NESVAKIDAŠNJI PRIZOR NA MORU: LJudi u neverici posmatrali šta se dešava (VIDEO)
NA MORU kod Rovinja snimljena je ogromna pijavica, piše hrvatski Indeks.
Snimak masivnog vrtloga na moru objavio je meteorološki portal IstraMet na svojoj Fejsbuk stranici uz kratak komentar: "Kakva mrcina kod Rovinjaaaaa".
Stiže velika promena vremena
Prizor je zabeležen uoči najavljene promene vremena koja je u Hrvatsku stigla upravo sa zapada. Nakon jučerašnjeg sunčanog i izuzetno toplog dana, tokom kojeg su se temperature približavale 30 stepeni, nad Istrom je došlo do naglog naoblačenja, uz nestabilnosti i pojačan vetar.
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) već je ranije danas izdao žuta upozorenja u okviru sistema Meteoalarm upravo za zapad zemlje. Za riječku regiju, koja obuhvata Istru i Kvarner, na snazi je upozorenje zbog mogućeg lokalnog grmljavinskog nevremena i izraženijih pljuskova, dok je za zapadnu obalu Istre upaljen žuti alarm zbog jakog juga.
Nestabilno vreme na severnom Jadranu nastaviće se i tokom petka. DHMZ za sutra najavljuje promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i grmljavinskim pljuskovima, a upozorenje na grmljavinsko nevreme biće prošireno na celu jadransku obalu.
(Telegraf)
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