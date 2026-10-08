HRVATSKA EVROPOSLANICA POD LUPOM: Rođaci i prijatelji išli u Strazbur, a račun plaćen evropskim novcem?

HRVATSKA evroposlanica Romana Jerković suočava se sa disciplinskim postupkom u svojoj stranci nakon pisanja POLITICO-a o spornom putovanju u Strazbur, na koje su, prema dokumentima do kojih je došao taj medij, išli njeni prijatelji i članovi porodice, dok su troškovi pokrivani sredstvima Evropskog parlamenta.

Foto: Printksrin Jutjub/Romana Jerković

Jerković, članica grupe Socijalista i demokrata (S&D), tvrdi da nije prekršila pravila i da je "svaki cent pokriven", dok je njena politička grupa saopštila da su prilikom provere dokumentacije poštovana važeća finansijska pravila.

Međutim, slučaj je privukao pažnju zbog spiska učesnika i načina na koji su pojedini gosti bili predstavljeni.

POLITICO navodi da su među učesnicima bili sestra evroposlanice, njen partner, glumac i istoričar umetnosti, koji su na spiskovima bili navedeni kao zaposleni ili saradnici medicinskih ustanova i Univerziteta u Rijeci. Univerzitet, prema navodima medija, nije potvrdio da su neki od njih ikada bili zaposleni tamo.

Poseta je održana u decembru 2024. godine, a prema dokumentima koje je objavio POLITICO, među troškovima su bile i večere u restoranima u Strazburu. Za svaku od dve večere Jerkovićin kabinet je grupi S&D dostavio račun od 1.120 evra.

Sama Jerković je kasnije navela da je ukupan trošak spornog događaja iznosio 8.218,45 evra, odnosno 747,13 evra po osobi, i da je za njenu sestru lično pokrila troškove hotela, avionskih karata i večera.

Dodatnu sumnju izazvala je tvrdnja osobe upoznate sa organizacijom posete da tokom trodnevnog boravka nije bilo političkih diskusija, kao i da za ceo događaj nisu bile rezervisane sale za sastanke. S&D nije odgovorio na pitanja POLITICO-a u vezi sa tim navodima.

Jerković je, međutim, poručila da je reč o medijskim navodima koji ne predstavljaju celu sliku i da očekuje da stranka odluku donese na osnovu činjenica.

Slučaj je u međuvremenu otvorio i šire pitanje kontrole novca koji političke grupe Evropskog parlamenta troše na takozvane studijske posete. Ta sredstva dolaze iz budžeta Evropske unije, odnosno novca evropskih poreskih obveznika.

Iz organizacije Transparency International EU ocenili su da postoji značajan nedostatak nadzora nad načinom na koji političke grupe troše novac i pozvali na jaču nezavisnu kontrolu.

Evropski parlament je saopštio da "ozbiljno shvata pravilno korišćenje i kontrolu parlamentarnih sredstava", ali da ne može da komentariše pojedinačne slučajeve.

(Politico)

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