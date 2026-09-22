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SUĐENJE BIVŠEM MINISTRU ZDRAVLJA: Beroš optužen za više krivičnih dela

Novosti online

22. 09. 2026. u 16:29

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ŽUPANIJSKI sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i ostalih okrivljenih u aferi povezanoj s nameštanjem javnih nabavki medicinske opreme po višestruko uvećanim cenama.

СУЂЕЊЕ БИВШЕМ МИНИСТРУ ЗДРАВЉА: Берош оптужен за више кривичних дела

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Vili Beroš je optužen za više krivičnih dela.

To uključuje krivična dela trgovine uticajem u okviru kriminalne organizacije, zloupotrebu položaja i ovlašćenja i krivično delo primanja mita.

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