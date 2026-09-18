PRONAĐENA OPASNA PFAS JEDINJENJA U BUNARIMA: Ilegalno odlagalište otpada kontaminiralo podzemne vode opasnim "večnim hemikalijama" kod Gospića

POSLEDNjE uzorkovanje vode u Ličko-senjskoj županiji, sprovedeno od 20. avgusta do 9. septembra, pokazalo je postojanje opasnih jedinjenja PFAS u dva bunara nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića.

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Uzorkovanje vode sproveo je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u saaradnji sa HZJZ-om iz ukupno 43 individualna vodna objekta – 38 zdenaca, tri cisterne i dva izvora.

U saopštenju HZJZ se tvrdi da su pronađene večne hemikalije isključivo lokalnog karaktera i da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.

Analize su pokazale da je u 33 objekta voda hemijski čista i ispravna i da je u njima utvrđeno samo mikrobiološka zagađenja.To je očekivan i prirodan nalaz za sirovu i neobrađenu vodu koja, za razliku od vode iz javnog vodovoda, nije prošla kroz redovno pročišćavanje i dezinfekciju.

Povišene vrednosti pojedinih fizikalno-hemijskih pokazatelja utvrđene su u 10 uzoraka i ne mogu se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, nego s prirodnim obeležjima krškog područja. U dva bunara (zdenca) u neposrednoj blizini i nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS jedinjenja.

U jednom je uzorku vrednost PFAS jedinjenja iznosila 0,3018 µg/L, što je iznad maksimalno dopuštene koncentracije od 0,1 µg/L, dok je u drugom iznosila 0,0265 µg/L i bila ispod dopuštene vrednosti.

Građani su, navodi se, na tom području priključeni na sistem javnog vodosnabdevanja, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće.

- Vlasnici objekata obuhvaćenih ovim uzorkovanjem obavešteni su o rezultatima i dobili su odgovarajuća uputstva - navodi se u saopštenju.

Privatni bunari, cisterne i izvori nisu obuhvaćeni državnim monitoringom te su za njihovo održavanje i ispravnost odgovorni vlasnici, odnosno korisnici.

Prema zakonskoj regulativi voda iz takvih objekata ne preporučuje se za piće bez prethodne provere zdravstvene ispravnosti.

(Tanjug)