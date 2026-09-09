PUCAO KONOBARU PORED LICA, PA SE ZAKLJUČAO U TOALET: Usledila akcija policije - Drama u Zagrebu
SUKOB na terasi ugostiteljskog objekta u centru Zagreba eskalirao je u pucnjavu iz gasnog pištolja, nakon čega je povređen konobar. Policija je ubrzo pronašla i uhapsila 50-godišnjeg muškarca, koji se nakon incidenta zaključao u toaletu zdravstvene ustanove u Runjaninovoj ulici, kao i 37-godišnju ženu koja je bila sa njim.
Sve je počelo u utorak, 8. septembra, oko 15 časova u Ulici Đure Crnatka, gde su se na terasi ugostiteljskog objekta verbalno sukobili 50-godišnjak i 37-godišnjakinja. U jednom trenutku prišao im je za sada nepoznati muškarac, rukom udario 50-godišnjaka u glavu i udaljio se, piše Večernji list.
Sukob je primetio 45-godišnji konobar, koji im je prišao i upozorio ih na ponašanje.
Tada je, prema navodima zagrebačke policije, 50-godišnjak izvadio plinski pištolj i ispalio hitac u neposrednoj blizini konobarovog lica. Konobar je tom prilikom lakše povređen, a lekarska pomoć pružena mu je na licu mesta.
Nakon incidenta, 50-godišnjak i 37-godišnjakinja udaljili su se sa mesta događaja i otišli u Runjaninovu ulicu. Ušli su u jednu zdravstvenu ustanovu, gde se muškarac zaključao u toaletu.
Policajci su ih ubrzo pronašli i uhapsili. Prilikom hapšenja 50-godišnjaka morali su da upotrebe sredstva prinude, odnosno fizičku silu i sredstva za vezivanje. Oboje su potom privedeni u policijske prostorije.
Policija događaj istražuje zbog sumnje da su opasnom radnjom ili sredstvom ugrozili život i imovinu, a kriminalistička istraga je u toku.
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