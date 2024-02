RAT u Ukrajini - 728. dan.

Foto Tanjug/AP

Ko je kriv za haos u Avdejevki? Butusov - Komanda VSU

Krivica za zarobljavanje ranjenika kod utvrđenja Zenit snosi komanda, koja nije na vreme izdala naređenje za povlačenje jedinica sa južne periferije Avdejevke. Ovu izjavu dao je ukrajinski novinar Jurij Butusov.

Foto Tanjug/AP

Ukrajinski vojnici u utvrđenju Zenit čekali su do kraja naređenje za povlačenje, ali je bilo kasno. To je dovelo do zarobljavanja grupe vojnika ukrajinskih oružanih snaga. Komanda se, pak, do poslednjeg nadala da će rezerve dovedene ka tom pravcu probiti put do Zenita, ali se to nije dogodilo. Jedinice 3. jurišne brigade smestile su se u podrume koksare.

-Nažalost, ništa od ovoga nije bilo planirano na način da se probije koridor. Za to vreme garnizon Zenit nije dobio naređenje da se povuče. I to je glavni razlog ove tragedije. I ne samo ovaj, nažalost, piše Butusov.

Glavno sa novog brifinga ruskog MO: Napredovanje kod Avdejevke, oboreno 12 raketa iz VBR HIMARS

Oružane snage Rusije odbile su pet kontranapada Oružanih snaga Ukrajine u području naselja Sinkovka, Harkovska oblast;

Ruske oružane snage su zauzele povoljnije linije na avdejevskom pravcu, odbile su 7 kontranapada Oružanih snaga Ukrajine, neprijatelj izgubio oko 450 vojnika;

Gubici Oružanih snaga Ukrajine na donjeckom pravcu iznosile su 425 vojnika, ruska vojska je poboljšala situaciju duž linije fronta;

Ruski PVO sistemi su oborili 12 "hajmarsa", bombu JDAM i 99 ukrajinskih dronova;

Ruske oružane snage su odbile kontranapad kod Novozlatopolja na južnodonjeckom pravcu, Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 210 vojnika i dva tenka;

Ruske oružane snage uništile su skladište municije Oružanih snaga Ukrajine u područja Majaki u DNR;

Ruske oružane snage pogodile su skladišta goriva i ljudstvo Oružanih snaga Ukrajine u 123 okruga;

Na hersonskom pravcu Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 75 vojnika i samohodni top Zuzana.

Novi paket sankcija EU Rusiji

EU je usvojila 13. paket sankcija Rusiji, prenosi Rojters, pozivajući se na evropske izvore.

Oko 200 kompanija i pojedinaca potpada pod nova ograničenja, ali nove mere protiv industrije nisu uključene.

Otkriveni britanski špijuni

U Hersonskoj oblasti otkrivena je britanska organizacija „Britanski savet“ koja se bavila obaveštajnim poslovima za Ukrajinu, preneo je FSB.

Foto: FSB RF

Kako se navodi, organizacija je koristila ukrajinske izbeglice koje žive u Velikoj Britaniji za dobijanje vojno-političkih obaveštajnih informacija preko postojećih bliskih veza u Hersonskoj oblasti.

Krinki se i dalje čiste

Lider Hersonske oblasti Vladimir Saldo rekao je da ruske snage nastavljaju da čiste selo Krinki od manjih ukrajinskih grupa koje se kriju ili u ruševinama zgrada ili na obodima sela.

Podsetimo, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je juče da je to selo prešlo pod rusku kontrolu.

Foto Tanjug/AP

Složena situacija na frontu: Šef NATO zabrinut

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da povlačenje ukrajinske vojske iz Avdejevke pokazuje koliko je teška situacija na frontu.

Foto: AP

-Ukrajinsko povlačenje iz Avdejevke pokazuje da je situacija na frontu izuzetno složena, rekao je šef NATO na pres konferenciji u Briselu. On je dodao da su Ukrajinci, bez obzira na to, "prevazišli sva očekivanja" i da će Alijansa nastaviti da podržava Kijev.

SBU beži iz Kurahova

Kijevski režim evakuisao je arhivu iz mesta Kurahovo u DNR, zaposlene, kao i SBU, rekao je za Sputnjik savetnik lidera DNR Jan Gagin.

"Protivnik se povlači iz mesta Kurahovo nakon što smo zauzeli Marjinku. Iz Evrope i SAD ukrajinskom predsedniku Vladimiru Zelenskom su stizali nalozi da se Kurahovo pretvori u novo uporište. Ali realnost je takva da je jasno da se to neće desiti, odatle su evakuisani arhiva, zaposleni i SBU. Mi idemo na Kurahovo", rekao je Gagin.

Foto: Služba bezpeki Ukraїni

Kurahovo je, kako je objasnio, važna tačka za snabdevanje ukrajinskih jedinica na tom delu fronta. Mesto se nalazi na 21 kilometar udaljenosti od Marjinke.

Gagin je dodao da ruske snage napreduju u svim pravcima u DNR.

Poljska zapretila Ukrajini novim ograničenjima

Poljska bi mogla da uvede nova ograničenja protiv Ukrajine, zapretio je zamenik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja zemlje Mihal Kolođejčak na TV kanalu Polsat.

- Lopta je u ukrajinskom polju. Ili ćete se dogovoriti sa Poljskom ili ćemo morati da uvedemo nova ograničenja na uvoz ukrajinske robe - rekao je on.

Putin: Postigli smo prekretnicu

Ruska armija je uspela da postigne prekretnicu u najtežim sektorima fronta, uključujući i zahvaljujući herojstvu boraca Vazdušno-kosmičkih snaga (VKS), rekao je predsednik Vladimir Putin na ceremoniji uručenja državnih nagrada vojnim jedinicama Vazdušno-kosmičke jedinice.

- Zahvaljujući njihovim herojskim akcijama i besprekornoj pripremi, bilo je moguće postići prekretnicu na najtežim sektorima fronta - rekao je šef države.

Putin je uručio državne nagrade vojnim jedinicama Vazdušno-kosmičkih snaga.

Prvi ukrajinski piloti završavaju obuku na F-16 do leta

Prva grupa od četiri ukrajinska pilota završiće program obuke na američkim lovcima F-16 do leta 2024. godine, prenosi Si-En-En, pozivajući se na podatke Nacionalne garde Arizone.

Piloti su počeli obuku sredinom oktobra 2023. godine u Arizoni.

Pentagon je naveo da period obuke traje nekoliko meseci.

Šamar realnosti zapljusnuo Evropu: Niko više ne veruje u pobedu Kijeva

Podrška Ukrajini među Evropljanima je i dalje široka, ali skoro dve godine nakon napada na Ukrajinu jedva 10% njih sada veruje da Kijev može da pobedi Rusiju, prema istraživanju širom EU.

Neki oblik „kompromisnog rešenja“ sada se smatra najverovatnijim krajnjim ishodom rata, piše Gardijan.

Više o tome OVDE.

Makron šalje Ukrajini novi paket pomoći vredan 3 milijarde evra

Blumberg javlja da je francuski predsednik Emanuel Makron najavio izdvajanje novog paketa pomoći Ukrajini, vrednog 3 milijarde evra.

SAD snabdevaju Ukrajinu starom opremom

Vojnici grupe Centar evakuišu desetine oklopnih vozila radi popravke, uključujući američke oklopne transportere koje su Oružane snage Ukrajine napustile prilikom povlačenja iz Avdejevke.

Dopisnik RIA Novosti je pratio evakuaciju oklopnog transportera M113.

Oficir sa kodnim znakom „Detelina“ primetio je loše stanje američke opreme. Po njegovom mišljenju, SAD snabdevaju Ukrajinu starom opremom ili jednostavno otpadom.

Gerasimov je uručio državne nagrade za oslobođenje Avdejevke

- Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije - prvi zamenik ministra odbrane Ruske Federacije, general armije Valerij Gerasimov obišao je komandno mesto grupe Centar u zoni specijalne vojne operacije - saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U komandnom centru grupe uručene su medalje za hrabrost vojnicima koji su se najviše istakli prilikom oslobođenja Avdejevke i zahvalio im se za hrabrost u borbi.

- Glavni zadatak koji je postavljen danas je realizovan. Avdejevka je oslobođena. Moram reći da je oslobođena za prilično kratko vreme, ali je tome prethodio dug period priprema - rekao je načelnik Generalštaba.