"FON DER LAJEN PRETI SVIMA" Orban: Svako ko se ne pridruži briselskom jatu izgubiće sav novac EU

MAĐARSKI premijer Viktor Orban je danas na svojoj stranici na društvenim mrežama osvrnuo na procenu koju je u sredu dala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Orban je u svojoj objavi napisao da je Ursula fon der Lajen, kao predsednica komisije, u sredu održala "virtuozan proratni, politički govor" , ističući da je Ukrajina pomenuta ukupno 35 puta u njenom izveštaju, prenosi Hirado.

- Pretila je svima. Svako ko se ne pridruži briselskom jatu izgubiće sav novac EU. Mi smo odgovorili. Popodne smo podneli predlog Patriota o nepoverenju: Fon der Lajen mora da ode - naveo je Orban, koji vidi da se u narednom periodu na političkoj sceni očekuju veliki izazovi i krvave debate.

On je dodao da će do "promene doći, hteli mi to ili ne", a da je pitanje kako će na to odgovoriti Mađarska.

- Briselski odgovor ili mađarski odgovor? Zavisi od toga kako će naša zemlja izgledati. Konkurentna, nezavisna, porodično prijateljska, mirna i bezbedna Mađarska. Ili kako predlažu mađarske stranke koje plaća i kontroliše Brisel, Tisa i DK: Mađarska koju kontroliše Brisel, koja je visoko oporezovana, promigrantska, proratna i proukrajinska - istakao je Orban i naveo da ta formula postaje sve jasnija.

