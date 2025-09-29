STIGLI NAJNOVIJI REZULTATI IZBORA U MOLDAVIJI: Prebrojano više od 90 odsto glasova
VLADAJUĆA moldavska proevropska Partija akcije i solidarnosti (PAS) osvojila je 46 odsto glasova na parlamentarnim izborima koji su održani u nedelju, saopštila je Centralna izborna komisija nakon prebrojanih više od 90 odsto glasova.
Proruski Patriotski blok dobio je 27 odsto glasova, prema podacima CIK-a, prenosi Rojters.
Jedan od lidera opozicije, Igor Dodon, proglasio je pobedu pre nego što su rezultati počeli da stižu i pozvao danas na proteste ispred parlamenta.
Centralna izborna komisija je prethodno objavila da je više od 1,59 miliona birača, odnosno oko 51,9 odsto upisanih birača, dalo svoj glas, uključujući 264.000 Moldavaca na biračkim mestima u inostranstvu.
(Tanjug)
