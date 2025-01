VUČIĆ O JEŠIĆU I GRUHONJIĆU: Nećemo povratak u vreme autonomaša, nema vojvođanske platforme

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pink i proteste ispred Ustavnog suda.

Foto: Printskrin

- Opozicione stranke su i danas okupile više od 12.000 ljudi. Najveća procena je 13.700. To je ogroman broj ljudi. Uglavnom je fotografija snimljena dronom. To je broj ljudi za poštovanje. Izneli su ukratko neke svoje stavove i to je to. To ljudi vole da se gađaju ciframa 100.000, miliona. Pustite te priče. Znate šta je kad skupite 300 ljudi, 500 ljudi? Nije to malo. Dobro, i mediji su na neki način krivi za to zato što odmah krenu u prebrojavanje. Mislim da je ovo prvo o čemu smo govorili mnogo važnije za našu zemlju. Sve ovo što se u svetu događa. Za mene je tu važno da vidimo njihovu nameru i tu vojvođansku platformu. I to znamo da će da rade. I Gruhonjić, i Ješić, i naravno Čanak, to mu je posao, on to nikada nije ni krio za razliku od drugih. Demokratska stranka, čitav taj blok, Tepić i ostali, dakle, to je vojvođanska platforma. Hoćemo li u povratak vremena Boška Krunića i svih ostalih autonomaša? Mi nećemo. I kao država tome ćemo se suprotstaviti. Ne time što ćemo da sprečavamo njihovu slobodnu misao, već zato što ćemo da se borimo da svojom istinom i onim što Srbija donosi svima u Vojvodini, gde ljudi žele da žive u Srbiji, gde ne žele da se vraćaju u prošlost, gde ne žele da se vraćaju na staro. Jer taj jedan od njihovih ideologa, Gruhonjić, kaže - autonomija više nije dovoljna. Nema problema. Uhvatićemo se u koštac s tim i pobedićemo.