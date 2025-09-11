"FON DER LAJEN PRETI SVIMA" Orban: Svako ko se ne pridruži briselskom jatu izgubiće sav novac EU
MAĐARSKI premijer Viktor Orban je danas na svojoj stranici na društvenim mrežama osvrnuo na procenu koju je u sredu dala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.
Orban je u svojoj objavi napisao da je Ursula fon der Lajen, kao predsednica komisije, u sredu održala "virtuozan proratni, politički govor" , ističući da je Ukrajina pomenuta ukupno 35 puta u njenom izveštaju, prenosi Hirado.
- Pretila je svima. Svako ko se ne pridruži briselskom jatu izgubiće sav novac EU. Mi smo odgovorili. Popodne smo podneli predlog Patriota o nepoverenju: Fon der Lajen mora da ode - naveo je Orban, koji vidi da se u narednom periodu na političkoj sceni očekuju veliki izazovi i krvave debate.
On je dodao da će do "promene doći, hteli mi to ili ne", a da je pitanje kako će na to odgovoriti Mađarska.
- Briselski odgovor ili mađarski odgovor? Zavisi od toga kako će naša zemlja izgledati. Konkurentna, nezavisna, porodično prijateljska, mirna i bezbedna Mađarska. Ili kako predlažu mađarske stranke koje plaća i kontroliše Brisel, Tisa i DK: Mađarska koju kontroliše Brisel, koja je visoko oporezovana, promigrantska, proratna i proukrajinska - istakao je Orban i naveo da ta formula postaje sve jasnija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
"TRAMP NIJE POSLAO PORUKU MAĐARSKOJ" Sijarto: Jasno da je glavni gubitnik Evropa
08. 09. 2025. u 11:37
ORBAN O SASTANCIMA U EU: Samo dva čoveka nisu na telefonima
10. 09. 2025. u 19:00
ORBAN UPOZORAVA: EU želi da nam otme suverenitet pod izgovorom Ukrajine
09. 09. 2025. u 20:50
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)