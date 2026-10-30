"NIJE LJUDSKI FAKTOR" Pilot otkrio šta je moglo da izazove pad helikoptera u Brčkom
INŽENjER vazduhoplovstva i pilot u penziji Omer Kulić govorio je o mogućim uzrocima pada helikoptera Eufora kod Brčkog gde su poginule četiri osobe, a jedanaest ih je povređeno, istakavši da je u pitanju tehnički kvar.
- Ovo što se videlo na snimcima, kako on rotira i udara, to je isključivo tehnički kvar, nije ljudski faktor nikako. Teško je reći ko je odgovoran, ali oni koji su održavali letelicu, ona je morala biti tehnički ispravna. Ali, tehnika je tehnika, ima pravo da se pokvari. Znači ljudski faktor definitivno nije, ovo je tehnički problem - kazao je Kulić za sarajevski Avaz.
U nesreći je povređeno 11 osoba, od kojih s dve prebačene na UKC Tuzla i njihovo stanje je stabilnom saopšteno je danas iz UKC-a
(Tanjug)
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