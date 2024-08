RAT u Ukrajini, 905. dan.

Foto: Profimedia

Sirski: Ukrajinske snage napreduju od 1-3 km u nekim delovima Kurske oblasti

Vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga Oleksandr Sirski izjavio je danas da ukrajinske snage napreduju između jednog i tri kilometra u nekim delovima ruske Kurske oblasti.

Ukrajina je saopštila da je preuzela kontrolu nad 82 naselja u toj oblasti, koja pokrivaju površinu od 1.150 kvadratnih kilometara, nakon što je 6. avgusta pokrenula veliku ofanzivu na to pogranično područje, prenosi Rojters.

Sirski je putem video linka informisao predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog o borbama u području Malaje Loknije, oko 11,5 kilometara udaljenom od ukrajinske granice.

- Generalno, situacija je pod kontrolom, sve se odvija po planu - kazao je Sirski.

On je dodao da se nada da će borbe kod Malaje Loknije omogućiti ukrajinskoj vojsci da dođe do mnogo zarobljenika.

Ukrajinski zvaničnici izvestili su da su tokom akcije u regionu Kurska zarobljene stotine ruskih vojnika, što će, kako se nadaju, ubrzati razmenu ukrajinskih boraca koji su u ruskom zatočeništvu.

Sirski je dodao da se intenzivne borbe nastavljaju na istoku ukrajinskog ratišta, posebno u oblastima Toreck i Pokrovsk.





Ofanziva na sebe same: Kako se napad na Kursk pretvorio u tragediju ukrajinske vojne strategije

Ukrajinska vojska je pretrpela ogromne gubitke, kako u ljudstvu, tako i u vojnoj tehnici u napadu na rusku Kursku oblast, saopštio je bivši saradnik CIA Leri Džonson i dodao da Zapad neće biti u mogućnosti da te gubitke Kijevu nadoknati.

- U toku je masovno uništenje Ukrjainaca. Likvidirano je 30 odsto ljudstva, još 20 procenata je ranjeno, a 10 odsto je zarobljeno. Situacija se otrgla kontroli - rekao je on.

Takođe je rekao i da je uništenje vojne tehnike, koju je NATO poslao u Ukrajinu, pokazalo da je Zapad došao do ruba svojih mogućnosti po pitanju podrške Kijevu.

- Razmere gubitaka Kijeva su katastrofalne, oni to neće moći da nadoknade. Istovremeno, svedoci smo koliko je vojna moć Zapada ograničena. Sve se to dešava u trenutku kada se pojavila nova potreba za vojnim resursima na Bliskom istoku- dodao je on.



Inače, prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, od upada ukrajinskih snaga 6. avgusta ukupno je likvidirano 2.860 ukrajinskih vojnika, uništen je 41 tenk, kao i 40 oklopnih transportera.

Operacija uništavanja jedinica Oružanih snaga Ukrajine se nastavlja.

Tim povodom oglasio se i predsednik Rusije Vladimir Putin koji je rekao da je kijevski režim izveo provokaciju, te da vrši neselektivno granatiranje civilnih meta.



Više od 10.000 stanovnika Kurske oblasti zbrinuto u centre za privremeni smeštaj

Više od 10.000 stanovnika Kurske oblasti, uključujući 3.000 dece, smešteni su u centre za privremeni smeštaj u 19 regiona Ruske Federacije, saopštila je pres-služba ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

- Danas rade 153 centra za privremeni smeštaj u 19 regiona zemlje. Tamo je smešteno više od 10.000 ljudi, uključujući oko 3.000 dece. Više od 480 centara sa kapacitetom od preko 38.000 ljudi spremno je za prijem građana. Skoro 7.000 stanovnika pograničnog regiona trenutno se nalazi u 52 centra na teritoriji Kurske oblasti - navodi se u saopštenju.

Kako ističe pres-služba, organizovano je sveobuhvatno zbrinjavanje stanovnika Kurskog regiona koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove. Njima se danonoćno pruža pomoć i podrška.

U saopštenju se navodi da je u protekla 24 sata više od 400 ljudi samostalno otišlo na sigurna područja. Prioritetne mere evakuacije sprovedene su u Gluškovskom, Rilskom i u Lgovskom rejonu.

Tokom protekla 24 sata u region je stiglo oko 360 tona humanitarnog tereta, a ukupno tokom vanredne situacije stanovnici Kurska primili su preko 1.700 tona humanitarne pomoći, dodaje pres-služba.

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, od upada ukrajinskih snaga 6. avgusta ukupno je likvidirano 2.860 ukrajinskih vojnika, uništen je 41 tenk, kao i 40 oklopnih transportera. Operacija uništavanja jedinica Oružanih snaga Ukrajine se nastavlja.

Rusi neutralisali raketu američke proizvodnje

Pripadnici Ministarstva za vanredne situacije Rusije neutralisali su raketu američke proizvodnje u blizini energetskog kompleksa u Kurskoj oblasti.

Pirotehničari su za 24 sata proverili područje površine pet hektara.

Ukrajinci gađali tržni centar u Donjecku

Ukrajinska vojska gađala je tržni centar "Galaktika" u Donjecku, izbio je veliki požar, javlja reporter Sputnjika. U Ministarstvu zdravlja su za Sputnjik rekli da ima 11 ranjenih.

Prethodno je lider DNR Denis Pušilin rekao da, prema prvim informacijama, ima sedmoro ranjenih.

Vatrenom stihijom zahvaćeno je 10.000 kvadratnih metara, dodao je Pušilin.

U trenutku udara u zgradi su se nalazila i deca, njihova sudbina za sada nije poznata.

U napadu je oštećena i bolnica u blizini i nekoliko kuća. Ukrajinska vojska neprekidnom paljbom i dronovima onemogućava vatrogasce i hitnu pomoć da stignu do tržnog centra.





Požar je zahvatio celu zgradu.

To je jedan od najvećih tržnih centara u tom delu grada u kojem se snabdeva veliki broj ljudi zbog čega se strahuje da bi moglo da bude i više ranjenih ili poginulih.

Najnovije vesti Ministarstva odbrane Rusije:

- Ruska vojska oslobodila je naselje Sergejevka u DNR;



Situacija u Časovom Jaru napeta

- Oružane snage Ukrajine su u zoni specijalne operacije tokom protekle nedelje izgubile do 14.560 vojnika;- Ruske snage su izvele 17 napada visokopreciznim oružjem i dronovima na ukrajinska preduzeća vojno-industrijskog kompleksa i aerodrome;- Ukrajinska vojska je izgubila do 3.450 vojnika i šest tenkova usled dejstava grupe „Zapad“;- Jedinice grupe „Sever“ su odbile pokušaje Oružanih snaga Ukrajine da upadnu na rusku teritoriju na kurskom pravcu. Ukrajinske snage izgubile su u njihovoj zoni odgovornosti do 2.765 vojnika, 13 borbenih vozila pešadije „bredli“ i osam oklopnih transportera „strajker“;- Sistem PVO je odbio napad 12 taktičkih raketa „atakams“ američke proizvodnje, sve rakete su uništene;- Na liniji razgraničenja predalo se 57 ukrajinskih vojnika;- Ruske snage zaustavile su pokušaje neprijateljskih rezervi da se približe zoni odgovornosti grupe „Sever“;- Ukrajinska vojska izgubila je do 555 vojnika, tri stanice sistema za elektronsko ratovanje i osam skladišta municije u zoni odgovornosti grupe „Dnjepar“;- Ukrajinska vojska izgubila je do 3.825 vojnika i tri skladišta municije usled dejstva grupe „Jug“;- Grupa „Istok“ je odbila osam kontranapada Oružanih snaga Ukrajine, neprijatelj je izgubio do 770 vojnika i osam skladišta municije;- Ruska vojska je uništila ukrajinski lovac Su-27 i tri borbena vozila sistema „hajmars“ američke proizvodnje;- Ruske oružane snage uništile su tri sistema PVO „patriot“ i „Buk-M1“;- Ruska PVO oborila je helikopter Mi-8 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva i 543 dronova;- Oružane snage Ukrajine izgubile su dva tenka „abrams“ i do 3.915 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Centar“;- Crnomorska flota i Vazdušno-kosmičke snage Rusije uništile su tri ukrajinska bespilotna čamca i oštetile još jedan.

Situacija u Časovom Jaru je napeta, ruska vojska oslobađa kuću po kuću, ali protivnik još nije doneo odluku da napusti grad, rekao je lider DNR Denis Pušilin.

Ukrajina može da koristi tenkove i oklopna vozila dobijene od Kanade za napade unutar Rusije

Ministarstvo odbrane Kanade saopštilo je da je Ukrajina slobodna da koristi tenkove i oklopna vozila koje je dobila od te zemlje za napade unutar Rusije.

- Ukrajinci najbolje znaju kako da brane svoju domovinu. Kanada ne postavlja geografska ograničenja na upotrebu vojne opreme koju donira Ukrajini - izjavila je portparolka Ministarstva odbrane Kanade Andre-An Pulen, prenosi kanadski Si-Bi-Si.

Saopštenje kanadskog ministarstva dolazi u trenutku kada među vojnim stručnjacima rastu spekulacije o tome koliko dugo Ukrajina može da ostane u ofanzivi u ruskoj oblasti Kursk, na koju je 6. avgusta počela napad.

Kanada je donirala Ukrajini osam tenkova Leopard 2A4, nekoliko desetina oklopnih vozilam, stotine oklopnih patrolnih vozila, kao i nekoliko haubica M-777.

Uništena grupa ukrajinskih diverzanata

Ruski marinci uništili su u selu Kremjano grupu ukrajinskih diverzanata naoružanih oružjem NATO, rekli su za Sputnjik u snagama bezbednosti.

"Lancet" na delu

Ruski dron „lancet” uništio je ukrajinsko borbeno vozilo „kozak” u pograničnom pojasu Kurske oblasti.

Dva manje: Nastavlja se lov na „hajmarse”

Ruska vojska izvela je udar po artiljerijskim položajima Ukrajinaca u Sumskoj oblasti. Prema prvim informacijama, uništena su dva sistema "hajmars", rekli su za Sputnjik u snagama bezbednosti.

Snažan napad Rusa u Hersonskoj oblasti

Snažan napad ruske vojske izveden je na komunikacione sisteme ukrajinske vojske u Hersonskoj oblasti, rekao je gubernator regiona Vladimir Saljdo. Uništene su, između ostalog, satelitske antene "Starlink".

Kanadsko ministarstvo odbrane dalo odobrenje Ukrajini

Kanadsko Ministarstvo odbrane je saopštilo da Ukrajina može da koristi kanadsko oružje na teritoriji Rusije, preneo je Si-Bi-Es.

Iz saopštenja nije jasno da li je kanadska tehnika korišćena u ukrajinskom napadu na Kursku oblast, koji je Rusija okarakterisala kao teroristički akt.

TV kanal ukazuje da je Otava već poslala Kijevu osam tenkova "leopard", više desetina oklopnih vozila i haubice M-777.

Napad ukrajinskog drona na Belgorodsku oblast

Ukrajinski dron napao je tokom noći selo Grafovka u Belgorodskoj oblasti, bacivši eksplozivne naprave na stambene objekte, rekao je gubernator Vjačeslav Gladkov.

Pričinjena je materijalna šteta, ali žrtava nije bilo.

Ruski Mi-28 u noćnoj poteri

Posada helikoptera Mi-28NM napala je tokom noći koncentraciju ljudstva i oklopne vojne tehnike jedinica Oružanih snaga Ukrajine u pograničnom pojasu Kurske oblasti.

Prema obaveštajnim izveštajima, svi ciljevi su uspešno uništeni.

Kijev prebacuje lekare

Kijev prebacuje lekare iz Harkovske oblasti u grad Sumi zbog velikih gubitaka ukrajinskih snaga u Kurskoj oblasti, rekao je za Sputnjik vojni ekspert LNR Andrej Maročko.

Uništen britanski tenk u Kurskoj oblasti

Britanski "San" objavio je video-reportažu o borbama u Kurskoj oblasti, pokazavši uništeni britanski tenk "čelindžer" koji je bio isporučen ukrajinskoj vojsci.

Kako se navodi, tenk je uništen dronom, a potom je došlo i do eksplozije. Kao potvrda prikazana je cev uništenog tenka.

"Očigledno je da vidimo cev koja je ista kao kod tenkova 'čelindžer'. Cev je karakteristična", navodi "San".

Ukrajinci mobilisali invalida?

Ukrajinski vojni odsek mobilisao je Vadima Gavroščenka iako je invalid treće kategorije i poslao ga u mitraljesce, iako mu nedostaju dva prsta na ruci.

O tome je za Sputnjik govorio sam Gavroščenko.

Prema njegovim rečima, poslali su ga u 151. ukrajinsku brigadu. "Dali su mi mitraljez i rekli: 'Evo ti, bićeš mitraljezac' ", rekao je on.

Gavroščenko je zarobljen kod sela Progres u DNR.

Rogov: Avantura Zelenskog nije zaustavila ofanzivu Rusije

Avantura Vladimira Zelenskog sa napadom na Kursku oblast nije zaustavila ofanzivu ruske vojske na frontu u zoni specijalne vojne operacije, ocenio je predsednik komisije Javne komore Rusije za pitanja suvereniteta Vladimir Rogov.

"Kurska avantura režima Zelenskog doživela je neuspeh. A i nije moglo biti drugačije. On je hteo da tako zaustavi našu ofanzivu na drugim delovima fronta, ali njegovim besmislenim planovima ne može da se zaustavi običan ruski vojnik. Ofanziva ruskih snaga u zoni SVO se nastavlja, dok su se ukrajinske snage u isto vreme zaglibile u Kurskoj oblasti", rekao je Rogov.

Uništeni ukrajinski dronovi iznad Crnog mora

Pet ukrajinskih dronova uništeno je tokom noći iznad Crnog mora, kao i dva bespilotna čamca koji su se kretali ka Krimu, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

