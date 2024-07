MINISTAR VESIĆ NAJAVIO: Do kraja 2026. biće završen Fruškogorski koridor, a do kraja 2025. Moravski

MINISTAR građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će do kraja 2026. godine biti završen kompletan Fruškogorski koridor, a do kraja 2025. Moravski koridor.

Ministarstvo građevinarstva

Na sednici Skupštine Srbije, Vesić je rekao da je od 2012. godine u Srbiji izgrađeno 468,5 km autoputeva i brzih saobraćajnica, a da će do kraja 2026. godine biti izgrađeno novih 166 km.

-To znači da ćemo povezati Rumu, Irig, Novi Sad. Povezaćemo sa ovim auto-putem, o kom se malo pre ovde se govorilo, od Šapca do Rume, i sa brzom saobraćajnicom od Šapca do Loznice, čija je dužina 54 km, koju ćemo završiti do kraja ove godine, rekao je Vesić.

Dodao je da će do septembra 2025. godine biti završen kompletan Dunavski koridor.

-Već do kraja ove godine, biće povezan Požarevac na našu mrežu autoputeva, a posle toga Veliko Gradište i Golubac. Ukupno 68 kilometara. Do kraja ove godine spojiće se Valjevo na našu mrežu auto-puteva, jer će biti završeno, nedostajućih 5,8 kilometara, koliko nedostaje od petlje Divci, naveo je Vesić.

On je predložio svima koji kažu da nema nigde koridora, da sednu u auto da se provezu od petlje Pojate do petlje Koševi, pa da vide da li ima neki koridor.

-Ja mislim da ima. To znaju građanke i građani Kruševca, jako dobro pošto se voze svaki dan, a daće Bog do kraja ove godine biće završeno skoro 40 km, biće spojen i Trstenik, a biće spojena i Vrnjačka banja. Tako da će građani i građanke i Trstenika i Vrnjačke banje moći da budu priključeni na našu mrežu auto-puteva i brzih saobraćajnica, rekao je ministar.

On je istakao da je Moravski koridor izuzetno važan, jer tu živi pola miliona ljudi koji ga koriste.

-I kad me neko pita da li treba spojiti Kruševac i Šabac i Požarevac i Vrnjačku banju i Trstenik i Valjevo i Loznicu i Rumu na mrežu auto-puteva i brzih saobraćajnica, sutra i Irig, ja zaista se nadam da se svi slažemo da je to neophodno, rekao je Vesić.

Naglasio je i da je počeo da se gradi autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad i da će Zrenjanin imati autoput i prema Novom Sadu i prema Beogradu.

-Do kraja 2026. godine biće završeno 26 km tog puta do Kovačice. Čuli smo priču i o Somboru, samo niko ne reče da se gradi saobraćajnica, brza saobraćajnica Osmeh Srbije, dužine 186 km, gde će Sombor i Kula i Vrbas i Srbobran i Bečej i Novi Bečej i Kikinda i Srpska Crnja biti povezani brzom saobraćajnicom. Da će do kraja 2026. godine biti završeno već 50 km te brze saobraćajnice i da će konačno Sombor biti povezan sa drugim delovima Srbije, naveo je Vesić.

Dodao je da će rekonstrukcijom Banatske pruge, od Pančeva do Subotice, ona biti modernizovana, elektrificirana i da će biti spremna za brzine od 120 km na sat.

-Kao što će se raditi 53 km pruge između Vrbasa i Sombora i nešto manje od 50-ak km između Sombora i Subotice. Pa će oni koji žele iz Sombora moći vozom koji vozi 120 km na sat da idu prema Subotici ako žele na brzi voz prema Budimpešti od 2026. i ako žele na jug da izađu na Vrbas i da se tu priključe na brzi voz, rekao je Vesić.

On je naglasio da će do kraja ove godine biti završeno 108 km brze pruge između Novog Sada i Subotice i da će ona krajem novembra, početkom decembra biti puštena u saobraćaj.

-Do 23. oktobra biće završene sve probe, a onda će početi testiranje vozova. Sve stanice će biti završene do kraja, poručio je ministar.

On je istakao i da je počela da se gradi brza pruga između Beograda i Niša, a počinje da se radi već u narednih nekoliko dana tunel broj 4 na deonici Stalać-Junis, a da se radi punom parom na rekonstrukciji pruge između Niša i Dimitrovgrada.

(Tanjug)

