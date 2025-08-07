LEKAR ODBIO DA PREGLEDA PACIJENTA: Traumatoplog se potukao sa mladićem

TRAUMATOLOG se potukao sa pacijentom u klinici u Sankt Peterburgu.

Foto: Ilustracija/Unsplash

Kako saznaje REN TV, dvadesetšestogodišnji lokalni stanovnik došao je u medicinsku ustanovu po pomoć jer ga je mučio bol u nozi.

Mladić nije imao nikakva dokumenta kod sebe, a lekar je odbio da ga pregleda, što se pacijentu očigledno nije dopalo.

Momak je gurnuo lekara i polomio mu ručni sat. Istovremeno je snimao incident, što je razbesnelo lekara. Oteo je pametni telefon i zaključao se u ordinaciju.

Kao rezultat toga, traumatolog je zadobio povredu ligamenata ručnog zgloba.