DVA ZEMLJOTRESA POGODILA BiH U KRATKO VREME: Dobro je tutnjalo, građani mislili da je nešto eksplodiralo

TOKOM noći građani Sarajeva i okolnih mesta osetili su zemljotres koji se dogodio u 7.17 sati. Nešto više od tri sata pre, tačnije u 4.35 sati, podrhtavanje tla zabeleženo je i u Blagaju te drugim naseljima u okolini Mostara.

Foto: AI generated/Gemini

Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) još nema precizne podatke o ovim seizmičkim aktivnostima, zbog čega zasad nije poznato kolika je bila magnituda potresa niti gde se nalazio epicentar.

Ipak, do jutarnjih sati na stranici EMSC pristiglo je čak 296 prijava građana koji su osetili podrhtavanje tla na području Sarajeva. Svoje utiske podelili su stanovnici Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Lukavice i Kobilje Glave.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 26 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/qdWPeDbGnU — EMSC (@LastQuake) November 2, 2026

Prema njihovim opisima, radilo se o kratkom udaru koji je trajao svega jednu do dve sekunde, ali je bio dovoljno snažan da probudi mnoge građane, piše Avaz.

Dok jedni navode da je potres bio slab, drugi, među kojima su verovatno i stanovnici viših spratova zgrada, opisuju ga kao znatno jači. Zanimljivo je da je većina građana, osim podrhtavanja, prijavila i glasan zvuk koji je prethodio zemljotresu, a koji su uporedili s eksplozijom.

Podrhtavanje tla zabeleženo je i u okolini Mostara, gde su građani zemljotres osetili u 4.35 sati. Ni za ovaj potres EMSC zasad nema precizne podatke o magnitudi, epicentru i dubini.

Do jutra je na njihovoj stranici evidentirano 16 prijava. Najviše ih je stiglo iz Blagaja, dok su se javljali i stanovnici Rodoča, Crnića, Novog Sela, Potoka, ali i Metkovića u Hrvatskoj.

Građani iz ovih mesta navode da je riječ o snažnom, ali kratkotrajnom udaru koji je probudio mnoge. Nekoliko njih istaklo je da se tokom podrhtavanja čuo zvuk nalik grmljavini.

Jedna stanovnica Blagaja kazala je da je u prvi mah pomislila kako je nešto eksplodiralo u kući.

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