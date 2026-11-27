POŠTOM HTEO DA POŠALJE TABLETE SA LISTE OPOJNIH DROGA: U BiH podignuta optužnica protiv Irca
TUŽILAŠTVO BiH podiglo je optužnicu protiv Džošue Tomasa Lolesa (23), iz Dablina, državljanina Republike Irske, koji se tereti da je neovlašćeno nabavio, držao, prevozio i prenosio "alprazolam", koji se nalazi na popisu opojnih droga i prekursora čiji je promet zabranjen u Bosni i Hercegovini.
Irac je u dva navrata 19. i 20. oktobra ove godine, pristupio u poslovnicu pošte u Istočnom Novom Sarajevu, predao pakete u koje je prikrio veću količinu tableta, ukupno 21.189 komada, zahtevajući da se paketi dostave na adrese osoba u Španiji i Irskoj.
Optuženi se nakon toga uputio na Međunarodni aerodrom Sarajevo u nameri napuštanja BiH, gde je podvrgnut kontrolama od ovlašćenih službenih osoba, kada je pronađeno i oduzeto još pet komada tableta te opojne droge
Optuženi se tereti da je počinio kazneno delo neovlašćeni promet opojnim drogama.
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