OPTUŽENA Istrija Trejsi Alić (24), iz Mičigena - SAD, nastanjena u BiH, državljanka SAD, sporazumno je priznala krivicu za počinjeno krivično delo neovlašćeni promet opojnim drogama.

Sarajevo panorama foto SM

Ova Amerikanka se tereti da je prilikom dolaska iz SAD, na međunarodnom graničnom prelazu Aerodrom Sarajevo, u svom prtljagu posedovala stvari koje sadrže opojnu drogu odnosno psihotropne supstance tetrahidrokanabinol (THC) i lisdeksamfetamin (derivat amfetamina), koje se nalaze na popisu opojnih droga i prekursora i čije unošenje i promet je zabranjen u Bosni i Hercegovini.

Sud BiH joj je izrekao kaznu u trajanju od jedne godine, a istovremeno odredio da se izrečena kazna zamenjuje radom za opšte dobro na slobodi u trajanju od 90 radnih dana.