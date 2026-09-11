HELEZ POD PRITISKOM: Oficiri BiH traže ozbiljnu analizu njegovog mandata

OFICIRI Oružanih snaga BiH uputili su otvoreno pismo javnosti gde ističu da je Zukan Helez doveo Ministarstvo odbrane u Savetu ministara i Oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti.

Samir Jordamovic / AFP / Profimedia

Upozoravaju na katastrofalno međunacionalno stanje u Oružanim snagama BiH, koje moraju biti iznad svakog ministra i političke stranke.

- Mandat Zukana Heleza na funkciji ministra odbrane mora biti predmet ozbiljne, objektivne i institucionalno zasnovane analize, jer njegovo delovanje u periodu od 2022. do 2026. godine više nije moguće posmatrati isključivo kroz prizmu dnevnopolitičkih nesuglasica. Niz njegovih javnih istupa, političkih poruka, odluka i sukoba s predstavnicima drugih konstitutivnih naroda, zamenikom ministra, profesionalnim vojnim rukovodstvom postepeno je stvarao atmosferu političke i nacionalne polarizacije koja se prelila i na Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH - navode u pismu, prenosi RTRS.

Navode da su Oružane snage BiH nastavile da izvršavaju svoje zakonom propisane zadatke, međunarodne obaveze, ali da je tokom Helezovog mandata ozbiljno narušeno političko poverenje u sistem odbrane, kao i međunacionalni i međuljudski odnosi unutar njega.

- To predstavlja mnogo opasniji proces od formalne podele institucije. Oružane snage BiH došle su do svog vrhunca nacionalne podeljenosti, zbog čega im preti kolaps, a moguće i potpuni međunacionalni raspad, a sve zbog jednog čoveka koji urušava ovaj jedan od osnovnih segmenata mira u BiH- ističu oficiri.

Naglašavaju da ministar odbrane nije obični politički funkcioner, već da predstavlja civilni autoritet u sistemu odbrane, nalazi se u lancu komandovanja i kontrole i ima zakonom definisane nadležnosti nad ključnim aspektima funkcionisanja Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

- Kada ministar odbrane govori o ukidanju entiteta, promeni njihovih naziva, preuređenju Republike Srpske, političkim predstavnicima jednog konstitutivnog naroda, ratnim događajima ili sudbini pripadnika određene zajednice, takve izjave ne mogu se posmatrati samo kao uobičajeni politički komentari, jer one nužno imaju posledice na percepciju institucije kojom rukovodi, posebno među pripadnicima multinacionalnih Oružanih snaga BiH - naveli su oni.

Čak su taksativno naveli sve Helezove javne istupe u kojima je govorio o navodnom postojanju ruskih kampova na području Republike Srpske, zatim ukidanju entiteta i reorganizaciji Republike Srpske.

- Kulminacija problema usledila je u maju 2025. godine, kada su četiri generala srpske nacionalnosti, među njima i načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, javno izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog delovanja ministra odbrane i njegovog odnosa prema profesionalnom vojnom sistemu. Samo nekoliko dana kasnije, 12. maja 2025. godine, dogodio se incident u kasarni "Kozara", kada je ministar odbrane pokušao sprečiti ulazak funkcionera Republike Srpske Milorada Dodika, Nenada Stevandića i Radovana Viškovića u objekt Oružanih snaga BiH, dok su oni ipak ušli u objekt. Na licu mesta bili su i načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH i zamenik ministra Aleksandar Goganović" - podsećaju u pismu.

Ukazali su i posebno pitanje predstavlja način na koji se tokom Helezovog mandata upravljalo ljudskim resursima u Ministarstvu odbrane. Navode da prema javno objavljenim podacima, Ministarstvo je u periodu od 2022. do 2025. godine primilo ukupno 189 novozaposlenih, od kojih su 101 Bošnjak, 57 Hrvata, 29 Srba i dva pripadnika kategorije "ostali".

(RT Balkan)