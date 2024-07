RAT u Ukrajini – 859. dan. Na ukrajinskom frontu vodi se oko 90 bitaka, saopštio je Kijev, a najintenzivnije su na Harkovskom i Pokrovskom pravcu. Ruske snage tvrde da su pokrenule ofanzivu u regionima Harkova, Zaporožja, Donjecka i Hersona.

Drama iznad Sevastopolja

Iznad Sevastopolja dejstvuje PVO, sve službe su podignute u stanje borbene gotovosti, saopštio je gubernator Mihail Razvožajev.

Prema preliminarnim informacijama, četiri vazdušne mete oborene su iznad Crnog mora i u području Balaklave, fragmenti su pali u priobalnoj zoni.

Blinken planira jačanje PVO

SAD očekuju da će u bliskoj budućnosti preduzeti mere za jačanje PVO (protivvazdušne odbrane) Ukrajine, izjavio je američki državni sekretar Antoni Blinken, govoreći u Brukings institutu.

On tvrdi da su Sjedinjene Države zainteresovane za privlačenje privatnih investicija u Ukrajinu.

„Pravovazdušna odbrana je neophodna da bi se zaštitila područja u koja se investira, i mi to radimo. Mislim da ćete videti više vesti o tome u narednim nedeljama kako se budemo približavali samitu NATO sledeće nedelje“, rekao je Blinken.

Uzbuna za vazdušnu opasnost

Uzbuna za vazdušnu opasnost objavljena je u Kijevskoj, Čerkaskoj, Vinickoj, Kirovogradskoj, Nikolajevskoj, Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti Ukrajine, sledi iz onlajn mape ukrajinskog Ministarstva za digitalne transformacije.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

- Ukrajinska vojska izgubila je tokom prethodnog dana do 195 ljudi;



Vojnici Ruske garde otkrili skladište sa avio-bombama

- Ruska vojska oslobodila je naselje Stepova Novoselovka u Harkovskoj oblasti i Novopokrovsko u Donjeckoj Narodnoj Republici;- Ukrajinska vojska izgubila je do 620 vojnika i četiri oklopna vozila, od kojih dva američka M113, usled dejstava ruske grupe „Jug“;- Ruska vojska uništila je ukrajinske avione na stajanki i infrastrukturu vojnog aerodroma;- Sistemi PVO oborili su osam krstarećih raketa „storm šedou“ i pet navođenih avio-bombi „hamer“, kao i 72 drona;- Ukrajinska vojska izgubila je do 405 vojnika i borbenih vozila pešadije „bredli“ u zoni odgovornosti grupe „Centar“;- Ruska vojska uništila je mesto za skladištenje i pripremu bespilotnih čamaca ukrajinske vojske;- Jedinice grupe „Istok“ zauzele su povoljnije položaje, ukrajinska vojska izgubila je do 120 vojnika;- Grupa „Sever“ je odbila dva kontranapada jedinica snaga za specijalne operacije „Istok“ i desantno-jurišne brigade ukrajinske vojske;- Ukrajinska vojska izgubila je do 475 vojnika i američko oklopno vozilo u zoni odgovornosti ruske grupe „Zapad“;- Ruska grupa „Dnjepar“ porazila je tri ukrajinske brigade u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti.

Vojnici Ruske garde otkrili su na teritoriji Donjecke Narodne Republike (DNR) ukrajinsko skladište sa avio-bombama, protivtenkovskim minama i drugom municijom.



Kijev: Odbijeni ruski napadi kod sela u Donjeckoj oblasti za koje Moskva tvrdi da kontroliše

Iz njega su izvučene dve avionske bombe FAB-500, 37 visokoeksplozivnih raketa za raketni sistem „grad“ i devet protivtenkovskih mina TM-62, precizira se u saopštenju garde.

Ukrajinska vojska saopštila je da je odbila ruske napade u blizini Novoaleksandrovke i Spirne u istočnoj oblasti Donjecka dan nakon što su ruske snage preuzele kontrolu nad ta dva sela.

Istočni front Pokrovska, koji obuhvata Novoaleksandrovku, ostao je mesto najžešćih borbi, sa 42 odbijena napada od ukupno 142 bitke tokom proteklog dana, saopštila je vojska.

Rusija je zadržala vojno prisustvo preko granice sa severnim ukrajinskim regionima Černigova i Sumija, saopštila je vojska, dodajući da moskovske snage povećavaju gustinu minskih polja u toj oblasti i takođe sprovode diverzantske aktivnosti.

Istakao je da je taj deo granice pomno praćen u potrazi za bilo kakvim znakom da Rusija planira da tamo otvori novi front kako bi izvršila pritisak na brojčano nadmoćne ukrajinske branioce.

Rusija je u maju pokrenula napad na pogranične oblasti severoistočnog regiona Harkova, otvarajući novi front.

Njene snage su nastavile sa napadima tamo u ponedeljak, napadajući u blizini Volčanska i Lipcija, saopštila je vojska.

Lokalne vlasti: Sedmoro povređenih u raketnom napadu na Dnjepar

Guverner Dnjepropetrovske oblasti Sergej Lisak naveo je da je sedam osoba povređeno u napadu ruskih balističkih raketa na ukrajinski grad Dnjepar, uključujući 15-godišnjeg dečaka.

Kako je naveo u objavi na Telegramu, jedna osoba je hospitalizovana.

Dodao je da je ruski dron i artiljerijski napad na Nikopoljski okrug u Dnjepropetrovskoj oblasti, koji se nalazi na jugoistoku Ukrajine, u nedelju uveče oštetio pet stambenih zgrada, dalekovode, gasovode i drugu infrastrukturu.

Rusi proučavaju američki "atakams"

Ruski specijalisti proučavaju sistem za navođenje i korekciju leta američke operativno-taktičke rakete „atakams“, rekao je stručnjak za oružje.

- Predstavljene su bojeve glave rakete ‘atakams’. Sistem za navođenje. Ovde postoje tri laserska prstenasta žiroskopa. Zahvaljujući njima, ona se održava na ugrađenoj balističkoj putanji. GPS antena, zahvaljujući kojoj se vrši korekcija na primarnom i poslednjem delu balističke putanje - objasnio je sagovornik agencije.

Prema njegovim rečima, stručnjaci su dobili mogućnost da prouče rad raketnog sistema tokom celog leta, kao i mogućnost korekcije kursa.

Uništeno uporište OSU u Zaporoškoj oblasti

Mobilni minobacač „vasiljok“ gardijskog puka grupe „Dnjepar“ uništio je uporište Oružanih snaga Ukrajine severno od sela Rabotino u Zaporoškoj oblasti, saopštio je oficir sa pozivnim znakom „Bocman“.

Ruski PVO sistemi oborila 18 ukrajinskih dronova iznad Brjanske oblasti

Ruski PVO sistemi oborili su 18 bespilotnih letelica iznad Brjanske oblasti u blizini granice sa Ukrajinom, saopštio je guverner Brjanske oblasti Aleksandar Bogomaz.

- Pokušaj kijevskog režima da izvede teroristički napad pomoću bespilotnih letelica je zaustavljen. Nije bilo žrtava ni štete - napisao je Bogomaz na platformi Telegram, a prenosi Interfaks.

Prema njegovim rečima, sedam dronova je oboreno iznad teritorije Trubčevskog okruga, dva iznad Karačevskog okruga, šest dronova je uništeno iznad teritorije Vigoničkog okruga, a tri drona su presretnuta na prilazu gradu Brjansku.

Rusi granatirali Dnjeparski okrug

U raketnom napadu na ukrajinsku poštu u nedelju u Harkovu stradala je jedna osoba, a 10 je povređeno. Ukrajinske vlasti saopštile su i da je ruska vojska granatirala Dnjeparski okrug u Hersonu, pri čemu je povređen 53-godišnji muškarac.

Ministarstvo odbrane RF saopštilo je da su ruske snage zauzele sela Spirne i Novooleksandrovka u istočnoj ukrajinskoj oblasti Donjecka.

Uništeno 36 ukrajinskih dronova

Ruski protivvazdušni odbrambeni sistemi uništili su 36 dronova koje je Ukrajina lansirala preko noći na nekoliko regiona na jugozapadu Rusije, navodi Moskva. Veliki broj ukrajinskih dronova napao je rusku čeličanu "Novolipeck".

Zelenski o okončanju rata

U međuvremenu, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će plan za okončanje rata biti gotov ove godine.

Nemački izvoz oružja je drugu godinu zaredom dostigao rekordan nivo, uglavnom zbog pružanja vojne pomoći Ukrajini – dve trećine nemačkog izvoza oružja bilo je namenjeno upravo Ukrajini u prvoj polovini 2024. godine.

