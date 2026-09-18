PRONAĐENA OPASNA PFAS JEDINJENJA U BUNARIMA: Ilegalno odlagalište otpada kontaminiralo podzemne vode opasnim "večnim hemikalijama" kod Gospića
POSLEDNjE uzorkovanje vode u Ličko-senjskoj županiji, sprovedeno od 20. avgusta do 9. septembra, pokazalo je postojanje opasnih jedinjenja PFAS u dva bunara nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića.
Uzorkovanje vode sproveo je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u saaradnji sa HZJZ-om iz ukupno 43 individualna vodna objekta – 38 zdenaca, tri cisterne i dva izvora.
U saopštenju HZJZ se tvrdi da su pronađene večne hemikalije isključivo lokalnog karaktera i da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
Analize su pokazale da je u 33 objekta voda hemijski čista i ispravna i da je u njima utvrđeno samo mikrobiološka zagađenja.To je očekivan i prirodan nalaz za sirovu i neobrađenu vodu koja, za razliku od vode iz javnog vodovoda, nije prošla kroz redovno pročišćavanje i dezinfekciju.
Povišene vrednosti pojedinih fizikalno-hemijskih pokazatelja utvrđene su u 10 uzoraka i ne mogu se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, nego s prirodnim obeležjima krškog područja. U dva bunara (zdenca) u neposrednoj blizini i nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS jedinjenja.
U jednom je uzorku vrednost PFAS jedinjenja iznosila 0,3018 µg/L, što je iznad maksimalno dopuštene koncentracije od 0,1 µg/L, dok je u drugom iznosila 0,0265 µg/L i bila ispod dopuštene vrednosti.
Građani su, navodi se, na tom području priključeni na sistem javnog vodosnabdevanja, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće.
- Vlasnici objekata obuhvaćenih ovim uzorkovanjem obavešteni su o rezultatima i dobili su odgovarajuća uputstva - navodi se u saopštenju.
Privatni bunari, cisterne i izvori nisu obuhvaćeni državnim monitoringom te su za njihovo održavanje i ispravnost odgovorni vlasnici, odnosno korisnici.
Prema zakonskoj regulativi voda iz takvih objekata ne preporučuje se za piće bez prethodne provere zdravstvene ispravnosti.
(Tanjug)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
VIŠE OD 350 DRONOVA LANSIRANO KA MOSKVI: Ruska PVO osujetila novi napad Ukrajine
18. 09. 2026. u 09:38
OŠTRA REAKCIJA PEKINGA Kina upozorila Trampa: Ne mešajte se u našu saradnju sa Rusijom
18. 09. 2026. u 09:33
TRESLO SE JAČINOM OD 4,4 STEPENA PO RIHTERU: Evo gde je bio epicentar zemljotresa
18. 09. 2026. u 09:21
KIMOVA SESTRA OPASNO ZAPRETILA: "Mobilisaćemo sva raspoloživa sredstva"
18. 09. 2026. u 09:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)