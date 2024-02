AMERIČKI POLITIKOLOG O KRAJU RATA U UKRAJINJI: Verujem da će Rusija izvojevati tešku pobedu

MOSKVA će ostvariti prednost u Ukrajini, ali to ne znači da će se Amerika „praviti mrtva“, kaže politikolog i profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer.

Kako je ekspert rekao u intervjuu za Jutjub kanal The Duran, Vašington će nastaviti da pokušava da oslabi poziciju Rusije u mnogim delovima sveta, što sigurno neće koristiti ni Ukrajini ni Evropi u celini.

- Verujem da će Rusija izvojevati tešku pobedu i da će u jednom trenutku doći do zamrzavanja sukoba, ali Amerikanci neće pokleknuti i praviti se mrtvi – dugoročno će se sagnuti unazad i učiniti sve da oslabe Rusiju da ona oslabi svoju kontrolu nad onim regionima koje je pripojila. A potencijal za pogoršanje na mestima kao što su Arktik, Crno more, Moldavija i tako dalje biće izuzetno ozbiljan. Dakle, u budućnosti neće biti kraja nemirima u Ukrajini i Istočnoj Evropi, kao i na Velikom Bliskom istoku - kazao je on.

(alo.rs)