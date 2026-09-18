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POSLE REKORDNE ZAPLENE DROGE U BIH: Nastavak ackije "Bure" u Sarajevu, u toku pretresi firmi

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

18. 09. 2026. u 14:36

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U NASTAVKU akcije „Bure“ u kojoj je u četvrtak zaplenjeno 1.100 kilograma narkotika, pretresaju se špediterske firme u Sarajevu.

ПОСЛЕ РЕКОРДНЕ ЗАПЛЕНЕ ДРОГЕ У БИХ: Наставак ацкије Буре у Сарајеву, у току претреси фирми

Foto: V. Mitrić

Policajci  Granične policije Bosne i Hercegovine, pod direktnim nadzorom Tužilaštva BiH i po naredbama Suda BiH, sproveli su koordinisanu i izuzetno opsežnu operativnu akciju kodnog naziva „Bure”. Kako je rečeno za "Novosti", obe aktivnosti predstavljaju direktan nastavak akcije koja je rezultirala najvećom zaplenom u novijoj istoriji agencije. 

- Otkrivena je i privremeno oduzeta 1.1 tona hemijske materije koja se dovodi u vezu sa nedozvoljenim aktivnostima - kažu u Graničnoj policiji BiH. - U fokusu današnjih aktivnosti su intenzivni pretresi objekata špedicije, kao i pretresi na više lokacija na širem području Sarajeva. Zbog sumnje u umešanost u ova teška krivična dela, u toku jutarnjih sati uhapšen su dve osobe. Na terenu se trenutno uzima obimna poslovna dokumentacija, digitalni dokazi i drugi predmeti koji će poslužiti kao ključni dokazni materijal u daljem krivičnom postupku.

Foto: Фото: В. Митрић

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Operativne aktivnosti i pretresi na terenu još su u toku. Granična policija BiH nastavlja intenzivan rad na ovom predmetu u saradnji sa nadležnim institucijama. 

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