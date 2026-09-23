UHAPŠENI KNEZ TRPIMIR I KRALJ LADISLAV: Neverovatna priča iz Splita

SUDIJA istrage Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor državljaninu Avganistana, dok je njegov maloletni brat smešten u dom, nakon što su otkriveni na splitskom aerodromu sa falsifikovanim dokumentima koji su glasili na imena Knez Trpimir i Kralj Ladislav.

foto: Aleksei Gorovoi / Alamy / Profimedia

Tokom kriminalističke istrage utvrđeno je da je su mladim Avganistancima lične karte sa falsifikovanim imenima isporučene u Atini te da su iz Grčke stigli u Hrvatsku. Cilj im je bio da nastave put ka Nemačkoj.

Ovaj slučaj izazvao je brojne reakcije. Iako su se neki našalili kako su se kraljevi vratili, drugi su izrazili i saosećanje navodeći da su Avganistanci prevareni i da se neko gorko našalio s njima s ciljem da im napravi problem upravo zbog imena koja su im se našla na ispravama, prenosi Hina.

(Sputnjik)

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