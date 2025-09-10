SIJARTO ZABRINUT ZBOG GOVORA FON DER LAJEN: Za razliku od predsednice EK, mi Mađari ne želimo da Evropa bude u ratu

MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izrazio je zabrinutost zbog govora predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen o stanju Unije, rekavši da razgovor o Evropi u ratu rizikuje uvlačenje EU u ukrajinski sukob, što Mađarska odbija.

FOTO: AP/Tanjug

- Za razliku od predsednice Evropske komisije, mi Mađari ne želimo da Evropa bude u ratu. Izuzetno smo zabrinuti zbog koraka preduzetih ka eskalaciji rata - rekao je on.

Govoreći na konferenciji za novinare nakon sastanka mešovitog ekonomskog komiteta Mađarske i Belorusije, Sijarto je istakao da postoji velika potreba za dijalogom, a da odluke treba da se donose ''zdravim razumom i hladnom glavom", prenosi MTI.

Šef mađarske diplomatije je istakao da je aktuelna vlada u Budimpešti garancija da će ta zemlja ostati van rata jer su Mađari, kako je rekao, snosili posledice rata koji nema veze sa njima.

- Mi, Mađari, zalažemo se za mir. Uvek smo se zalagali za prekid vatre i mirovne pregovore tokom ove tri i po godine - rekao je Sijarto, dodajući da zbog tog stava Budimpešta trpi uvrede.

On je ocenio da se većina evropskih političara zalaže za nastavak rata umesto da teže miru, ali je napomenuo da Mađarska neće odustati pod podrške mirovnim naporima.

Fon der Lajen je u govoru u Strazburu istakla da se Ukrajina danas bori za slobodu i nezavisnost, kao i da rat u Ukrajini mora da bude završen pravednim i trajnim mirom za Ukrajinu jer je, dodavši da je sloboda Ukrajine sloboda Evrope.

Kako je rekla, centralno pitanje danas je jednostavno - da li Evropa ima želudac za tu borbu.

(Tanjug)

