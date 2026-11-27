KONTROLISALI VOZILA UZ - OTKUCAJE SRCA: Akcija GP BIH
GRANIČNA policija Bosne i Hercegovine je sprovela dvodnevne akcije usmerene na pojačanu kontrolu teretnih motornih vozila, prikolica i drugih transportnih sredstava, uz korišćenje savremenih detektora otkucaja srca.
Ove akcije su, istovremeno, spovedene i nateritoriji Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Severne Makedonije, uz prisustvo i podršku predstavnika Savezne policije Nemačke.
Na području Bosne i Hercegovine aktivnosti su sprovedene u zoni odgovornosti jedinica Bijeljina, Zvornik, Višegrad i Hum. Tokom trajanja akcije Granična policija BiH angažovala je maksimalan broj policajaca, gde je korišcena raspoloživa specijalistička oprema i druga materijalno-tehnička sredstva Granične policije BiH, s posebnim naglaskom na detektor otkucaja srca za otkrivanje prisustva skrivenih osoba u teretnim motornim vozilima, prikolicama i drugim transportnim sredstvima.
Policijski službenici Granične policije BiH su, uz pomoć detektora otkucaja srca, detaljno pregledali 152 teretna motorna vozila. Takođe, u sklopu akcije podneto je više zahteva za operativne provere putem Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju, što je dodatno doprinelo brzini i efektima razmene informacija na terenu.
Spovedene aktivnosti ocenjene su izuzetno uspešnim i pozitivnim. Ovakav oblik operativnog delovanja potvrđuje, kako kažu u GP BIH, ključnu važnost međunarodne i regionalne saradnje, razmene iskustava kao i primene savremene tehnologije u bilj3m suzbijanju nezakonitih migracija, krijumčarenja osoba i drugih oblika prekograničnog kriminala.
Ovoj operativnoj aktivnosti prethodio je regionalni sastanak koji je održan početkom mesecau Beogradu, na kom su učestvovali čelni ljudigraničnih policija Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Republike Srbije.
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