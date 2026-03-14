ORBAN BRUTALNO ODGOVORIO NA PISMO IZ UKRAJINE: Zahvaljujem Bogu što Rusija nije neprijatelj Mađarske
MAĐARSKI premijer Viktor Orban rekao je da neće pružiti vojnu pomoć Ukrajini jer ne želi da Moskva Budimpeštu doživljava kao neprijatelja.
Ovako je odgovorio na pismo bivšeg ukrajinskog lidera Viktora Juščenka.
- Zahvaljujem Bogu što zemlja sa kojom se sada borite nije neprijatelj Mađarske ili mađarskog naroda i nemamo nameru da to menjamo - navodi Orban.
Preporučujemo
KRIZA U ODNOSIMA: Juščenko poslao pismo Orbanu
14. 03. 2026. u 17:35
"MAĐARSKA NEĆE BITI UKRAJINSKA KOLONIJA" Orban zapretio: Zelenski ovde ne komanduje
14. 03. 2026. u 16:05
VELIKO UPOZORENjE VIKTORA ORBANA: "Evropa se nalazi u stanju haosa"
14. 03. 2026. u 07:18 >> 07:23
ORBAN POZVAO JE SVOJU MAJKU I PORUČIO JOJ DA NE BRINE Viktor: "Zdravo, mama..." (VIDEO)
12. 03. 2026. u 13:11
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
Komentari (0)