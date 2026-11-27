U međunarodnoj operativnoj akciji Neptun usmerenoj na pronalaženje osumnjičenika za terorizam i pripadnika organiziranih kriminalnih grupa, koju je Interpol koordinirao s partnerskim agencijama širom Evrope, Severne Afrike i Bliskog istoka, učestvovao jei Bosna i Hercegovina.

V Mitrić

U okviru operacije obezbeđenja granica, koja je sprovedena na granicama 18 zemalja u culju jačanja zajedničkog delovanja u prevenciji i suzbijanju beznednosnih pretnji, direktno je bila uključena i Granična policija Bosne i Hercegovine.

Za vreme trajanja operacije pripadnici Granične policije BiH su na graničnim prelazima te zemlje ostvarili rezultate u takozvanoj potražnoj delatnosti, i to u segmentu otkrivanja dokumenata i HIT provera u nacionalnoj bazi podataka na osnovu razmene policijskih podataka, provera potraga, „Interpol osoba“ i osoba pod nadzorom.

Učešće Granične policije BiH, kako nam je rečeno u toj službi, u ovoj operativnoj inicijativi potvrđuje značaj međunarodne policijske saradnje, pravovremene razmene informacija i koordiniranog delovanja policijskih agencija u odgovoru na transnacionalne izazove.

Direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković pozdravio je ovu inicijativu i pohvalio rad pripadnika svih zemalja učesnica, istakavsi značaj partnerskog pristupa i kontinuiranog unapređenja saradnje s međunarodnim policijskim agencijama.

-Savremeni bezbednosni izazovi zahtevaju koordinirano delovanje, snažnu međunarodnu saradnju i pravovremenu razmenu informacija. Granična policija BiH u akciji Neptun potvrđuje našu opredeljenost za aktivno partnerstvo s Interpolom i drugim policijskim agencijama, kao i za zajednički doprinos prevenciji i suzbijanja bezbednisnih pretnji. Međusobna saradnja predstavlja jedan od ključnih elemenata efikasnog policijskog delovanja, posebno kada je reč o pretnjama koje ne poznaju državne granice - priča direktor Kuprešaković.

