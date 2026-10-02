ZEMLJOTRES POGODIO HRVATSKU: Treslo se južno od Zagreba
ZEMLjOTRES magnitude 3 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u petak, 2. oktobra 2026. godine u 06.59 časova, na području Hrvatske.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.4381 i dužine 16.1825 kod Jastrebskog, južno od Zagreba.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 12.2 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
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