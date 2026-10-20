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TRGOVINA LJUDIMA I MILIONSKA UTAJA POREZA: Zaplinjeno 14 miliona cigareta i 44 tone duvana - policija traži Simeona M.

Ana Đokić

20. 10. 2026. u 14:06

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POLICIJA traga za pedesetogodišnjim Simeonom M. u vezi sa krivičnom istragom ilegalne fabrike cigareta koja je pre nekoliko dana otkrivena u bivšem industrijskom kompleksu Nafta Lendava u Trimlinima u Sloveniji.

ТРГОВИНА ЉУДИМА И МИЛИОНСКА УТАЈА ПОРЕЗА: Заплињено 14 милиона цигарета и 44 тоне дувана - полиција тражи Симеона М.

Foto: PU Slovenija

Kako je navedeno u policijskom pozivu, Nacionalni istražni biro (NBU) sprovodi pretkrivični postupak zbog osnovanih osnova sumnje na krivično delo utaje poreza i trgovine ljudima.

Pretres je povezan sa jednom od najvećih ilegalnih fabrika cigareta otkrivenih u Evropi. Finansijski istražitelji su 13. oktobra u industrijskom kompleksu kod Lendave otkrili moderno opremljen proizvodni pogon, u kojem su pronašli približno 14 miliona cigareta i 44 tone duvana, piše svet24.si.

Još šokantnije je bilo otkriće 34 strana radnika, 33 Paragvajca i jednog Bugarina, koje je navodno kriminalna organizacija namamila u Sloveniju obećanjima visoke zarade, a zatim ih primorala da rade u nehumanim uslovima. Radnicima su oduzimani telefoni, ograničeno im je kretanje i praćeni su, a nisu bili plaćeni za posao koji su obavljali.

Prema dosadašnjim nalazima istražitelja, navodno je umešana međunarodna kriminalna organizacija u ilegalnu proizvodnju i eksploataciju radnika. NPU je već privela jednog od osumnjičenih, vlasnika industrijskih hala, u okviru istrage, koji je pušten nakon ispitivanja kod istražnog sudije.

Policija poziva sve koji znaju bilo šta o pedesetogodišnjaku ili su ga videli da odmah pozovu broj za hitne slučajeve 113 ili anonimni broj policije 080 1200.

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