UHAPŠENI KNEZ TRPIMIR I KRALJ LADISLAV: Neverovatna priča iz Splita
SUDIJA istrage Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor državljaninu Avganistana, dok je njegov maloletni brat smešten u dom, nakon što su otkriveni na splitskom aerodromu sa falsifikovanim dokumentima koji su glasili na imena Knez Trpimir i Kralj Ladislav.
Tokom kriminalističke istrage utvrđeno je da je su mladim Avganistancima lične karte sa falsifikovanim imenima isporučene u Atini te da su iz Grčke stigli u Hrvatsku. Cilj im je bio da nastave put ka Nemačkoj.
Ovaj slučaj izazvao je brojne reakcije. Iako su se neki našalili kako su se kraljevi vratili, drugi su izrazili i saosećanje navodeći da su Avganistanci prevareni i da se neko gorko našalio s njima s ciljem da im napravi problem upravo zbog imena koja su im se našla na ispravama, prenosi Hina.
(Sputnjik)
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