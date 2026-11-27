AMERIKANKA OSUĐENA NA 90 DANA RADA: Kažnjena zbog šverca opojnih droga u BiH
OPTUŽENA Istrija Trejsi Alić (24), iz Mičigena - SAD, nastanjena u BiH, državljanka SAD, sporazumno je priznala krivicu za počinjeno krivično delo neovlašćeni promet opojnim drogama.
Ova Amerikanka se tereti da je prilikom dolaska iz SAD, na međunarodnom graničnom prelazu Aerodrom Sarajevo, u svom prtljagu posedovala stvari koje sadrže opojnu drogu odnosno psihotropne supstance tetrahidrokanabinol (THC) i lisdeksamfetamin (derivat amfetamina), koje se nalaze na popisu opojnih droga i prekursora i čije unošenje i promet je zabranjen u Bosni i Hercegovini.
Sud BiH joj je izrekao kaznu u trajanju od jedne godine, a istovremeno odredio da se izrečena kazna zamenjuje radom za opšte dobro na slobodi u trajanju od 90 radnih dana.
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