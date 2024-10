DEVOJKU IZGAZILA KRAVA DO SMRTI: Majci poslala fotografiju stada na polju trenutak pre strašne tragedije

MLADA žena koju su krave nasmrt izgazile, fotografisala je stado i poslala ga svojoj majci pre nego što je pronađena teško povređena, navodi se u istrazi.

29-godišnja Rebeka Moris, šetala je svoju malu čivavu poljima blizu svoje kuće kada je poslala sliku svojoj majci sa natpisom "krave".

Tada je prestala da odgovara na poruke, što je navelo njene zabrinute roditelje da odu na teren na fotografiji gde su je i zatekli.

Pozvane su služve hitne pomoći, međutim usled zastoja srca i uprkos naporima službenika proglašena je mrtvom na licu mesta u Litltorpu 9. jula 2022. godine.

Istraga porote, koja je počela u ponedeljak, čula je da je gospođa Moris poslala sliku nešto pre 21 sat.

Farmer Gaj Haton i drugi stanovnici pružili su joj prvu pomoć pre nego što su službenici došli na lice mesta.

Mislili su da je možda napadnuta ili zadavljena, ali patolog Majkl Bigs rekao je u istrazi da je devojka imala "otiske kopita" na grudima i ramenima i da je time zadobila povrede jetre, što je dovelo do njene smrti usled unutrašnjeg krvarenja.

Bigs je sudu rekao da je zadobila trume od "tupe sile" i ogrebotine na gornjem delu grudnog koša i levog ramena i da su njene povrede " u skladu sa tragovima kopita od incidenta gaženja".

- Došlo je do velikog oštećenja jetre, što je dovelo do teškog unutrašnjeg krvarenja. To je glavni razlog zašto je Beki umrla - rekao je on.

Naglasio je da je broj povreda nije veliki da bi moglo da se kaže da je umešano celo stado, već da je reč o "relativno kratkom incidentu sa jednom kravom".

Bigs je dodao da postoji postojana sumnja da se uradi forenzički obdukcioni pregled kako bi se "isključila" mogućnost umešanosti neke osobe.

- Nije bilo drugih povreda koje bi ukazivale na umeštanost druge osobe. Sve povrede su bile u skladu sa incidentom gaženja stoke. Vrsta i lokacija povreda u ovom slučaju, za mene, ukazuju na nešto drugo, kao što je veliko, teško stvorenje – kao što je krava. - rekao je.

U to vreme u krvi Moris je bilo tragova alkohola i lekova, rečeno je poroti, ali to ''nije opasna kombinacija'', rekao je dr Bigs u istrazi.

Uviđaj, koji će trajati pet dana, se nastavlja.

