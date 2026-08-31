DVA RADNIKA POGINULA TOKOM IZGRADNJE AUTO-PUTA KOD ZENICE: Jedan radnik teško povređen, istraga u toku

NA GRADILIŠTU autoputa A1 kod Zenice na području Ponirak-Korpivna, poginula su dva radnika, dok je treći teško povređen.

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Kako se nezvanično saznaje, nesreća se dogodila tokom radova na auto-putu, kada su radnici pali zajedno sa korpom dizalice.

Portparolka policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović je potvrdila da su dva radnika preminula na mestu nesreće, kao i da je treći povređeni radnik prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica.

Detalji o okolnostima pod kojima je došlo tragedija za sada nisu poznati.

Istraga je u toku.

(Blic)