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PONOVO GORI HRVATSKA: Na terenu 61 vatrogasac sa 20 vozila

Танјуг

26. 09. 2026. u 10:03

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POŽAR je tokom noći izbio na području Srinjina, kod Sirotkovića u Hrvatskoj i u gašenju je angažovan 61 vatrogasac sa 20 vozila, objavila je "Dalmacija Danas".

ПОНОВО ГОРИ ХРВАТСКА: На терену 61 ватрогасац са 20 возила

Foto: Printskrin/jutjub/HRT vijesti

Županijski vatrogasni operativni centar dojavu je primio u 0.46 časova, nakon čega su na teren upućene brojne vatrogasne snage, preneo je Indeks.

Najviše ljudi i tehnike angažovano je iz DVD-a Žrnovnica, sa 14 vatrogasaca i pet vozila, dok je Javna vatrogasna služba Split učestvovala sa sedam vatrogasaca i tri vozila.

U intervenciji su učestvovali i pripadnici DVD-ova Slatine, Vranjic, Solin, Mladost, Gomilica, Kaštela, Okruk, Gata, Trogir i Kučiće, kao i javnih vatrogasnih službi iz Podstrane i Trogira.

Prema prvoj proceni sa terena, vatra je zahvatila oko četiri hektara, a izgoreli su trava, nisko rastinje i mlada borova šuma.

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