RAT u Ukrajini – 999. dan.

Foto: Profimedia, Telegram/Rybar

"Hrabri" se probijaju do Pokrovska!

Posle zauzimanja Lenjinskog, ukrajinske oružane snage u Petrovki su u bekstvu.

Ruske trupe nastavljaju napredovanje zapadno i severozapadno od Selidova sa ciljem formiranja južnog boka za napad na Pokrovsk, koji bi mogao da počne ako se nastavi sadašnji tempo ofanzive.

Posle oslobođenja Lenjinskog, ruske manevarske grupe pritiskaju severni deo Petrovke (snimak @btr80) i dalje na sever u pravcu šumskog pojasa.

Ruska armija svoj glavni akcenat stavlja na južni bok sa ciljem da zatvori Kurahovski „džep“, što će naknadno omogućiti korišćenje oslobođenih snaga za napad na Mirnograd i južni bok Pokrovska, pišu ukrajinski raspoloženi analitičari navodeći da je situacija - alarmantna.

Borbe u Černigovskoj oblasti (VIDEO)

Ruska vojska se osvetila ukrajinskim oružanim snagama za uništenje ukrajinske škole u ​​Muravi.

Podsetimo, Oružane snage Ukrajine nisu uspele da isteraju ruske borce iz pograničnih sela Černigova i iz nemoći su srušile sopstvenu školu u Muravom, na čijem krovu je bila ruska zastava.

Kao odgovor, raketna artiljerija ruske vojske pokrila je koncetracije snaga i opreme Oružanih snaga Ukrajine.

Pre neki dan su ruski specijalci istakli ruske zastave u pograničnim selima Černigovske oblasti i na porušenom mostu preko reke Sudost.

Eksplozije u Zaporožju (VIDEO)

Izvršena je serija udara na Zaporožje, ciljevi su u plamenu.

Lokalni izvori javljaju da u gradu ima nekoliko požara.

Deo grada je bez struje, pogođeni su objekti kritične infrastrukture.

Šolc ne da Kijevu "tauruse"

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je danas da Nemačka neće slati Ukrajini krstareće rakete dugog dometa "taurus" jer bi to, kako je naveo, značilo direktno uključivanje Nemačke u rat.

Šolc je na taj način odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše pisanje medija da su SAD odobrile isporuku raketa dugog dometa Ukrajini za napade u dubini teritorije Rusije.

Nemački kancelar je ukazao da bi korišćenje nemačkih raketa "taurus" u ratu između Ukrajine i Rusije značilo da Nemačka prihvata zajedničku odgovornost za kontrolu meta, čime bi, de fakto, postala strana u ratu.

-To je nešto što ne mogu i ne želim da uradim, naveo je Šolc, ističući da je Nemačka i do sada zabranjivala Ukrajini da nemačkim oružjem koje joj je do sada isporučeno gađa ciljeve na dubini ruske teritorije".

Tajani: Italija i dalje zabranjuje upotrebu oružja u Rusiji

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani rekao je da je zabrana ukrajinskih oružanih snaga da napadaju ruske regione i dalje na snazi.

-Naš stav o upotrebi oružja od strane Ukrajine se nije promenio: ono se može koristiti samo na ukrajinskoj teritoriji, rekao je Tajani, prenosi Mond.

Foto: Tanjug

Bajden na samitu G20: Svi moraju da se angažuju na završetku sukoba

Odlazeći američki predsednik Džozef Bajden izjavio je na samitu Grupe 20 u Rio de Žaneiru da svi moraju da se angažuju na okončanju sukoba i kriza koje narušavaju napredak i bezbednost širom sveta, naglašavajući da SAD snažno podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.

-SAD snažno podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Po mom mišljenju, svi za ovim stolom bi takođe trebalo da to čine, naveo je Bajden.

On je na skupu, na kojem se razmatra i borba protiv siromaštva i gladi, ocenio da je ruska invazija na Ukrajinu dovela do rekordnih cena hrane u istoriji.

Mediji, uključujući Njujork tajms i Rojters, objavili su u nedelju da je Bajden odobrio da Ukrajina koristi taktičke raketne sisteme američke vojske (ATACMS) za napade na rusku teritoriju.

Tanjug

Ukrajinci grantirali Energetski sitem Gorlovke

Energetski sistem Gorlovke u DNR ponovo su napale ukrajinske trupe, još jedno postrojenje je onesposobljeno, a situacija sa snabdevanjem energijom u gradu se pogoršala, rekao je gradonačelnik Gorlovke Ivan Prihodko na Telegram kanalu.

Ranije u ponedeljak, gradonačelnik je izvestio da je kao posledica granatiranja Oružanih snaga Ukrajine u gradu odsečeno deset sela i mikrookruževa.

-Gradski energetski sistem je ponovo bio na udaru. Situacija se, nažalost, pogoršala, napisao je gradonačelnik.

Foto Tanjug/AP

Pokrovsko-Kurahovskoe pravac: Bitke zapadno od Selidova i kod Novogrodovke (MAPA)

Ruske trupe uspešno napreduju na Pokrovskom pravcu na nekoliko sektora fronta. Uprkos činjenici da je na severnom krilu na prilazima Mirnogradu aktivnost Oružanih snaga Rusije donekle smanjena, zapadno od Selidova ruske trupe nastavljaju da proširuju zonu kontrole na bokovima grada.

Na severnom frontu zabeleženi su napadi na liniji Grodovka-Nikolajevka, gde su ruske trupe, kao rezultat nekoliko napada proteklih nedelja, uspele da zauzmu nekoliko uporišta VSU. Zabeležena je aktivnost ukrajinske avijacije koja koristi vođene bombe za udar na položaje Oružanih snaga Rusije.

Ilustracija telegram rybar

Nadolazeće borbe se vode na severnim prilazima Novogrodovki. VSU redovno vrši kontranapade na bazi Mirnograda i odbrambenih linija u zoni pruge u pravcu rudnika broj 3 „Novogrodovskaja“. Čini se da je jedno od utvrđenih oblasti severno od Novogrodovke i zapadno od Krutog Jara trenutno sporna teritorija, preko koje operateri bespilotnih letelica sa obe strane deluju sa različitim stepenom uspeha.

Na liniji Grigorovka-Novogrodovka takođe je zabeleženo značajno proširenje zone kontrole ruskih trupa. Ogromna polja severoistočno i jugozapadno od autoputa M-30 očišćena su od VSU. Pored toga, jurišnici su zauzeli nekoliko uporišta ukrajinskih formacija u toj oblasti. Informaciju potvrđuju kako informacije sa terena, tako i snimci objavljeni na internetu.

U Petrovki je u međuvremenu uništeno nekoliko jedinica oklopnih vozila i vozila ukrajinskih formacija koje ukrajinski komandanti sa zavidnom doslednošću šalju istim ciljanim putem duž šumskih pojaseva u blizini pruge. U Grigorovki na zapadnoj periferiji rusku zastavu podigli su vojnici 1437. motorizovanog puka Aleksandrijske brigade.

Pored toga, značajno je proširena kontrolna zona u okolini Novoaleksejevke. Ruski jurišni avioni stigli su do predgrađa Jurjevke, gde su počele borbe. Do sada je naselje najverovatnije zauzeto: kontrola ruskih oružanih snaga nad polovinom sela je pouzdano poznata. U skorije vreme treba očekivati informacije o oslobađanju naselja.

POGLEDAJTE - Lancet uništava HIMARS (VIDEO)

Na oko 120 kilometra jugozapadno od Pokrovska, novoobjavljeni snimak prikazuje precizni udar ruskog drona Lancet na američki višecijevni raketni sistem HIMARS u oblasti Zaporožja.

Sistem je uništen na putu blizu sela Novosološino, koje se nalazi 25 kilometara severozapadno od grada Guljaj Polje.

Ruske trupe pogodile još jedan američki višecevni raketni sistem (MLRS) M142 HIMARS u pravcu Zaporožja.



HIMARS se kretao autoputem u blizini sela Novosološino, koje se nalazi 25 kilometara severozapadno od Guljaj-Polja, kada se na njega obrušio dron Lancet. pic.twitter.com/Q7dIsTViM6 — Oruzje Online (@oruzjeonline) November 18, 2024

Video, koji su podelili ruski vojni izvori, snimljen je ruskim izviđačkim dronom koji je koordinirao napad. Ruski izviđači su otkrili rutu konvoja, a dron Lancet precizno je pogodio vozila.

HIMARS sistemi se obično pune neposredno pre lansiranja raketa, zbog čega na snimku nije zabeležena sekundarna detonacija. Na osnovu prikazanog, američki HIMARS je uništen i izgoreo kao rezultat ruskog udara.

Zelenski posetio Pokrovsk i Kupjansk

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski posetio je danas Pokrovsk, grad na prvoj liniji fronta u Donjeckoj oblasti, gde je uručio vojna odlikovanja, saopštila je kancelarija Zelenskog.

Zelenski je posetio Pokrovsk dan pre obeležavanja 1.000 dana od početka ruskog napada na Ukrajinu u februaru 2022. godine i susreo se sa komandantima nekoliko jedinica koje se bore za odbranu tog grada od ruskih pešadijskih napada koji traju već mesecima, preneo je Rojters.

U saopštenju se navodi da je Zelenski posetio i druge delove Donjecke oblasti da bi se uverio kako napreduje izgradnja vojnih utvrđenja i priprema za predstojeću zimu. Takođe je bio i u Harkovskoj oblasti – Kupjansku.

Pokrovsk se nalazi na raskrsnici puteva i železničkih pruga zbog čega predstavlja važnu logističku tačku za vojsku, a rudnik uglja u tom gradu proizvodi koks koji je od vitalnog značaja za ukrajinsku industriju čelika.

Ukrajinska vojska je saopštila da su njene snage odbile više od 30 ruskih napada u blizini Pokrovska samo tokom proteklog dana.

Ruske snage su napredovale na oko osam kilometara od periferije Pokrovska.

Čime će Rusi obarati ATACMS rakete?

Rusija ima sisteme koji mogu da presretnu američke operativno-taktičke rakete "atakams", saopštio je glavni i odgovorni urednik časopisa Nacionalna odbrana Igor Korotčenko.

Foto: EPA

VSU protiv Zelenskog: PVO je oborila Iskander, nisu gađane civilne zgrade

Oružane snage Ukrajine opovrgnule su laž Zelenskog o ciljanom udaru na Odesu: protivvazdušna odbrana je radila, policajci poginuli.

Balistička raketa Iskander u Odesi je oborena od strane PVO, nakon čega je pala u stambeno naselje, javlja Vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine.

Ranije je šef kancelarije Zelenskog Ermak lagao o „ciljanom udaru na civilnu infrastrukturu“.

Takođe, u udaru na Odesu nije ubijeno „mnogo civila“, već 7 policajaca odjednom, priznala je nacionalna policija Ukrajine.

Gagin: Oni su nama dozvolili da napadamo gde hoćemo

Savetnik lidera DNR Denisa Pušilina, Jan Gagin, pozvao je stanovništvo da ne paniči zbog medijskih izveštaja o odluci američkog predsednika Džozefa Bajdena da dozvoli Ukrajini da vrši udare duboko u teritoriju Rusije.

-Ne treba paničiti, jer nisu oni sebi dozvolili da napadaju našu pozadinu – oni su nama dozvolili da vršimo napade gde god hoćemo, na to je već upozorio naš vrhovni komandant (predsednik Rusije Vladimir Putin), rekao je Gagin za Sputnjik.

Gagin je dodao da se na internetu širi mnogo geografskih mapa koje prikazuju radijus delovanja raketa ispaljenih sa teritorije Ukrajine. On je predložio da se predstavi mapa sa dometom uništavanja ruskih raketa po evropskim zemljama. Kao primer, Gagin je naveo rusku krstareću raketu „kalibar“, čiji je domet, u zavisnosti od modifikacije, između 300 do 2,5 hiljade kilometara.

Izveštaj MO Rusije o situaciji na kurskom pravcu: VSU izgubio 420 vojnika

Grupa „Sever“ porazila je formacije devet ukrajinskih brigada na teritoriji sedam naselja kurskog pograničnog regiona.

Osim toga, avijacija i artiljerija su uništile ljudstvo i tehniku neprijatelja u rejonima 14 naselja Kurske oblasti i dva naselja u Sumskoj oblasti Ukrajine.

Oružane snage Ukrajine su u prethodna 24 časa izgubile 420 vojnika, dva borbena vozila pešadije „bredli“, borbeno vozilo pešadije „marder“, četiri oklopna vozila, četiri automobila, samohodno artiljerijsko oruđe PzH-2000, samohodno artiljerijsko oruđe „akacija“, top D-20 i tri haubice D-30.

Predala su se 24 ukrajinska vojnika.

Hrabri oslobodili Novoaleksejevku, pronađeni nacistički simboli (MAPA/VIDEO)

"Hrabri" su probili odbranu neprijatelja i postavili zastavu, oslobađajući Novoaleksejevku.

Koordinisani rad jurišnika i oklopne grupe uz podršku operatera bespilotnih letelica doprineli su uspešnom oslobađanju Novoaleksejevke u pravcu Pokrovsko-Kurahovskog u DNR.

Borci grupe trupa „Centar“ uništili su utvrđenja VSU u šumskom pojasu. Udarni dronovi napali su opremu i ljudstvo ukrajinskih oružanih snaga, pomažući jurišnim jedinicama da napreduju.

Kao rezultat operacije, ruski vojnici su zauzeli važne položaje i istakli rusku zastavu u Novoaleksejevki.

U jednom od podruma, u ​​kojima su živeli ukrajinski militanti, pronašli su nacističke simbole i zastave stranih država, koje su navodno doneli plaćenici.

Ruska vojska preuzela kontrolu nad selom Novoaleksejevka u DNR

Najvažnije iz novog brifinga Ministarstva odbrane Rusije:

Ruska vojska oslobodila je naselje Novoaleksejevka u Donbasu;

Oružane snage Rusije uništile su infrastrukturu vojnih aerodroma i energetske objekte, koji su obezbeđuju rad vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine;

PVO Rusije je tokom prethodnog dana oborila četiri bombe „hamer“, četiri projektila „hajmars“ i 106 ukrajinskih dronova avionskog tipa;

Grupa snaga „Jug“ tokom prethodnog dana odbila je dva kontranapada, protivnik je izgubio gotovo 695 vojnika i dva tenka;

Grupa snaga „Zapad“ tokom prethodnog dana odbila je tri kontranapada protivnika, Oružane snage Ukrajine izgubile su gotovo 450 vojnika;

Oružane snage Ukrajine tokom prethodnog dana izgubile su više od 500 vojnika usled dejstava grupe snaga „Centar“;

Oružane snage Ukrajine izgubile su tokom proteklog dana gotovo 135 vojnika u zoni odgovornosti grupe snaga „Istok“;

Oružane snage Ukrajine izgubile su usled dejstava grupe snaga „Dnjepar“ gotovo 70 boraca,

Oružane snage Ukrajine izgubile su gotovo 50 vojnika u zoni odgovornosti grupe snaga „Sever“.

Kremlj o zamrzavanju sukoba u Ukrajini

Turski lider Redžep Tajip Erdogan izneće na današnjem samitu G20 u Brazilu predlog za zamrzavanje ukrajinskog sukoba duž linije fronta, prenosi Blumberg, pozivajući se na sopstvene izvore. U Kremlju kažu da je Erdoganov predlog neprihvatljiv za Moskvu.

Prema pisanju agencije, predsednik Turske će predložiti Kijevu da odloži pregovore o ulasku u NATO za najmanje deset godina, kao „ustupak“ Rusiji, a njegov predlog predviđa i stvaranje demilitarizovane zone u istočnom Donbasu. Kako se navodi, on će predložiti razmeštanje međunarodnih trupa na toj teritoriji kao „dodatnu garanciju“ za Kijev i uveriti Ukrajinu da će dobiti pomoć u vidu vojnih isporuka u zamenu za pristanak da ne stupa u Alijansu.

Oglasio se Kremlj

Ukoliko je kijevskom režimu data dozvola za izvođenje udara duboko u teritoriju Rusije, to će znači novi talas napetosti, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Ako je takva odluka zaista formulisana i saopštena kijevskom režimu, onda je, naravno, ovo kvalitativno nova runda napetosti i kvalitativno nova situacija sa stanovišta umešanosti SAD u ovaj sukob - rekao je Peskov novinarima.

Portparol je naveo da je Kremlj obratio pažnju na medije u kojima se govorilo o dozvoli raketnih udara dugog dometa na rusku teritoriju, bez pozivanja na neke zvanične izvore.

Foto: Profimedia

"Stav Pekinga je uvek bio jasan"

Prekid vatre i postizanje političkog rešenja sukoba u Ukrajini je ono što može da zadovolji interese svih strana, izjavio je danas portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan.

Upitan za komentar na navode pojedinih zapadnih medija da su SAD dozvolile Ukrajini da upotrebi rakete dugog dometa za napade na rusku teritoriju, Lin je na brifingu za medije rekao da je stav Kine po pitanju rata u Ukrajini ''uvek bio jasan''.

- Glavni prioritet je brza deeskalacija situacije. Kina je uvek ohrabrivala i podržavala napore za postizanje mirnog rešenja i spremna je da nastavi da igra konstruktivnu ulogu na svoj način u političkom rešavanju ukrajinske krize - rekao je Lin, prenosi agencija RIA Novosti.

Maduro o odluci da se Rusija gađa dalekometnim oružjemž

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro nazvao je ludom odluku SAD, Francuske i Velike Britanije da dozvole upotrebu svog dalekometnog oružja protiv Ruske Federacije.

On je u nedelju u govoru na zatvaranju Kongresa istorijskog bolivarskog bloka 21. veka rekao da su „vlade SAD, Francuske i Velike Britanije upravo odobrile upotrebu svojih raketa dugog dometa za napad na našu sestru Rusiju“.

Foto: AP

- Kažem vam, ovo je odlučujući trenutak. Američki imperijalizam je ušao u fazu ludila i osvete - naglasio je predsednik za televiziju „Venecolana de television“.

Sijarto: Proratne snage u Vašingtonu i Briselu izvele žestok napad na novu realnost

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da su proratne snage u Vašingtonu i Briselu "u poslednjem činu frustracije" izvele "žestok napad na novu realnost" i da ne prezaju od najgoreg scenarija - proširenja rata u Ukrajini na ceo svet.

- Proratne mejnstrim partije u Vašingtonu i Briselu pokrenule su poslednji, žestok napad na novu realnost... Ovo je ne samo antidemokratski potez, već i izuzetno opasan. Izgleda da proratne snage, u poslednjem činu frustracije, ne prezaju od najgoreg, odnosno od proširenja rata iz Ukrajine na ceo svet - napisao je Sijarto na svom nalogu na mreži Fejsbuk.

On je istakao da je ''nova realnost'' nastala pobedom novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa na predsedničkim izborima u toj zemlji, uz ocenu da su se birači ''opredelili da podrže patriotske snage koje se zalažu za mir''.

Rusija: Likvidirana grupa ukrajinskih diverzanata u pravcu Hersona

Grupa ukrajinskih diverzanata likvidirana je u pravcu Hersona, saopštile su danas ruske snage bezbednosti.

- Borci Oružanih snaga Ruske Federacije sprečili su pokušaj proboja u pravcu Hersona ukrajinske diverzantsko-izviđačke grupe iz sastava DRG oružanih snaga Ukrajine - izjavio je za RIA Novosti predstavnik ruske vojske.

Na snimku koji su ruske snage bezbednosti dostavile toj ruskoj agenciji vide se tri beživotna tela ukrajinskih diverzanta. Ukrajinski diverzanti su u više navrata pokušavali da se probiju na levu obalu Dnjepra ili da se iskrcaju u Tendrovskoj i Kinburnskoj oblasti, ali su se povukli sa gubicima nakon odgovora ruskih trupa.

Prema rečima gubernatora Hersonske oblasti Vladimira Salda, ovi pokušaji koštaju ukrajinske oružane snage gubitka elitnih specijalnih snaga, a vojnici ruske vojske biće uvek spremni za sve pokušaje neprijateljskih proboja. Hersonska oblast je postala ruski region u septembru 2022. godine nakon referenduma na kojem je 87,05 odsto učesnika glasalo za priključenje Rusiji. Sada ruska vojska kontroliše 75 odsto Hersonske oblasti, a ukrajinske oružane snage drže desnu obalu Dnjepra, uključujući i grad Herson. (Tanjug)

Ukrajina udarila na Moskvu: Oboreno više dronova, oglasio se gradonačelnik

Ukrajina je rano jutros pokušala da izvede udare na Moskvu.

Prema navodima gradonačelnika prestonice Rusije Sergeja Sobjanina, ruska PVO presrela je više dronova na periferiji Moskve.

Prema tvrdnjama Sobjanjina, najmanje jedan dron oboren je iznad Ramenskog okruga, dok je drugi srušen iznad Pavlovskog Posada oko 4:30 po lokalnom vremenu.

"Kyiv Independent" navodi da nije mogao da proveri tvrdnje Sobjanjina, a ukrajinska vojska još se nije oglasila o napadu.

Navodni napad na rusku prestonicu događa se samo dan nakon što je Rusija pokrenula veliki raketni i dronski napad na različite gradove širom Ukrajine, usmrtivši sedam civila i povredivši najmanje 19 osoba.

Ruske trupe napreduju na zapadu DNR

Ruske snage napredovale su na orehovskom pravcu zaporoške linije fronta ka selu Mala Tokmačka, potiskujući neprijatelja i poboljšavajući svoje položaje, saopštio je za Sputnjik kopredsednik Koordinacionog saveta za integraciju novih regiona Vladimir Rogov.

On je dodao i da je ruskim trupama ostalo još malo da preseku rute snabdevanja ukrajinske vojske u gradu Kurahovo u zapadnom delu DNR.

Sistemi PVO uništili su tokom noći 59 bespilotnih letelica u pet regiona Rusije

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su tokom noći 59 ukrajinskih dronova iznad ruske teritorije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

„Protekle noći su zaustavljeni pokušaji kijevskog režima da izvrši terorističke napade bespilotnim letelicama tipa aviona na ciljeve na teritoriji Ruske Federacije“, navodi se u saopštenju.

Vojni resor je pojasnio da su dva drona oborena iznad Moskovske oblasti, 45 iznad Brjanska, šest iznad Kurska i po tri iznad Belgorodske i Tulske oblasti.

