ANIS KALAJDŽIĆ OSUĐEN ZA SVIREPO UBISTVO ALDINE JAHIĆ: Evo koliko godina je dobio za zločin koji je potresao BiH i celi region

ANIS Kalajdžić, optuženi za teško ubistvo Aldine Jahić, danas je prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Mostaru osuđen na 45 godina zatvora.

Ubistvo Mostar foto jutjub printskrin Avaz

Članovi porodice i prijatelji ubijene Aldine Jahić, kao i građani, došli su danas na izricanje presude Kalajdžić.

Okupili su se sat vremena pre izricanja presude, noseći majice sa Aldinim likom i jasno šaljući poruku "Stop femicidu", "Neka se to nikome nikada ne ponovi", "Nikada nećeš biti zaboravljena" i "Pravda za Aldinu".

Ovo ubistvo je potreslo celu zemlju, s obzirom na način na koji je izvršen stravičan zločin.

Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je ranije tražilo jedinstvenu kaznu od 45 godina zatvora.

Podsećamo da je, prema optužnici, Anis prethodno uznemiravao Aldinu, pratio je, pretio joj smrću i dolazio joj u stan.

Tog kobnog dana, Kalajdžić je presreo nesrećnu ženu u blizini autobuske stanice, a zatim je čekao ispred fitnes centra gde je vežbala. Nakon što je izašla, on joj je pretio pištoljem.

Aldina je pokušala da pobegne u obližnji hotel, nakon čega je ušla u restoran. Tamo se sakrila u toaletu i pozvala policiju telefonom, tražeći pomoć.

Prema optužnici, Kalajdžić ju je pronašao u toaletu i pucao joj u slepoočnicu. Aldina je preminula na licu mesta.

(Avaz.ba)

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