POSLE REKORDNE ZAPLENE DROGE U BIH: Nastavak ackije "Bure" u Sarajevu, u toku pretresi firmi
U NASTAVKU akcije „Bure“ u kojoj je u četvrtak zaplenjeno 1.100 kilograma narkotika, pretresaju se špediterske firme u Sarajevu.
Policajci Granične policije Bosne i Hercegovine, pod direktnim nadzorom Tužilaštva BiH i po naredbama Suda BiH, sproveli su koordinisanu i izuzetno opsežnu operativnu akciju kodnog naziva „Bure”. Kako je rečeno za "Novosti", obe aktivnosti predstavljaju direktan nastavak akcije koja je rezultirala najvećom zaplenom u novijoj istoriji agencije.
- Otkrivena je i privremeno oduzeta 1.1 tona hemijske materije koja se dovodi u vezu sa nedozvoljenim aktivnostima - kažu u Graničnoj policiji BiH. - U fokusu današnjih aktivnosti su intenzivni pretresi objekata špedicije, kao i pretresi na više lokacija na širem području Sarajeva. Zbog sumnje u umešanost u ova teška krivična dela, u toku jutarnjih sati uhapšen su dve osobe. Na terenu se trenutno uzima obimna poslovna dokumentacija, digitalni dokazi i drugi predmeti koji će poslužiti kao ključni dokazni materijal u daljem krivičnom postupku.
Operativne aktivnosti i pretresi na terenu još su u toku. Granična policija BiH nastavlja intenzivan rad na ovom predmetu u saradnji sa nadležnim institucijama.
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