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OVO SU MAJKA I ĆERKA KOJE SU PREMINULE NA LETOVANJU: Potresna priča iz Crne Gore, umrle u razmaku od sat vremena

В.Н.

01. 09. 2026. u 13:03

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MAJKA i ćerka iz Sarajeva, preminule su tokom odmora u Dobrim Vodama u Crnoj Gori.

ОВО СУ МАЈКА И ЋЕРКА КОЈЕ СУ ПРЕМИНУЛЕ НА ЛЕТОВАЊУ: Потресна прича из Црне Горе, умрле у размаку од сат времена

Foto: Društvene mreže/

- Uzrok je zadesna smrt - rečeno je.

Izvori "Avaza" iz Crne Gore su kazali da se obducent preliminarno izjasnio da se radi o srčanom zastoju i kod kćerke i kod majke.

Prema informacijama ovog portala, prvo je preminula kćerka, a nakon sat vremena i njena majka, a s obzirom da se radi o prirodnoj smrti nema elemenata krivičnog dela.

"Avaz" saznaje da su preminule Šejla V. (45) i njena kćerka Džejna V. (22).

Majka i kćerka preminule su 28. avgusta.

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