PROTEST ISPRED ŠKOLE U KOJOJ SU IZBODENI UČENIK I SPREMAČICA: Traže preglede stvari učenika, krivičnu odgovornost i sankcije

NAKON napada nožem u petak u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu, kada su izbodeni jedan učenik i spremačica, jutros se ispred škole okupilo stotinjak ljudi, uglavnom učenika i njihovih roditelja.

Foto: Andrii Shevchuk/Alamy/Profimedia

Traže preglede stvari učenika, krivičnu odgovornost i sankcije za roditelje.

U petak su nožem povređeni učenik i spremačica i oboje su odmah operisani.

Okupljenima se obratio i Mario Božurić, profesor koji je držao ruku na rani povređenog dečaka i pomogao u zadržavanju napadača do dolaska policije.

Rekao je da su učenici koji su se danas okupili hrabri i "hrabriji od mnogih profesora koji je trebalo das da budu na protestu, ali nisu", prenosi zagrebački Večernji list.

- Čuo sam jutros predstavnike ministarstva koji su rekli da ovo nije mesto na kojem bi trebalo govoritii ja mislim da je ovo mesto s kojeg bi trebalo vrištati. Ali ne prema ovoj školi, nego prema Sveticama, to je mesto gde se donose odluke, pravilnici i statuti koji su, više-manje, doveli do onoga što se ovde dogodilo. Imate situacije u kojima deca dolaze iz osnovne škole bez popratne dokumentacije koja bi nam pokazala što se događalo tamo. U srednjoj školi deca dobijaju vaspitne mere, a one se u šestom mesecu automatizmom brišu. Ne brišu ih razrednici, nastavnička veća, nego je to automatizmom. To je uvedeno 2008. i to je nešto što treba promeniti, dete treba da zna da je učenik od 1. do 4. razreda - istaknuo je Božurić.

Osvrnuo se i ne osobe zadužene za sigurnost.

- Netko je dugo smišljao kako bi ta funkcija trebalo da se zove, ali nisu osmislili koji su njegovi instrumenti delovanja. Znamo li da on nema pravo da zavuče ruku u nečiju torbu ako mu to dete ne dozvoli, znamo li da je taj operativni zaposleni meta, kao i svi ostali, znamo li da on predstavlja samo nekoga ko otključava i zaključava vrata? Ali što se htelo to se i postiglo, umirila se javnost nakon Prečkog. Nažalost, tako je. Ispred ove škole smo, koja ovo ne zaslužuje, koja ima izuzetne rezultate. Na državnoj maturi, na takmičenjima državnim i županijskim, ova škola postiže najbolje uspehe - rekao je Božurić.

(Tanjug)