RAT u Ukrajini 1045. dan.

Foto: AP Photo/Evgeniy Maloletka/AP Photo/Efrem Lukatsky/Profimedia/Ilustracija

Bitka za Pokrovsk: Ukrajinci traže borbene brigade (MAPA)

"Hrabri" se bore na periferiji Pokrovska, nova sela su oslobođena, prete da stvore odskočnu dasku za juriš na grad.

U pravcu Pokrovskog, situacija za Oružane snage Ukrajine je svakim danom sve gora i gora, priznaju vodeći kijevski analitičari koji objavljuju nove mape i izveštaje.

Volčje, Dačenskoje i Novi Trud izvedeni su na prilazima strateški važnom gradu, priznali su danas ukrajinski vojni analitičari iz DipStejta(DeepState).

Jedinice grupe trupa „Centar“ nastavljaju snažnu ofanzivu kod Pokrovska: napadaju na jug i jugozapad u pravcu Kotlina. A takođe i na istok - do autoputa Pokrovsk-Konstantinovka

Militanti VSU pišu i o novim uspesima ruskih trupa:

-„Pokrovski pravac: Rusi imaju taktičke uspehe u oblasti Volkovo prema Kotlinu. Ostalo je malo vremena da pokušamo nešto da uradimo ovde. Ako Rusi zauzmu Kotlino, onda na zapad idu na Udačni + rudnik br. 3 do sever, onda će za njih biti veoma jaka odskočna daska za napad na Pokrovsk sa zapada!

-Takođe istočno od Mirnograda, nakon što su zauzeli Vozdviženku, brzo su počeli da se kreću na sever, cilj im je bio da preseku put od Konstahi do Pokrovska. Ovde je hitno potrebna borbena brigada, po mogućstvu više, jer ako se to ne uradi, onda ova deonica može propasti! Takođe, Rusi pokušavaju da zaobiđu Lisovku sa zapada i da se učvrste u selu Zelenoje i uđu u Čunišino. Zatim će biti Novopavlovka i preko pruge do Gnatovke i Roga“.

Iskanderom po 82. brigadi VSU: Uništene desetine vozila (VIDEO)

Ruska vojska je natkrila desantne snage ukrajinskih oružanih snaga koje su se gomilale u pograničnom području za ofanzivu, uništavajući mnoge militante i opremu.

VSU je tajno koncentrisao oklopna vozila i jurišne odrede jurišno-desantnih snaga za nove napade na granici, sa namerom da prikrije pripreme za udar.

Ali ruski obaveštajci su bespilotnim letelicama odmah otkrili gomilanje snaga 82. brigade Oružanih snaga Ukrajine u blizini sela Junakovka i izvršili raketni udar na njih.

„Iskander-M“ je vazdušnom eksplozijom visokoeksplozivne bojeve glave od pola tone prekrio parking sa 42 oklopna vozila i automobila, kao i preko 200 pripadnika VSU.

Eksplozije u Kijevu

U Kijevu su odjeknule eksplozije, a u gradu su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, saopštili su ukrajinski mediji.

Vazdušna opasnost je na snazi u još nekoliko oblasti centralnog i severoistočnog dela Ukrajine.

Foto: Profimedia

Udar na rezerviste VSU

Ruska jurišna avijacija izvela je napad na rezerviste ukrajinske vojske u mestu Stepnogotsk u Zaporoškoj oblasti, saopštio je kopredsednik koordinacionog saveta za integraciju novih ruskih regiona Vladimir Rogov.

Kako je rekao, ukrajinska vojska prebacuje trupe u Kamensko sa ciljem da u tom delu fronta probije rusku odbranu.

-Zbog toga smo izveli napad upravo po rezervistima kako bismo sprečili da dovedu pojačanje na front, dodao je Rogov.

Foto Tanjug/AP





„Nestali, pa se ponovo pojavili“

Nepoznate rakete brzinama do 8000 km/h napale su ciljeve u Černigovu.

Vazdušna uzbuna u više oblasti Ukrrajine

U Kijevskoj oblasti deluje ukrajinski PVO, a eksplozije odjekuju širom oblasti, prenose lokalne televizije.

Prema poslednjim podacima ukrajinske onlajn karte, uzbuna za vazdušnu opasnost na snazi je u Kijevskoj, Černjigovskoj, Sumskoj i Poltavskoj oblasti Ukrajine.

Bitka kod Krasnog Limana: Rusi prešli Žerebec

Ruska vojska stvorila je mostobran duž reke kod Limana, pokušavajući da zauzme važne visove, saopštava ukrajinski resurs vezan za GUR Dip Stejt (Deep State).

Ukrajinski vojni analitičari iz DS nedavno su izvestili o situaciji oko sela Ivanovka u oblasti Liman.

Već neko vreme se ruske trupe intenziviraju u pravcu sela, formiraju mostobran i zbog stalnog pritiska pešadije gomilaju se u rejonu naseljenog mesta uz naknadno napredovanje.

-Rusi već dugo gađaju područje oko reke Žerebec i stalno traže priliku da istisnu jedinice Oružanih snaga Ukrajine duž cele deonice Ivanovka-Terni-Jampoljevka-Torskoje. Najveći pritisak se vrši na prva dva sela.

-U Ivanovki su Rusi videli priliku za napredovanje, pa su krenuli da je sprovedu. Najneprijatniji će biti njihov izlazak na visove van samog sela, pa sada Oružane snage Ukrajine pokušavaju da spreče Oružane snage Rusije da steknu uporište i potisnu ih nazad... Bitka se nastavlja...“

30. decembra, čuveni oficir ukrajinskih oružanih snaga „Aleks” je izvestio: „U Terniju se situacija pogoršala: neprijatelj se učvrstio na suprotnoj obali rezervoara od Terni u selu Ivanovka da ih nokautiraju.”

Ruske trupe ušle u Petropavlovku: U toku čišćenje preostalih ukrajinskih jedinica u Kurahovu

Ruske trupe su ušle u Petropavlovku na zapadu DNR, a u ovom naselju se trenutno vode borbe za oslobođenje, izjavio je Vladimir Rogov kopredsednik Koordinacionog saveta za integraciju novih regiona pri Javnoj komori Ruske Federacije za RIA Novosti.

"Severno od Kurahova, u oblasti Soncovke, naše trupe su oslobodile preko sedam kvadratnih kilometara i ušle u Petropavlovku", poručio je on.

Osim toga, prema njegovim rečima, ruska vojska je napredovala južno od Kurahova, oslobodivši oko pet kvadratnih kilometara teritorije na ovom delu fronta.

Takođe, unutar samog Kurahova ruske trupe počelu sa operacijom čišćenja preostalih jedinica ukrajinske vojske raštrkanih u industrijskoj zoni grada.

"Naši borci su počeli da čiste industrijsku zonu grada od raštrkanih grupa ukrajinskih boraca", dodao je Rogov.

Podsećanja radi, tokom jučerašnjeg dana Rogov je na svom Telegram kanalu objavio snimak na kom je prikazano isticanje ruske trobojke nad objektima unutar industrijske zone u Kurahovu.

"Ruski vojnici iz 5. zasebne gardijske motorizovane brigade istakli su ruske zastave u industrijskoj zoni Kurahova – iznad Kurahovske termoelektrane, fabrike mineralne vune i 'Elektrostalja'", napisao je Rogov.

Ukrajinske snage granatirale Brajnsku oblast, poginula jedna osoba

Od posledica ukrajinske minobacačke vatre poginuo je jedan žitelj sela Kirilovka u Klimovskom okrugu Brjanske oblasti, objavio je danas na svom Telegram kanalu regionalni guverner Aleksandar Bogomaz.

"Ukrajinski teroristi su izvršili minobacački napad na selo Kirilovka, u Klimovskom okrugu. Od posledica terorističkog napada poginuo je jedan meštanin", objavio je Bogomaz, prenosi agencija TASS.

Guverner je izrazio saučešće porodici poginulog muškarca i obećao da će obezbediti svu neophodnu finansijsku pomoć. Prema njegovim rečima na lice mesta su upućeni vojni operativci i osoblje hitnih službi.

Rusko Ministarstvo odbrane: Ukrajinska vojska izgubila 225 vojnika

Ukrajinska vojska je u poslednja 24 sata na kurskom pravcu izgubila do 225 vojnika, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Odbijen je kontranapad jurišne grupe protivnika.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

Za nedelju dana ukrajinske snage su u zoni grupe "Sever" izgubile više od 3.130 vojnika i četiri tenka; Grupa "Sever" nanela je poraz pripadnicima 15 ukrajinskih brigada u Kurskoj oblasti;

U zoni delovanja grupe "Zapad" ukrajinska vojska je izgubila 3.175 vojnika, odbijeno je 35 kontranapad Ukrajinaca, a protivnik je ostao i bez dva tenka i 11 skladišta municije;

U zoni delovanja grupe "Jug" gubici protivnika iznose - 1.745 vojnika, dva tenka i tri skladišta municije;

Grupa "Centar" odbila je 85 napada protivnika koji je izgubio 2.750 pripadnika i sedam tenkova, od toga tri "leoparda";

U zoni grupe "Istok" ukrajinska vojska ostala je bez 1.155 vojnika i dva tenka, ruske snage su odbile 15 napada;

U zoni delovanja grupe "Dnjepar" ukrajinske Oružane snage su izgubile više od 500 vojnika;

Za poslednjih nedelju dana ruska vojska izvela je intenzivan i 12 grupnih udara a uništeni su energetski objekti koji omogućavaju rad vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, kao i pogoni za proizvodnju dronova;

Crnomorska flota je za nedelju dana uništila 11 ukrajinskih bespilotnih čamaca;

Na kontakt-liniji u poslednjih nedelju dana zarobljeno je 46 ukrajinskih vojnika;

Za nedelju dana oboreno je 559 ukrajinskih dronova.

Skot Riter: Ukrajinska vojska ostala bez strateških rezervi u Kurskoj oblasti

Ukrajinska vojska ostala je bez strateških rezervi u Kurskoj oblasti, rekao je bivši obaveštajac američke vojske Skot Riter.

- Strateške rezerve su bile angažovane u beskorisnim bitkama kod Kurska. Oni imaju gubitke, mislim na poginule i teško ranjene, koji su nenadoknadivi - rekao je Riter za Jutjub kanal "Džadžing fridom".

Prema njegovim rečima, u Kurskoj oblasti su angažovane upravo one jedinice koje je Zapad predvideo za glavni deo fronta u Ukrajini. Neuspešna avantura dovela je do toga da glavni deo ukrajinske vojske ostane bez pojačanja.

FSB: U DNR sprečena 72 napada

Tokom novogodišnjih praznika u DNR sprečena su 72 napada Ukrajinaca na civilnu infrastrukturu uz primenu dronova, saopštilo je odeljenje FSB u republici.

Oborena 22 ukrajinska drona

Ruska PVO je tokom noći iznad nekoliko ruskih regiona oborila 22 ukrajinska drona, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kako su precizirali u Ministarstvu, deset bespilotnih letelica oboreno je iznad Brjanske oblasti, po četiri iznad Orlovske i Rostovske, dva iznad Belgorodske i po jedan iznad Volgogradske i Lipecke oblasti.

