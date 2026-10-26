MEVLID JAŠAREVIĆ IZLAZI NA SLOBODU: Ekstremista koji je pucao na Ambasadu SAD u Sarajevu odslužio kaznu

SUD Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu kojom je Mevlid Jašarević oslobođen optužbi da je u zatvoru u Vojkovićima pretio osoblju i pokušao ga sprečiti u vršenju službenih radnji.

Mevlid Jašarević foto printskrin Sud BiH

On se teretio da je počinio krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Optužnica je Jašarevića teretila da je u novembru i decembru 2024. godine, u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mera, u dva navrata silom, pretnjom da će upotrebiti silu i pokušajem fizičkog nasrtaja pokušao da spreči stručno osoblje Zavoda u vršenju službenih radnji.

Prethodno je Jašarević, osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu, rekao u Sudu, tokom novog postupka koji je u završnici, da se gore oseća što su pokušali da ga naprave lažovom. Jašarević izlazi iz zatvora ove nedelje jer je izdržao kaznu po ranijoj presudi, s tim što su mu izrečene mere zabrane.

U međuvremenu, Tužilaštvo BiH, u predmetu koji se sada vodi, zatražilo je osuđujuću presudu, jer smatra da su dokazali da je Jašarević počinio sprečavanje službenika u izvršavanju službenih radnji, dok je odbrana zatražila oslobađajuću presudu jer smatra da nije dokazana osnovana sumnja.

Jašarević je 28. oktobra 2011. godine iz automatske puške "kalašnjikov" pucao na zgradu Ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu. Tokom 50 minuta ispalio je 105 metaka iz automatske puške, dok je deo grada oko ambasade bio u blokadi. Tom prilikom je teško ranio pripadnika policije Mirsada Velića, a pogodio je i onesposobio snajperistu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.