italijanski vojni avion, saopštio je danas načelnik italijanskog Generalštaba Lučano Portolano.

Koliko rat košta Ameriku?

Direktor Nacionalnog ekonomskog saveta Sjedinjenih Američkih Država Kevin Haset izjavio je danas da su napadi administracije američkog predsednika Donalda Trampa na Iran do sada koštali američki budžet 12 milijardi dolara.

Šest raketa na američku bazu

Američka baza Viktorija u Bagdadu pogođena je sa šest raketa u roku od pola sata, kažu lokalni izvori za „Sputnjik",

Baza se nalazi u blizini međunarodnog aerodroma. (Više o ovome pročitajte OVDE)

CENTKOM: Iran napada civile...

CENTRALNA komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTKOM) odbacila je danas tvrdnje iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija da SAD koriste dronove za napade na zalivske zemlje, navodeći da iranske snage ciljaju civile i infrastrukturu u tom regionu dok američki dronovi gađaju isključivo vojne ciljeve.

Američki ministar: Propremamo plan osiguranja za brodove

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države pripremaju plan osiguranja uz podršku vlade za brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz.

Egipat i Katar razgovarali o smanjenju tenzija i okončanju rata

Egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati sastao se danas u Dohi sa emirom Katara šeikom Tamimom bin Hamadom Al Tanijem kako bi razgovarali o smanjenju regionalnih tenzija i okončanju sukoba u kojem učestvuju Izrael, Sjedinjene Američke Države i Iran.

Netanjahu iz kafića: Živ sam

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio je danas video-zapis u kojem je ismejao teorije zavere na društvenim mrežama prema kojima je poginuo u iranskom napadu, poručivši da je živ, i pozvao građane da, uz oprez, nastave svakodnevne aktivnosti.

Izraelska vojska: Brat napadača na sinagogu u Mičigenu je ubijeni komandant Hezbolaha

Izraelska vojska saopštila je danas da je brat čoveka koji je u četvrtak vozilom natovarenim eksplozivom uleteo u sinagogu u Mičigenu bio komandant Hezbolaha koji je ubijen u napadu prošle nedelje.

Izraelske odbrambene snage (IDF) su navele da je brat napadača, Ibrahim Muhamed Gazali, bio zadužen za upravljanje operacijama sa oružjem u jedinici Badr iranske proksi grupe.

Avio-kompanija Flajdubai obustavlja letove za Izrael do 30. aprila

Avio kompanija Flajdubai, sa sedištem u Dubaiju, saopštila je da obustavlja sve letove do i od aerodroma Ben Gurion u Tel Avivu do 30. aprila.

U saopštenju se navodi da Flajdubai obustavlja letove zbog rata sa Iranom i eskalacije bezbednosne situacije u regionu Bliskog istoka, prenosi danas Tajms of Izrael.

Flajdubai se pridružio mnogim stranim avio-kompanijama koje su otkazale letove do i iz Izraela u narednim nedeljama, nakon što je vazdušni prostor te zemlje zatvoren 28. februara, od početka napada na Iran.

Ta avio-kompanija je prošle nedelje organizovala direktne letove za povratak Izraelaca iz Dubaija, na aerodrom Ben Gurion.



Laridžani: Iran nije u ratu sa američkim narodom, napadnuti smo - branimo se

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Ali Laridžani izjavio je danas da Iran nije u ratu sa američkim narodom, već da je napadnut i da se samo brani.

"Čuo sam da su ostaci Epstajnove ekipe planirali zaveru da naprave incident sličan napadu na Njujork 11. septembra i da za to optuže Iran", objavio je Laridžani na svom X nalogu, prenosi iranska državna novinska agencija Tasnim



Izrael ima dovoljno PVO raketa

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar demantovao je danas izveštaj da se Izrael suočava sa nedostatkom presretača balističkih raketa posle više od dve nedelje rata.

Američki informativni sajt Semafor objavio je juče, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, da je Izrael obavestio Vašington da mu ponestaje presretača balističkih raketa, prenosi Rojters.

Tramp krivi AI za ubistvo devojčica u školi?

Američki vazdušni udar na žensku školu u iranskom gradu Minabu krajem februara otvorio je ozbiljna pitanja o ulozi veštačke inteligencije u savremenom ratovanju. Prema pisanju britanskog lista Independent, moguće je da je obrazovna ustanova pogođena zbog greške sistema za automatsko prepoznavanje ciljeva.

Trump really blew up a school of little girls in Iran and then he lied about it.



I’m out! pic.twitter.com/GeBqZp2swF — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 9, 2026

Izrael ubija decu: Raste broj žrtava u napadima na Liban

Broj žrtava u izraelskim napadima na Liban porastao je na najmanje 850, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Libana ističući da je od 2. marta do danas povređeno više od 2.105 osoba.

Prema jučerašnijim podacima Ministarstva, broj žrtava je iznosio 826, a ranjenih je bilo 2.009, prenela je Al Džazira.

-Najmanje 65 žena i 106 dece ubile su izraelske snage. Broj poginulih bolničara porastao je na 31 nakon što su tela dva nestala spasioca pronađena iz ruševina Centra za primarnu zdravstvenu zaštitu u Burdž Kalaviji", navodi se u saopštenju i dodaje da je pet bolnica primorano na zatvaranje zbog direktnih napada ili bezbednosnih pretnji.

Libanski zvaničnici su upozorili da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste dok spasilački timovi nastavljaju da pretražuju bombardovana mesta i uništenu medicinsku infrastrukturu.

Još najmanje 3 nedelje rata

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da imaju planove za najmanje još tri nedelje operacija u Iranu.

Trenutak lansiranja iranske balističke rakete Sadžil

U 54. talasu operacije „Istinito obećanje 4“ prvi put od početka rata korišćena je balistička raketa Sadžil maksimalnog dometa od 2.000 kilometara, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

„54. talas operacije „Pravo obećanje 4“ izveden je upotrebom superteških raketa „Horamšahr“ sa dvotonskom bojevom glavom, „Kadr“, „Hejbaršekan“, „Emad“, i po prvi put tokom ove operacije, strateške rakete na čvrsto gorivo „Sadžil“, navodi se u materijalu.

EU bi da se ugura u Ormuz

Ministri spoljnih poslova Evropske unije (EU) razgovaraće o mogućem proširenju evropske pomorske misije Aspides na moreuz Ormuz radi zaštite brodova i bezbednosti plovidbe, piše "Fajnenšel tajms" (FT) pozivajući se na neimenovanog zvaničnika upoznatog sa razgovorima.

Trenutno je misija Aspides, u kojoj učestvuju tri broda iz Francuske, Grčke i Italije, fokusirana na zaštitu trgovačkih brodova od napada Huta u moreuzu Bab el-Mandeb.

Stotine brodova čekaju blizu Ormuskog moreuza usred rastućih regionalnih tenzija

Trenutno oko 1.000 brodova čeka da prođu kroz Ormuski moreuz, uključujući oko 200 tankera za naftu koji prevoze zalihe potrebne širom sveta.

Tržišta nafte su reagovala skokom cena, a troškovi goriva rastu u zemljama širom sveta, jer iranska vojska i dalje drži pod kontrolom ovaj veoma strateški vodeni put.

Bilo je pretnji iranske vojske prema brodovima dok pokušavaju da putuju ili čak da se približe ulazu u Ormuski moreuz.

Britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su avioni Tajfun i F-35 izvršili raspoređivanje širom Katara i Kipra

U izveštaju o situaciji, britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su britanski avioni Tajfun i F-35 tokom noći izvršili „napade u odbrani britanskih interesa“.

Dodali su da su naleti takođe poslati u odbranu saveznika širom Katara, Kipra, UAE, Jordana i Bahreina.

Italijanska baza u Kuvajtu pogođena dronom, nema povređenih

Italijansku vojnu bazu u Kuvajtu, koju koriste zajedno sa Sjedinjenim Državama, pogodio je dron, prema saopštenju italijanske vojske.

U incidentu nije bilo žrtava, rekli su zvaničnici u izveštaju koji je prenela agencija AFP.

Izraelski ministar: Nastavićemo rat dok ne postignemo svoje ciljeve

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar rekao je da će Izrael i SAD nastaviti rat dok ne ostvare svoje ciljeve.

- Želimo da dugoročno eliminišemo egzistencijalne pretnje koje dolaze iz Irana. Ne želimo da svake godine ulazimo u novi rat - rekao je Sar.

Njegovi komentari dolaze nakon što su izraelski mediji objavili da je fragment iranske rakete pogodio stambenu zgradu koju koristi američki konzul u Izraelu.

Predsednik iranskog parlamenta: Tramp tvrdi da nas je „porazio“ devet puta za dve nedelje. Smešno!

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed-Bager Galibaf odgovorio je na tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da je pobedio Iran. Galibaf je napisao na X da je američki predsednik „devet puta u poslednje dve nedelje tvrdio da nas je 'porazio'. Smešno!“

He has claimed he 'defeated' us 9 times in the last two weeks. Hilarious! https://t.co/sy9NpbuzVE — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 15, 2026

Više od 1.300 poginulih u Iranu

Više od 1.300 ljudi je poginulo u Iranu u napadima SAD i Izraela, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta.

Još 820 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima na Liban, rekli su lokalni zvaničnici. Najmanje 13 američkih vojnika je takođe poginulo.

Više o tome čitajte OVDE.

Iranski napadi dronova i raketa na bazu u blizini Rijada

Saudijska vazduhoplovna baza Princ Sultan u Al-Hardžu, nedaleko od glavnog grada Rijada, bila je meta višestrukih napada iranskih raketa i dronova.

U toj bazi se nalaze i američki borbeni avioni.

Saudijsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je presrelo najmanje deset dronova iznad područja Rijada i Istočne provincije.

Iranska novinska agencija Fars tvrdi da je Iran ispalio mnoštvo raketa na bazu.

Iranska vojska tvrdi da je pogodila sedište policije u Izraelu

Iranska vojska danas je saopštila da je u vazdušnim napadima pogodila sedište policije i centar za satelitsku komunikaciju u Izraelu.

U saopštenju koje su preneli iranski mediji, iranska vojska navodi da su njene snage jutros izvele "moćne napade dronovima", koji su bili usmereni na sedište izraelske specijalne policijske jedinice "Lahav 433", i centar za satelitsku komunikaciju odbrane "Gilat", prenosi Al Džazira.

Nije precizirano gde se tačno nalaze objekti koji su bili meta napada u Izraelu, niti kakvi su bili rezultati tog napada.

Bahrein: Od početka rata, presreli smo 125 raketa i 211 dronova

Bahrein je presreo 125 raketa i 211 dronova od početka rata sa Iranom, saopštile su bahreinske vlasti.

Mala ostrvska nacija, u kojoj se nalazi Peta flota američke mornarice, jedna je od najizloženijih iranskim napadima.

U napadima su pogođene luke, hotel, rafinerija i postrojenje za desalinizaciju vode, a u napadima je poginula najmanje jedna osoba.

Bahrein je po površini uporediv sa Singapurom i manji je od trećine američke države Roud Ajlend. Oslanja se na američke sisteme protivvazdušne odbrane za zaštitu.

Iran preti da će napasti američke banke

Iranska vojska je upozorila da bi dalji napadi na iransku naftnu ili energetsku infrastrukturu učinili filijale američkih banaka u regionu legitimnim metama, objavili su iranski mediji.

Brigadni general Revolucionarne garde Ali Mohamed Naeini ponovio je pretnje da će sva naftna, ekonomska i energetska infrastruktura sa američkim ulozima biti „odmah uništena i pretvorena u gomilu pepela“.

Slične pretnje Iran je ponavljao od početka rata.

Izraelska vojska: Novi talas iranskih raketa, pet u devet sati

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su da su otkrile novi talas raketa ispaljenih iz Irana, peti u poslednjih devet sati, i pozvale stanovnike pogođenih područja da potraže sklonište, navodi IDF.

Izraelska vojska naredila je evakuaciju naselja u Bejrutu

Izraelska vojska izdala je naredbu za evakuaciju nekoliko naselja u južnim predgrađima Bejruta, upozoravajući stanovnike da odmah napuste zbog predstojeće vojne akcije, rekao je portparol IDF-a Avičaj Adrei na Platformi X.

Evakuacija se posebno odnosi na stanovnike naselja Haret Hreik, Gobeiri, Lilaki, Hadat, Burdž el-Baradžneh, Tahvitat el-Gadir i Čijah, a Adrei je upozorio da IDF neće oklevati da napadne „svakoga ko se nađe u blizini operativaca Hezbolaha“.

Netanjahu zatražio pomoć od Zelenskog: Evo šta mu je odgovorio

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu želi da razgovara sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim o iranskim dronovima.

Netanjahu je zatražio sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, izveštava Ynet.

Izrael želi da razgovara o iranskim dronovima i mogućoj saradnji.

Više o tome čitajte OVDE.

"Ne znam da li je uopšte živ" Tramp o Modžtabi Hamneiju - Ako jeste, trebalo bi da uradi nešto veoma pametno za svoju zemlju, a to je predaja!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u intervjuu za američku TV mrežu En-Bi-Si da ne zna da li je živ novi vrhovni verski vođa Irana ajatola Modžtabe Hamnei, sin ubijenog iranskog vođe ajatole Alija Hamneija.

- Ne znam da li je uopšte živ. Do sada, niko nije uspeo da ga snimi - rekao je Tramp i podsetio da je Modžtabe Hamnei svoju prvu izjavu dao u četvrtak u pisanoj formi i nije se pojavio pred kamerama, prenosi Bi-Bi-Si.

Više o tome čitajte OVDE.

Tramp poklopio Zelenskog: Poslednji čovek od kog nam je potrebna pomoć protiv Irana

Takođe je oštro kritikovao ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, rekavši da je sa njim "mnogo teže postići dogovor" nego sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom zbog napora da se okonča rat u Ukrajini.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da mu nije potrebna pomoć Ukrajine u suprotstavljanju iranskim dronovima na Bliskom istoku.

- Poslednja osoba od koje nam je potrebna pomoć je Zelenski - rekao je Tramp u intervjuu za En-bi-si Njuz.

Više o tome čitajte OVDE.

Niko još nije video Modžtabu Hamneija u javnosti: Ko vodi ratnu strategiju Irana?

Prošla je nedelja dana otkako je Iran imenovao Modžtabu Hamneija za svog novog vrhovnog vođu, ali javnost ga još uvek nije videla.

Neki analitičari smatraju da njegova javna vidljivost možda nije presudna.

Ključno je, tvrde oni, da li institucije pod njim funkcionišu, posebno moćna bezbednosna tela poput Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa (IRGC), koja bi mogla da upravlja ratnom strategijom zemlje bez obzira na njegovo prisustvo, piše CNN.

Više o tome čitajtajte OVDE.

Iranska garda zapretila: Ako je ovaj kriminalac još živ, progonićemo ga, uloviti i ubiti

Usred intenzivnog sukoba između Irana, Izraela i Sjedinjenih Država, iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) zvanično je zapretio da će „progoniti i ubiti“ izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

tanjug

U saopštenju, objavljenom danas na zvaničnom veb-sajtu Sepah njuza, Netanjahu je opisan kao „kriminalac koji ubija decu“ i dodaje se: - Ako je ovaj kriminalac još uvek živ, nastavićemo da radimo na njegovom pronalaženju i ubistvu svim snagama.

Više o tome čitajte OVDE.

Iran: Izrael stoji iza napada na civile u arapskim zemljama

Iran je optužio Izrael da stoji iza napada na civile u arapskim zemljama, javlja državna medijska agencija Fars njuz.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je da Iran nije ciljao civilna ili stambena područja i da su u napadima možda korišćeni dronovi američke proizvodnje, ali nije pružio dokaze za tu tvrdnju, prema novinskoj agenciji Fars.

Arakči je dodao da je Iran spreman da osnuje istražni odbor zajedno sa susednim zemljama kako bi se rasvetlili napadi, javlja novinska agencija Fars.

Američki bombarderi poleću iz Britanije natovareni oružjem

Američke snage nastavljaju da lete u ratnu zonu sa RAF-a Ferford u Glosterširu, Velika Britanija.

Britanska vlada je dala dozvolu pod uslovom da će misije biti „odbrambene“ u ciljanom napadu na iranske raketne lokacije.

Juče je viđeno osoblje kako utovaruje municiju na bombarder B-1, dok je veliki Boing B-52 Stratofortres takođe bio u pripremi.

A U.S. Air Force B-52 Stratofortress takes off for a night mission during Operation Epic Fury. Strikes from U.S. forces continue to be unpredictable, dynamic, and decisive. pic.twitter.com/LU9zogVy7C — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2026

Rat u Iranu u trećoj nedelji, nema znakova skorog kraja

Već nekoliko dana, predsednik Tramp nagoveštava da se možda sprema da okonča rat.

Ali to se još nije dogodilo.

U intervjuu za NBC News, rekao je da se čini da je Teheran spreman da postigne dogovor o okončanju sukoba, ali je dodao da „uslovi nisu dovoljno dobri“.

Iran je to negirao. Tramp je rekao da je američka vojska potpuno uništila naftna postrojenja na iranskom ostrvu Harg - ključnom čvorištu za izvoz iranske nafte - ali je dodao da bi ih mogao ponovo napasti „samo zabave radi“.

Ovog vikenda, izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je da rat ulazi u odlučujuću fazu koja će trajati koliko god je potrebno.

Preko noći i jutros, Iran je nastavio da ispaljuje rakete na Izrael - većinu njih su presreli izraelski sistemi protivvazdušne odbrane.

SAD objavljuju imena šest vojnika poginulih u padu aviona u Iraku

Pentagon je objavio imena šest vojnika poginulih u padu KC-135 u Iraku; uzrok pada je pod istragom, neprijateljska vatra je isključena

Shannon and I join our entire National Guard family in mourning the loss of six brave KC-135 Airmen, including three Ohio Air National Guardsmen assigned to the 121st Air Refueling Wing and three active-duty Airmen from the 99th Air Refueling Squadron, a partner unit with the… pic.twitter.com/4GuUAt87TN — Gen. Steven Nordhaus (@ChiefNGB) March 15, 2026

Saudijska Arabija, UAE i Katar presreli više dronova iz Irana

Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar saopštili su da su njihove snage presrele jutros više dronova koje je lansirao Iran.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije objavilo je da je presrelo i uništilo sedam dronova u Rijadu i istočnom delu zemlje.

I vlasti u Dubaiju i Kataru su saopštile da su njihovi sistemi PVO presreli više dronova.

Kancelarija za medije Dubaija objavila je da su dronovi uspešno presretnuti u oblastima Marina i El Sufuh.

Katarsko ministarstvo odbrane navelo je da je u subotu presrelo četiri balističke rakete i nekoliko dronova koje je lansirao Iran.

Američka vlada naredila diplomatskom osoblju u Omanu da napusti tu zemlju

Američka vlada naredila je američkom diplomatskom osoblju i porodicama koji borave u Omanu da napuste tu zemlju zbog bezbednosnih rizika. Oman se smatrao zemljom koja je i posle izbijanja sukoba u Iranu bila relativno sigurna zbog svoje uloge posrednika u pregovorima SAD o iranskom nuklearnom programu, prenosi Sky News. U međuvremenu Oman je postao meta iranskih dronova, a ove nedelje dve osobe su poginule u regionu Sohar. Pored toga pogođena su i skladišta nafte, nakon čega su iranski državni mediji preneli da je iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao svom omanskom kolegi da će istražiti taj slučaj. Američkim građanima se trenutno nalaže da "preispitaju putovanje u Oman" za koji je izdato upozorenje nivoa 3 kao i za Ujedinjene Arapske Emirate, Katar i Bahrein. Najviše upozorenje nivoa 4, koje zabranjuje putavanja izdato je za Liban, Iran i Siriju.

Tasnim: Iran uhapsio 20 ljudi optuženih zbog pokušaja saradnje za Izraelom

Dvadeset ljudi je uhapšeno na severozapadu Irana zbog pokušaja saradnje sa Izraelom, javila je danas novinska agencija Tasnim, pozivajući se na saopštenje kancelarije tužioca pokrajine Zapadni Azerbejdžan. Prema kancelariji tužioca, uhapšeni su osumnjičeni da su Izraelu slali podatke o lokaciji iranskih vojnih i bezbednosnih objekata, preneo je Rojters. Izrael je pokrenuo novu fazu napada na Iran, ciljajući bezbednosne kontrolne punktove na osnovu dojava sa terena, rekao je dobro obavešteni izvor prošle sedmice za Rojters.

Iran: Najmanje 10.000 stambenih objekata oštećeno u američko-izraelskim napadima

Najmanje 10.000 stambenih objekata u Iranu oštećeno je ili potpuno uništeno u napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Islamsku Republiku, izjavio je guverner Teherana Mohamad Sadek Motamedijan. Motamedijan je, kako prenosi iranska novinska agencija ISNA, naveo da su američko-izraelski napadi izazvali veliku materijalnu štetu u stambenim naseljima. Američki ministar odbrane Pit Hegset ranije je izjavio da je od početka rata pogođeno više od 15.000 "neprijateljskih ciljeva", što je, kako je naveo, više od 1.000 meta dnevno. Izrael je prethodno saopštio da je njegova avijacija u poslednja 24 sata pogodila više od 200 ciljeva, uključujući lansere raketa, sisteme protivvazdušne odbrane i postrojenja za proizvodnju oružja. Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu. Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Iran razorio sve pred sobom u neviđenom raketnom napadu

Serija sinhronizovanih napada Irana na američke vojne objekte u Kuvajtu, Bahreinu, Iraku i Saudijskoj Arabiji označila je naglu i opasnu eskalaciju krize na Bliskom istoku.

Situacija na Bliskom istoku naglo je eskalirala nakon serije koordinisanih napada na vojne objekte SAD.

Prema prvim informacijama, udari Irana su zabeleženi u Kuvajtu, Bahreinu, Iraku i Saudijskoj Arabiji.

Iznad američke baze "Viktorija" u centru Bagdada u Iraku kulja gust crni dim nakon napada višecevnim bacačima raketa tipa "Grad".

Istovremeno, meta je bila i baza u Erbilu u Iraku, koja služi za obuku kurdskih jedinica pod patronatom američkih snaga.

Objavljeni su video-snimci koji prikazuju trenutke udara na baze u Kuvajtu, dok se iz Bahreina izveštava o snažnim detonacijama unutar američkih vojnih kompleksa.

Ministarstvo odbrane Kraljevine Saudijske Arabije potvrdilo je da je protivvazdušna odbrana presrela i oborila šest balističkih raketa i dve bespilotne letelice (UAV) iznad svoje teritorije.

Tel Aviv obavestio SAD o kritičnom nedostatku protivraketnih presretača

Izrael je obavestio Sjedinjene Američke Države da mu ozbiljno nedostaju protivraketni presretači dok sukob sa Iranom eskalira, saznaje danas portal Semafor, pozivajući se na američke zvaničnike.

Američki informativni portal navodi da je Izrael ušao u aktuelni sukob sa već smanjenim zalihama presretača, koji su prethodno korišćeni tokom prošlogodišnjeg dvanaestodnevnog rata sa Iranom.

Jedan američki zvaničnik rekao je da su SAD već mesecima svesne ograničene sposobnosti Izraela za odbranu.

"To je nešto što smo očekivali i predvideli", rekao je američki zvaničnik uz poruku da SAD same ne oskudevaju u presretačima.

Izraelski sistem odbrane na duge staze bio je opterećen iranskim napadima, a mediji su izvestili da Iran dodaje klaster bombe na svoje rakete, što dodatno smanjuje zalihe Izraela.

Semafor ističe da nije jasno da li bi SAD mogle da prodaju ili podele svoje presretače sa Izraelom, što bi moglo dodatno da optereti domaće zalihe.

SAD su u prošlosti uključivale raketnu odbranu u vojnu pomoć Izraelu.

"Imamo sve što nam je potrebno da zaštitimo baze, osoblje i interese u regionu" rekao je američki zvaničnik, dodajući da Izrael "nalazi rešenja za manjak svojih presretača".

Kako pojašnjava Semafor, Izrael može da se brani i drugim sredstvima, uključujući borbene avione, ali su presretači među najefikasnijim oružjem protiv raketa dugog dometa, dok je sistem "Gvozdena kupola" posebno dizajniran za odbranu od kratkog dometa.

