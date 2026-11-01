KRAJ OHR "SVIRA" I AMERIKA: Rusija, Kina ali i SAD smatraju da je vreme za ukidanje visokog predstavnika u BiH

SAVET bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je u petak uveče na redovnoj sednici o stanju u BiH u poslednjih šest meseci, na osnovu Izveštaja koji je dostavila sarajevska Kancelarija visokog predstavnika.

OHR zgrada fotoprintskrin RTRS

Na sednici je Rusija iznela stav da je Kancelarija visokog predstavnika (OHR) nepotrebna, dok su SAD ocenile da je vreme da domaći lideri preuzmu odgovornost. Sudeći po diskusijama predstavnika SAD, Rusije i Kine, trenutak okončanja međunarodne supervizije u BiH sve je bliži, a protiv toga ponovo je bilo tek nekoliko zapadno-evropskih zemalja i presedavajući predsedništva BiH Denis Bećirović. On se u svom govoru požalio na promenu američke politike prema BiH, optužujući za to Republiku Srpsku, prenosi RTRS.

Zahvaljujući predstavniku Rusije, na sednici su se ponovo mogli čuti i najvažniji stavovi iz izveštaja Republike Srpske, koji je Savetu bezbednosti upućen 36. put. Izveštaj vršioca dužnosti visokog predstavnika Luisa Krišoka, koji nije bio prisutan na sednici, predstavnica njegove matične zemlje protumačila je kao pripremu da BiH preuzme punu odgovornost za unutrašnja pitanja.

SAD će u tome, kaže, nastaviti da je podržavaju, kako je to i zacrtano u Dejtonu.

- Uspeh za visokog predstavnika znači podsticanje stabilne, bezbedne i suverene BiH, čak i ako to znači da radi na ukidanju sopstvenog radnog mesta. Bliži smo nego ikada ispunjenju obećanja iz Dejtonskog sporazuma, prema kojem BiH preuzima odgovornost za sopstvene izazove, a njeni lideri predvode lokalna rešenja - rekla je Tami Brus, zamenica predstavnika SAD u SB UN.

Suverenitet u odlučivanju ZAMENIK predsedavajućeg Saveta ministara BiH Staša Košarac (na slici) rekao je da BiH nema perspektive sa strancima i da je jedini zdrav koncept da se pokuša izgraditi suverenitet u odlučivanju. Košarac je, povodom debate u Savetu bezbednosti UN o stanju u BiH, istakao da su legitimno i nelegitimno izabrani visoki predstavnici "karcinom BiH", koja nema perspektivu dok u Ustavnom sudu sede stranci. - Jedino Republika Srpska u skladu sa Ustavom donosi svoje propise, ima svoju vlast izabranu u skladu sa Ustavom, dok je Vlada FBiH formirana na temelju suspenzije lažnog visokog predstavnika, da nivo BiH ne funkcioniše - kazao je Košarac.

Predstavnik Rusije Vasilij Nebenzja bio je mnogo direktniji i rekao da je funkciju visokog predstavnika potrebno ukinuti bez ikakvih dodatnih uslova. Republika Srpska je nepokolebljivo nastojala da zaštiti Dejtonski sporazum, koji garantuje decentralizovane temelje zemlje, naveo je Nebenzja.

Zato "Dejton" ostaje osnova za postkonfliktno rešenje u BiH i za njega nema alternative. Sličan stav stigao je i iz Kine.

- I sistem visokog predstavnika i bonska ovlašćenja bili su posebni aranžmani, uspostavljeni za poseban period. Ne treba ih produžavati, a posebno ih ne treba učiniti trajnim - istakao je Fu Cong, stalni predstavnik Kine pri UN.

Bošnjački član i predsedavajući Predsedništva BiH Denis Bećirović je u svom obraćanju rekao da je stav SAD posledica lobiranja Republike Srpske. Osim Bećirovića, očuvanje statusa i ovlašćenja visokog predstavnika podržali su šef delegacije Evropske unije pri UN, kao i predstavnici Velike Britanije i Francuske, koji se na tom mestu nadaju državljaninu EU.

Legitimni izbori GOTOVO svi govornici naglasili su da je izborni proces u BiH protekao bez problema, ali je predstavnik Hrvatske upozorio da pitanje legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda mora biti trajno rešeno. Osim toga, jednoglasno je podržan i nastavak Euforove misije za još 12 meseci.

Sednicu SB Bećirović je ponovo iskoristio i da nastavi sa optužbama na račun Republike Srpske i Srbije, za veličanje ratnih zločinaca i pritiske na Memorijalni centar u Srebrenici.

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