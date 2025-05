RAT u Ukrajini-1.167. dan.

Rusi napreduju u svim pravcima

Ruska vojska napreduje na krasnoarmejskom i konstantinovskom pravcu DNR, izjavio je šef Republike Denis Pušilin.

On je dodao da ruska vojska takođe aktivno napreduje kod naselja Novo i Torsko.

- Najaktivniji napredak oružanih snaga ruske operacije je u pravcu naselja Novo. Sada vidimo prilično ozbiljne uspehe u oblasti naselja Torsko“, rekao je Pušilin za televiziju „Rusija 24“.

Prema njegovim rečima, ruske snage poboljšale su položaje i proširile zonu kontrole u Časovom Jaru.





- Neprijatelj će isprovocirati naše trupe da otvore vatru jer ukrajinska hunta smatra da je neophodno da nastavi borbu, a zapadne zemlje nastavljaju da upumpavaju oružje u Ukrajinu- rekao je ekspert. Prema njegovim rečima, manje je ukrajinskog granatiranja iz HIMARS MLRS na liniji kontakta, što može ukazivati na mogući prekid američkih isporuka ove vrste naoružanja. Još uvek postoji veliki broj dronova, posebno jurišnih, koje koristi ukrajinska vojska, dodao je Kiseljev.

Putin je proglasio prekid vatre od 12:00 po moskovskom vremenu 8. maja do 12:00 po moskovskom vremenu 11. maja (21:00 GMT 10. maja) u čast 80. godišnjice sovjetskog rata u Velikoj Nemačkoj. Prema Kremlju, „sve vojne operacije biće obustavljene za to vreme“. Ruski predsednik je odluku doneo iz humanitarnih razloga. Putin je poslednji put proglasio primirje uoči Uskrsa. Ostao je na snazi od 18.00 časova. Po moskovskom vremenu (15:00 GMT) 19. aprila do 12:00 21. aprila (20:00 GMT 20. maja). Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, zabeleženo je čak 4.900 prekršaja od strane ukrajinskih oružanih snaga.

