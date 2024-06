RAT u Ukrajini – 838. dan. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska preuzela kontrolu nad selom Staromajorska u Donjecku. U najnovijem ruskom udaru na Harkov ranjeno je najmanje osmoro ljudi. Poljski predsednik Andžej Duda potpisao je izmene zakona kojima se ograničava pomoć izbeglicama iz Ukrajine.

Foto: Profimedia

Nešto se sprema u Nemačkoj...

Poslanici opozicione nemačke stranke "Savez Sare Vagenkneht - Za razum i pravdu" namerava da bojkotuje predstojeći govor Vladimira Zelenskog u Bundestagu, objavio je kanal NTV pozivajući se na stranku.

Zelenski se trenutno nalazi u Nemačkoj gde se održava forum o obnovi Ukrajine. Planom posete predviđeno je da se obrati donjem domu nemačkog parlamenta.

Ruske trupe uništile su ukrajinski avion Su-25

Ruske trupe uništile su ukrajinski avion Su-25, koristeći dron „lancet“, koji se nalazio na aerodromu u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Brifing ruske vojske

▪ Ruske oružane snage oslobodile su Artjomovku (LNR) i Timkovku (Harkovska oblast), saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.



Šolc lobira za Ukrajinu

▪ Grupa „Centar“ je poboljšala taktičku situaciju u svojoj zoni odgovornosti;▪ Grupa trupa Dnjepar je porazila tri ukrajinske brigade, neprijatelj je izgubio 105 vojnika;▪ Oružane snage Rusije su uništile avione Su-27 i Su-25, ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva na njihovim aerodromima;▪ Grupa Istok je zauzela povoljnije položaje, Oružane snage Ukrajine u svojoj zoni odgovornosti izgubile su do 135 vojnika i jedan tenk;▪ Nacionalna garda Ukrajine izvela je dva kontranapada u Harkovskoj oblasti, oba je odbila grupa Sever;▪ Grupa Sever porazila je dve brigade Oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj oblasti, gubici neprijatelja iznosili su više od 265 vojnika;▪ Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 560 ljudi u zoni odgovornosti grupe „Zapad“;

Nemački kancelar Olaf Šolc pozvao je saveznike da pruže pomoć Ukrajini za jačanje njene protivvazdušne odbrane, preneli su zapadni mediji.

„Želeo bih da uputim iskreni apel svima: podržite što je više moguće našu inicijativu za jačanje protivvazdušne odbrane Ukrajine“, rekao je kancelar u Berlinu na međunarodnoj konferenciji o obnovi Ukrajine.

On je takođe naveo da će Nemačka u narednim „sedmicama i mesecima“ Kijevu predati treći protivvazdušni raketni sistem Patriot, sisteme IRIS-T, protivvazdušne samohodne topove Gepard, municiju i artiljerijske granate.

Kremlj o američkom naoružavanju neonacista i Kijeva

Kremlj izuzetno negativno ocenjuje ukidanje zabrane američkih vlasti na isporuku oružja ukrajinskom bataljonu Azov* (teroristička organizacija zabranjena u Ruskoj Federaciji), izjavio je sekretar za štampu ruskog predsednika Dmitrij Peskov.



„Izuzetno negativno“, rekao je on novinarima.

Opisujući „Azov“, Peskov je istakao da se „radi o ultranacionalističkim naoružanim jedinicama“.

Foto D. Dozet

„Takva nagla promena u stavu Vašingtona ukazuje na to da se oni ne gade ničega u svojim pokušajima da izvrše pritisak na Rusiju, koristeći, naravno, Ukrajinu i ukrajinski narod kao instrument u svojim rukama. Spremni su čak i da koketuju sa neonacistima", nastavio je predstavnik Kremlja.

Merkuris: Ukrajinske snage oslabljene duž linije fronta

Ukrajinske snage su u velikoj meri oslabljene duž linije fronta, izjavio je britanski ekspert Aleksander Merkuris.

„Oružane snage Ukrajine su duž cele linije fronta preopterećene, prenapregnute i krajnje iscrpljene, a vidimo kakvi ljudi se regrutuju tokom mobilizacije. Čini mi se da su primetni znaci kolapsa“, rekao je on na svom Jutjub blogu.

OSU kod Harkova upale u "mini-kotlove"

Jedinice Oružanih snaga Ukrajine kod Harkova upale su u mnogobrojne „mini-kotlove“ u početnoj fazi ofanzive ruskih snaga u proleće ove godine, rekao je novinarima Kiril Docenko, vojnik 415. Posebnog streljačkog bataljona Oružanih snaga Ukrajina, kojeg je ruska vojska zarobila u tom delu fronta.

- Bilo je jasno, svi su znali šta se dešava, videli smo vašu tehniku, videli smo vaše vojnike, ali nismo osetili nikakvu protivbaterijsku borbu, odnosno podršku neke teške tehnike. Sedeli smo i čekali sve dok vaše trupe nisu skoro prišle našim položajima. Borbe su počele i to je to - rekao je Docenko.

Prema njegovim rečima, kada su ovi događaji počeli da se odvijaju, komanda je izdala naređenje da se zauzme perimetarska odbrana, ali je uprkos tome većina jedinica Oružanih snaga Ukrajine počela da se povlači na druge položaje, završivši u „mini-kotlovima“.

- Ko je mogao da se povuče, povlačio se... Svi su se povlačili u jednu trenutku. Podizana su uporišta kako bi se podržala nekakva odbranu sa velikim ljudstvom i to je to. Ali, sve je bilo loše napravljeno, da su nas samo opkolili - objasnio je on.

Sam Docenko je ubrzo ranjen i zarobljen.

Otkriveno gde OSU ima najviše problema

Oružane snage Ukrajine imaju najviše problema na kramatorskom, kurahovskom i pokrovskom pravcu u DNR, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

- Najeksplozivnija situacija ostaje na pokrovskom pravcu - navodi se u najnovijem operativnom izveštaju objavljenom na Telegram kanalu Generalštaba.

Istovremeno, na kurahovskom pravcu, gde je situacija takođe napeta, Oružane snage Ukrajine pokušavaju da preduzmu mere kako bi sprečile ruske Oružane snage da se napreduju.

Generalštab takođe izveštava da u pravcu Harkova ukrajinske oružane snage nastavljaju da preduzimaju mere za jačanje odbrambenih pozicija i linija.

Ruska vojska potisnula protivnike iz pet jakih uporišta

Ruska vojska potisnula je protivnika iz pet jakih uporišta, rekao je Leonid Šarov, viši oficir u pres centru Zapadne grupe.

- Odlučnim akcijama jedinice grupe su izbacile neprijatelja sa svojih pozicija i zauzele pet uporišta - rekao je Šarov.

On je podsetio da su jedinice grupe porazile formacije 77. aeromobilne, 14., 43., 54., 63., 116. mehanizovane brigade, 12. brigade specijalnih snaga Oružanih snaga Ukrajine i 18. brigade Nacionalne garde u području Berestovo, Sinkovka i Timkovka.

Neprijatelj je izgubio oko 570 vojnika, samohodnu artiljerijsku jedinicu M109 Paladin američke proizvodnje, haubicu M777, haubicu Msta-B, dve haubice D-30 i top L-119.

Vežbe nestrateških nuklearnih snaga vojska Rusije i Belorusije

U Rusiji je počela druga faza vežbe nestrateških nuklearnih snaga, u kojoj učestvuju i snage Belorusije, saopštilo je tamošnje Ministarstvo odbrane.

- Tokom vežbe biće razrađena pitanja zajedničke obuke jedinica Oružanih snaga Ruske Federacije i Republike Belorusije za borbenu upotrebu nestrateškog nuklearnog naoružanja - saopštilo je Ministarstvo, a prenosi agencija RIA Novosti.

Napominje se da je svrha manevara održavanje spremnosti ljudstva i opreme jedinica za borbenu upotrebu nestrateškog nuklearnog naoružanja dve zemlje, radi obezbeđenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Saveza Rusije i Belorusije.

Ministarstvo odbrane Belorusije u ponedeljak je saopštilo da će ta zemlja učestvovati u novoj fazi vežbi nuklearnih snaga sa Rusijom.

Moskva: Rusija preuzela kontrolu nad još jednim selom u Donjecku

Ruska vojska je preuzela kontrolu nad selom Staromajorska u Donjecku, saopštilo je u ponedeljak rusko Ministarstvo odbrane.

Ukrajinska vojska nije potvrdila takav razvoj situacije na terenu u svom izveštaju koji je objavljen u ponedeljak uveče.

U izveštaju se navodi da su ruske snage pokušale da napadnu kod Staromajorske i obližnjeg sela Vodjane, ali da su bili neuspešni.

Oba sela leže jugozapadno od glavnog grada oblasti koja je pod ruskom kontrolom.

Popularni ukrajinski ratni blog DeepState navodi da su ruske trupe napredovale oko Staromajorske.

Zelenski otkrio stanje na frontu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, nakon izveštaja glanokomandujućeg vojske Oleksandra Sirskog, otkriva da je stanje na frontu najteže u Donjeckoj oblasti, a da je Sumska pod punom kontrolom odbrambenih snaga.

Navodi i da se nastavljaju ukrajinska protivofanzivna dejstva u Harkovskoj oblasti.

Međutim, portparol operativno-strateške grupe trupa "Horticija" Nazar Vološin, kaže da Rusi napreduju blizu glavne linije odbrane u Časovom Jaru.

Uništen protivvazdušni raketni divizion

Generalštab saopštava da je vojska uništila protivvazdušni raketni divizion S-400 i dva S-300 na Krimu.

I ruska strana saopštava da je pogodila ukrajinski "mig 29".

Rusija spremna na odgovor

Rusija je spremna da odgovori na udare po svojoj teritoriji i mislim da će ukrajinska avijacija prestati potpuno da postoji, poručio je zamenik predsednika Komiteta Saveta Federacije Vladimir Džabarov.

Intenzivirani su ruski vazdušni napadi na Harkov. U poslednjem je ranjeno najmanje osmoro ljudi, a strahuje se da su mnogi zatrpani ispod ruševina.

Izmene u Poljskoj

Od 1. jula finansiranje podrške Poljacima koji su prihvatili ukrajinske izbeglice biće moguće samo na osnovu dogovora sa lokalnim vlastima, predviđeno je izmenama zakona.

Između ostalog, zakon predviđa ukidanje jednokratne socijalne pomoći izbeglicama u iznosu od 300 zlota, a predviđeni su i posebni osnovi za oduzimanje privremenih boravišnih dozvola.

