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NESVAKIDAŠNJI PRIZOR NA MORU: LJudi u neverici posmatrali šta se dešava (VIDEO)

В.Н.

17. 09. 2026. u 10:48

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NA MORU kod Rovinja snimljena je ogromna pijavica, piše hrvatski Indeks.

НЕСВАКИДАШЊИ ПРИЗОР НА МОРУ: Људи у неверици посматрали шта се дешава (ВИДЕО)

Foto: Fejsbuk Printsksin IstraMet

Snimak masivnog vrtloga na moru objavio je meteorološki portal IstraMet na svojoj Fejsbuk stranici uz kratak komentar: "Kakva mrcina kod Rovinjaaaaa".

 

Stiže velika promena vremena

Prizor je zabeležen uoči najavljene promene vremena koja je u Hrvatsku stigla upravo sa zapada. Nakon jučerašnjeg sunčanog i izuzetno toplog dana, tokom kojeg su se temperature približavale 30 stepeni, nad Istrom je došlo do naglog naoblačenja, uz nestabilnosti i pojačan vetar.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) već je ranije danas izdao žuta upozorenja u okviru sistema Meteoalarm upravo za zapad zemlje. Za riječku regiju, koja obuhvata Istru i Kvarner, na snazi je upozorenje zbog mogućeg lokalnog grmljavinskog nevremena i izraženijih pljuskova, dok je za zapadnu obalu Istre upaljen žuti alarm zbog jakog juga.

Nestabilno vreme na severnom Jadranu nastaviće se i tokom petka. DHMZ za sutra najavljuje promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i grmljavinskim pljuskovima, a upozorenje na grmljavinsko nevreme biće prošireno na celu jadransku obalu.

(Telegraf)

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