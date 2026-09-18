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SKANDAL U BOSNI: Vozilo iz Bećirovićeve službene pratnje imalo težak udes, on nije hteo ni da se zaustavi i pogleda šta je s mladim vozačem

Novosti online

18. 09. 2026. u 18:58

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AUTOMOBIL iz pratnje predsjedavajućeg Predsedništva BiH i kandidata za istu poziciju Denisa Bećirovića učestvovalo je u saobraćajnoj nesreći nakon skupa u Brčkom, a Bećirović nije ni mario za to, saznaje portal "Avaz".

СКАНДАЛ У БОСНИ: Возило из Бећировићеве службене пратње имало тежак удес, он није хтео ни да се заустави и погледа шта је с младим возачем

Foto: Printskrin

Naime, oni su se u pratnji vraćali na putu prema Sarajevu, a kadet iz osiguranja Denisa Bećirovića je vozio prethodnicu Bećirovićevog tima. Kako bi izbegao sudar, on je sleteo s puta i prevrnuo se sedam puta.

Prema informacijama "Avaza", niko od ostatka Bećirevićevog tima nije stao, niti se okrenuo kako bi videli šta je s osobom iz smrskanog vozila.

Kada je jedna osoba iz time Denisa Bećirovića videla šta se desilo, zamolio je vođu tima da ga pusti da se vrati, jer je bio razočaran kada su samo prošli pored slupanog i prevrnutog vozila, a da se nisu ni upitali šta je s policajcem i da li je živ.

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